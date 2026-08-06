Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75

Umývací umývací stroj B 110 R šetriaci zdroje so systémom dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE, dávkovaním vody závislým od rýchlosti a inovatívnym kľúčovým systémom KIK.

Batériový podlahový umývací stroj B 110 R s osvedčenou technikou valcových kief, pracovnou šírkou 75 centimetrov a integrovanou funkciou zametania pre rýchle a hĺbkové čistenie v jedinom kroku. Aby sa šetrili zdroje, stroj má systém dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE, ako aj dávkovanie vody závislé od rýchlosti. Naša inovatívna funkcia automatického plnenia je súčasťou štandardnej výbavy pre pohodlné a časovo úsporné plnenie 110-litrovej nádrže na čistú vodu. Veľký farebný displej, ktorý možno ovládať v 30 jazykoch a prostredníctvom ktorého sa vykonávajú všetky dôležité nastavenia, je tiež štandardom. Aby sa spoľahlivo zabránilo prevádzkovým chybám, môžu byť každému používateľovi pridelené individuálne prístupové práva pomocou inovatívneho systému kľúčov KIK. Používateľ tiež profituje z vysokého jazdného komfortu a zvýšenej bezpečnosti vďaka flexibilnému nastaveniu výšky sedadla a denným svetlám. Ako voliteľná výbava je k dispozícii aj bočné čistiace zariadenie na predĺženie pracovnej šírky a čistenie v blízkosti okrajov.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75: Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka. Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt. Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75: Výškovo prestaviteľné sedadlo
Výškovo prestaviteľné sedadlo
Perfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy. Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy. Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75: Dávkovanie vody závislé od rýchlosti
Dávkovanie vody závislé od rýchlosti
Znižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách. Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon. Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 750
Pracovná šírka vysávania (mm) 950
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 110 / 110
Teoretický plošný výkon (m²/h) 4500
Reálny plošný výkon (m²/h) 3150
Batéria (V) 24
Životnosť batérie (h) max. 4
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 230
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Schopnosť stúpania (%) 10
Otáčky kief (rpm) 1200
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 500
Spotreba vody (l/min) max. 5,7
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 59
Príkon (W) až do 2350
Celková povolená hmotnosť (kg) 650
Aktualizácie softvéru dostupné do 2032-01-01
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 251
Rozmery (d x š x v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Balenie obsahuje

  • Zabudovaná nabíjačka
  • Sacie lišty, oblé
  • Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

  • Auto-Fill
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • DOSE
  • Parkovacia brzda
  • Integrované zametacie zariadenie
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Výškovo prestaviteľné sedadlo
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Štandardné denné svietenie
  • Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
  • Pevný čelný nárazník
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Elektrický a mechanický plavákový spínač
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75

Video

Oblasti využitia
  • Perfektné pre použitie v supermarketoch, nákupných centrách alebo nemocniciach
  • Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky