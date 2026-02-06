Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75

Výkonný a spoľahlivý:podlahový automat B 110 R so 160 Ah železo-fosfátovou batériou, integrovanou nabíjačkou batérií, hlavou kotúčovej kefy a dávkovacím systémom čistiaceho prostriedku DOSE.

Podlahový automat B 110 R Bp Pack kombinuje užívateľsky príjemnú obsluhu s najlepšími výsledkami čistenia. Prepínač EASY Operation a veľký farebný displej v 30 jazykoch poskytujú prístup ku všetkým funkciám – pre absolútnu bezpečnosť a ochranu stroja je integrovaný aj kľúčový systém KIK pre individuálne prideľovanie prístupových práv. Zároveň kombinácia hlavy kotúčovej kefky s pracovnou šírkou 75 centimetrov, dvoch 110-litrových nádrží a v neposlednom rade 160 Ah lítium-iónovou batériou zaisťuje dlhé čistenie a vysoký plošný výkon až 5 100 metrov štvorcových za hodinu. Vďaka integrovanej nabíjačke batérií je kedykoľvek možné medzinabíjanie rýchlonabíjacej batérie, ktorá má približne štyrikrát dlhšiu životnosť ako olovené batérie. Disponuje tiež mnohými ďalšími funkciami – ako je funkcia automatického plnenia pre časovo úsporné plnenie nádrže na čerstvú vodu, systém preplachovania nádrže, dávkovanie vody, ktoré sa prispôsobuje dávkovaniu čistiaceho prostriedku.

Vlastnosti a výhody
Výškovo prestaviteľné sedadlo
  • Perfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy.
  • Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy.
  • Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.
Lítium-iónové batérie s dlhou životnosťou
  • Až štvornásobná životnosť v porovnaní s olovenými batériami.
  • Krátke a stredné nabíjanie je možné bez poškodenia batérie.
  • Menej výmien batérie, znížené náklady, menej prestojov.
Dávkovanie vody závislé od rýchlosti
  • Znižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách.
  • Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon.
  • Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 750
Pracovná šírka vysávania (mm) 950
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 110 / 110
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 4500
Reálny plošný výkon (m²/h) 3150
Batéria (V/Ah) 24 / 160
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Doba nabíjania batérie (h) 5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 230 / 50
Schopnosť stúpania (%) 10
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (kg) 75
Šírka otáčania v uličke (mm) 1750
Spotreba vody (l/min) max. 5,7
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 59
Príkon (W) až do 2350
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 350
Rozmery (d x š x v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Balenie obsahuje

  • Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
  • Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

  • Auto-Fill
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • DOSE
  • Parkovacia brzda
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Výškovo prestaviteľné sedadlo
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Štandardné denné svietenie
  • Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
  • Pevný čelný nárazník
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Elektrický a mechanický plavákový spínač
  • Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
  • Perfektné pre použitie v supermarketoch, nákupných centrách alebo nemocniciach
  • Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch
