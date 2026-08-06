Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
Umývací umývací stroj B 110 R šetriaci zdroje so systémom dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE, dávkovaním vody závislým od rýchlosti a inovatívnym kľúčovým systémom KIK.
Batériový podlahový umývací stroj B 110 R s osvedčenou technikou valcových kief, pracovnou šírkou 75 centimetrov a integrovanou funkciou zametania pre rýchle a hĺbkové čistenie v jedinom kroku. Aby sa šetrili zdroje, stroj má systém dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE, ako aj dávkovanie vody závislé od rýchlosti. Naša inovatívna funkcia automatického plnenia je súčasťou štandardnej výbavy pre pohodlné a časovo úsporné plnenie 110-litrovej nádrže na čistú vodu. Veľký farebný displej, ktorý možno ovládať v 30 jazykoch a prostredníctvom ktorého sa vykonávajú všetky dôležité nastavenia, je tiež štandardom. Aby sa spoľahlivo zabránilo prevádzkovým chybám, môžu byť každému používateľovi pridelené individuálne prístupové práva pomocou inovatívneho systému kľúčov KIK. Používateľ tiež profituje z vysokého jazdného komfortu a zvýšenej bezpečnosti vďaka flexibilnému nastaveniu výšky sedadla a denným svetlám. Ako voliteľná výbava je k dispozícii aj bočné čistiace zariadenie na predĺženie pracovnej šírky a čistenie v blízkosti okrajov.
Vlastnosti a výhody
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkouVyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka. Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt. Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Výškovo prestaviteľné sedadloPerfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy. Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy. Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.
Dávkovanie vody závislé od rýchlostiZnižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách. Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon. Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|750
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|950
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|110 / 110
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|4500
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|3150
|Batéria (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 4
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|1200
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|500
|Spotreba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|59
|Príkon (W)
|až do 2350
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|650
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|251
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Balenie obsahuje
- Zabudovaná nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Integrované zametacie zariadenie
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Výškovo prestaviteľné sedadlo
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
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Oblasti využitia
- Perfektné pre použitie v supermarketoch, nákupných centrách alebo nemocniciach
- Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch