Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Výkonná 285 Ah batéria a nabíjačka sú súčasťou štandardnej výbavy: náš BR 85/100 W Bp Pack Classic je podlahový automat s chodiacou obsluhou, pracovnou šírkou 85 cm a 100 l nádržami.
Náš podlahový automat BR 85/100 W Bp Pack Classic vyniká hneď od začiatku. Je plne vybavený 285 Ah batériou s dlhou výdržou, zodpovedajúcou nabíjačkou a množstvom užitočných a pohodlných prvkov a funkcií. Jeho pracovná šírka 85 centimetrov a objem nádrže 100 litrov umožňujú plošný výkon až 4800 metrov štvorcových za hodinu. Výkonný trakčný pohon nielen bez námahy zvláda rôzne sklony, ale je tiež plynule nastaviteľný na prepravnú a čistiacu rýchlosť až do 5 km/h. Komponenty vystavené obzvlášť vysokému namáhaniu, ako sú hlavice kief a stierok, sú vyrobené z masívneho tlakovo liateho hliníka, a preto sa dajú použiť na najnáročnejšie čistiace aplikácie. Užívateľsky prívetivé a pohodlné detaily, ako je dobrý výhľad ponad stroj, jednoduché ovládanie a integrovaný adaptér Home Base, ktorý umožňuje prenášať ďalšie čistiace pomôcky, završujú dômyselnú celkovú koncepciu BR 85/100 W Bp Pack Classic.
Vlastnosti a výhody
Silno namáhané diely, ako sacia lišta a kefová hlava, sú vyrobené z kvalitného hliníka
- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.
Prítlak kief nastaviteľný v 2 stupňoch
- V prípade potreby sa môže manuálne zvýšiť zo štandardných 40 na 68 kilogramov.
- Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy.
- Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.
Efektívny a výkonný 300 W hnací motor
- Pomáha bez námahy prekonať aj stúpania a šetrí silou používateľa.
- Rýchlosť pojazdu sa dá nastavovať pomocou dobre prístupného otočného potenciometra.
Farbené, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
- Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Premyslený systém Home Base
- Možnosť upevnenia pomôcok na ručné čistenie, ako sú háky, nádoby, mop a pod.
Cenovo atraktívny stroj z radu Classic
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu,
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pracovná šírka kief (mm)
|850
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1090
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|100 / 100
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 4250
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2550
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|24 / 285
|Životnosť batérie (h)
|max. 4,25
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|220 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|1200
|Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|63 - 65
|Príkon (W)
|max. 2350
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|110
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
Výbava
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
Video
Oblasti využitia
- Ideálne na údržbu čistenia v maloobchode, obchodoch pre domácich majstrov, nákupných centrách, obchode, priemysle a na letiskách.