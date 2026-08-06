Podlahový automat B 110 R Bp Classic +D75

Výkonný podlahový automat s veľkorysými 110 l nádržami, 75 cm širokou diskovou kefovou hlavou, kľúčovým systémom KIK a spínačom EASY Operation pre jednoduché ovládanie.

Náš mimoriadne tichý podlahový umývací automat B 110 R Classic, ktorý je navrhnutý pre dlhé pracovné intervaly na stredne veľkých plochách, ľahko vyčistí až 4 500 metrov štvorcových za hodinu. Má tiež veľkorysé 110-litrové nádrže na čerstvú a špinavú vodu, ekonomický režim eco!efficiency, spoľahlivú a osvedčenú konštrukciu kotúčových kief s pracovnou šírkou 75 centimetrov a stierku vyrobenú z vysokokvalitného tlakovo liateho hliníka. Inteligentný systém kľúčov KIK pre individuálne prideľovanie prístupových práv k funkciám stroja, viacjazyčný displej, šikovný prepínač EASY Operation a farebne odlíšené ovládacie prvky zaisťujú veľmi jednoduchú obsluhu. Pre ešte väčší pracovný komfort a bezpečnosť je stroj vybavený aj dobre viditeľnými dennými svetlami.

Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Inovačný systém KIK
  • Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
  • Zníženie servisných nákladov.
  • Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
  • Znížená spotreba energie.
  • O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
  • Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Veľký farebný displej
  • Nie je potrebná samostatná nabíjačka.
  • Komfortná a jednoduchá obsluha.
  • Možnosť nastavenia na rôzne typy batérií.
Jednoduchá manipulácia
  • Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
  • Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Uhlíkový motor
Pracovná šírka kief (mm) 750
Pracovná šírka vysávania (mm) 950
Nádrž na čistú / špinavú vodu ( ) 110 / 110
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 4500
Reálny plošný výkon (m²/h) 3150
Batéria (V) 24
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 6
Schopnosť stúpania (%) max. 10
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²) 75 / 40
Šírka otáčania v uličke (cm) 175
Spotreba vody (l/min) max. 5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 59
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 251
Rozmery (d x š x v) (mm) 1635 x 975 x 1265

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Štandardné denné svietenie
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Classic +D75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Classic +D75

Video

Oblasti využitia
  • Perfektné pre použitie v supermarketoch, nákupných centrách alebo nemocniciach
  • Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky