Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
Ľahko ovládateľný podlahový umývací stroj B 110 R s pracovnou šírkou 75 cm, 2 kotúčovými kefami a funkciou automatického plnenia pre rýchle naplnenie 110-litrovej nádrže na čistú vodu.
Náš veľmi kompaktný a manévrovateľný podlahový umývací stroj B 110 R, navrhnutý pre plochu s rozlohou 4500 m² za hodinu, presviedča rozsiahlym balíkom vybavenia, spoľahlivou technikou kotúčových kief s pracovnou šírkou 75 centimetrov a 110-litrovými nádržami na čistú a špinavú vodu. Všetky funkcie sú pohodlné, užívateľsky prívetivé a dajú sa ovládať pomocou veľkého farebného displeja v 30 jazykoch, farebne odlíšené ovládacie prvky ešte viac uľahčujú manipuláciu. Integrovaný systém kľúčov KIK umožňuje individuálne priradenie prístupových práv k dôležitým funkciám stroja, čím účinne pomáha predchádzať prevádzkovým chybám. Naša funkcia automatického plnenia, systém dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE a dávkovanie vody závislé od rýchlosti sú štandardom pre časovo úsporné plnenie a spotrebu zdrojov. Používateľ tiež profituje z výnimočného jazdného komfortu a vysokej úrovne bezpečnosti vďaka flexibilnému nastaveniu výšky sedadla a denným svetlám.
Vlastnosti a výhody
Výškovo prestaviteľné sedadloPerfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy. Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy. Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.
Dávkovanie vody závislé od rýchlostiZnižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách. Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon. Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.
Inovačný systém KIKFarebne odlíšené kľúče pre rôzne prístupové práva na ochranu pred prevádzkovými chybami. Režimy čistenia a ďalšie funkcie je možné prednastaviť pre každého používateľa. Optimálne prispôsobenie sa individuálnym úlohám príslušného používateľa.
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|750
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|950
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|110 / 110
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|4500
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|3150
|Batéria (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 4
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|40
|Spotreba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|59
|Príkon (W)
|až do 2350
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|650
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|251
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Balenie obsahuje
- Zabudovaná nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Výškovo prestaviteľné sedadlo
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Video
Oblasti využitia
- Perfektné pre použitie v supermarketoch, nákupných centrách alebo nemocniciach
- Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch