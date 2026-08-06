Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75

Ľahko ovládateľný podlahový umývací stroj B 110 R s pracovnou šírkou 75 cm, 2 kotúčovými kefami a funkciou automatického plnenia pre rýchle naplnenie 110-litrovej nádrže na čistú vodu.

Náš veľmi kompaktný a manévrovateľný podlahový umývací stroj B 110 R, navrhnutý pre plochu s rozlohou 4500 m² za hodinu, presviedča rozsiahlym balíkom vybavenia, spoľahlivou technikou kotúčových kief s pracovnou šírkou 75 centimetrov a 110-litrovými nádržami na čistú a špinavú vodu. Všetky funkcie sú pohodlné, užívateľsky prívetivé a dajú sa ovládať pomocou veľkého farebného displeja v 30 jazykoch, farebne odlíšené ovládacie prvky ešte viac uľahčujú manipuláciu. Integrovaný systém kľúčov KIK umožňuje individuálne priradenie prístupových práv k dôležitým funkciám stroja, čím účinne pomáha predchádzať prevádzkovým chybám. Naša funkcia automatického plnenia, systém dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE a dávkovanie vody závislé od rýchlosti sú štandardom pre časovo úsporné plnenie a spotrebu zdrojov. Používateľ tiež profituje z výnimočného jazdného komfortu a vysokej úrovne bezpečnosti vďaka flexibilnému nastaveniu výšky sedadla a denným svetlám.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75: Výškovo prestaviteľné sedadlo
Výškovo prestaviteľné sedadlo
Perfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy. Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy. Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75: Dávkovanie vody závislé od rýchlosti
Dávkovanie vody závislé od rýchlosti
Znižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách. Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon. Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75: Inovačný systém KIK
Inovačný systém KIK
Farebne odlíšené kľúče pre rôzne prístupové práva na ochranu pred prevádzkovými chybami. Režimy čistenia a ďalšie funkcie je možné prednastaviť pre každého používateľa. Optimálne prispôsobenie sa individuálnym úlohám príslušného používateľa.
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 750
Pracovná šírka vysávania (mm) 950
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 110 / 110
Teoretický plošný výkon (m²/h) 4500
Reálny plošný výkon (m²/h) 3150
Batéria (V) 24
Životnosť batérie (h) max. 4
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 230
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Schopnosť stúpania (%) 10
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 40
Spotreba vody (l/min) max. 5,7
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 59
Príkon (W) až do 2350
Celková povolená hmotnosť (kg) 650
Aktualizácie softvéru dostupné do 2032-01-01
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 251
Rozmery (d x š x v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Balenie obsahuje

  • Zabudovaná nabíjačka
  • Sacie lišty, oblé
  • Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

  • Auto-Fill
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • DOSE
  • Parkovacia brzda
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Výškovo prestaviteľné sedadlo
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Štandardné denné svietenie
  • Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
  • Pevný čelný nárazník
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Elektrický a mechanický plavákový spínač
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75

Video

Oblasti využitia
  • Perfektné pre použitie v supermarketoch, nákupných centrách alebo nemocniciach
  • Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky