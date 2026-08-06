Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah

Výkonná 285 Ah batéria a nabíjačka sú súčasťou štandardnej výbavy: náš BR 85/100 W Bp Pack Classic je podlahový automat s chodiacou obsluhou, pracovnou šírkou 85 cm a 100 l nádržami.

Náš podlahový automat BR 85/100 W Bp Pack Classic vyniká hneď od začiatku. Je plne vybavený 285 Ah batériou s dlhou výdržou, zodpovedajúcou nabíjačkou a množstvom užitočných a pohodlných prvkov a funkcií. Jeho pracovná šírka 85 centimetrov a objem nádrže 100 litrov umožňujú plošný výkon až 4800 metrov štvorcových za hodinu. Výkonný trakčný pohon nielen bez námahy zvláda rôzne sklony, ale je tiež plynule nastaviteľný na prepravnú a čistiacu rýchlosť až do 5 km/h. Komponenty vystavené obzvlášť vysokému namáhaniu, ako sú hlavice kief a stierok, sú vyrobené z masívneho tlakovo liateho hliníka, a preto sa dajú použiť na najnáročnejšie čistiace aplikácie. Užívateľsky prívetivé a pohodlné detaily, ako je dobrý výhľad ponad stroj, jednoduché ovládanie a integrovaný adaptér Home Base, ktorý umožňuje prenášať ďalšie čistiace pomôcky, završujú dômyselnú celkovú koncepciu BR 85/100 W Bp Pack Classic.

Vlastnosti a výhody
Silno namáhané diely, ako sacia lišta a kefová hlava, sú vyrobené z kvalitného hliníka﻿﻿
  • Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
  • Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.﻿
Prítlak kief nastaviteľný v 2 stupňoch﻿﻿
  • V prípade potreby sa môže manuálne zvýšiť zo štandardných 40 na 68 kilogramov.
  • Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy.
  • Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.﻿
Efektívny a výkonný 300 W hnací motor
  • Pomáha bez námahy prekonať aj stúpania a šetrí silou používateľa.
  • Rýchlosť pojazdu sa dá nastavovať pomocou dobre prístupného otočného potenciometra.﻿
Farbené, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
  • Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Premyslený systém Home Base
  • Možnosť upevnenia pomôcok na ručné čistenie, ako sú háky, nádoby, mop a pod.
Cenovo atraktívny stroj z radu Classic
  • Vynikajúci pomer ceny a výkonu,
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pracovná šírka kief (mm) 850
Pracovná šírka vysávania (mm) 1090
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 100 / 100
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 4250
Reálny plošný výkon (m²/h) 2550
Typ batérie Bezúdržbová
Batéria (V/Ah) 24 / 285
Životnosť batérie (h) max. 4,25
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 220 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Otáčky kief (rpm) 1200
Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²) 49,5 / 155
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 63 - 65
Príkon (W) max. 2350
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 110
Rozmery (d x š x v) (mm) 1525 x 910 x 1065

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 2 Kus(y)

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
Sušič Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah

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Oblasti využitia
  • Ideálne na údržbu čistenia v maloobchode, obchodoch pre domácich majstrov, nákupných centrách, obchode, priemysle a na letiskách.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky