Podlahový automat B 110 R Bp Classic +D75
Výkonný podlahový automat s veľkorysými 110 l nádržami, 75 cm širokou diskovou kefovou hlavou, kľúčovým systémom KIK a spínačom EASY Operation pre jednoduché ovládanie.
Náš mimoriadne tichý podlahový umývací automat B 110 R Classic, ktorý je navrhnutý pre dlhé pracovné intervaly na stredne veľkých plochách, ľahko vyčistí až 4 500 metrov štvorcových za hodinu. Má tiež veľkorysé 110-litrové nádrže na čerstvú a špinavú vodu, ekonomický režim eco!efficiency, spoľahlivú a osvedčenú konštrukciu kotúčových kief s pracovnou šírkou 75 centimetrov a stierku vyrobenú z vysokokvalitného tlakovo liateho hliníka. Inteligentný systém kľúčov KIK pre individuálne prideľovanie prístupových práv k funkciám stroja, viacjazyčný displej, šikovný prepínač EASY Operation a farebne odlíšené ovládacie prvky zaisťujú veľmi jednoduchú obsluhu. Pre ešte väčší pracovný komfort a bezpečnosť je stroj vybavený aj dobre viditeľnými dennými svetlami.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Veľký farebný displej
- Nie je potrebná samostatná nabíjačka.
- Komfortná a jednoduchá obsluha.
- Možnosť nastavenia na rôzne typy batérií.
Jednoduchá manipulácia
- Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
- Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Uhlíkový motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|750
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|950
|Nádrž na čistú / špinavú vodu ( )
|110 / 110
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 4500
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|3150
|Batéria (V)
|24
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|max. 6
|Schopnosť stúpania (%)
|max. 10
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Šírka otáčania v uličke (cm)
|175
|Spotreba vody (l/min)
|max. 5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|59
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|251
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
Výbava
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Štandardné denné svietenie
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Prepínač Easy Operation
Video
Oblasti využitia
- Perfektné pre použitie v supermarketoch, nákupných centrách alebo nemocniciach
- Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch