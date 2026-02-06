Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Výkonný a spoľahlivý:podlahový automat B 110 R so 160 Ah železo-fosfátovou batériou, integrovanou nabíjačkou batérií, hlavou kotúčovej kefy a dávkovacím systémom čistiaceho prostriedku DOSE.
Podlahový automat B 110 R Bp Pack kombinuje užívateľsky príjemnú obsluhu s najlepšími výsledkami čistenia. Prepínač EASY Operation a veľký farebný displej v 30 jazykoch poskytujú prístup ku všetkým funkciám – pre absolútnu bezpečnosť a ochranu stroja je integrovaný aj kľúčový systém KIK pre individuálne prideľovanie prístupových práv. Zároveň kombinácia hlavy kotúčovej kefky s pracovnou šírkou 75 centimetrov, dvoch 110-litrových nádrží a v neposlednom rade 160 Ah lítium-iónovou batériou zaisťuje dlhé čistenie a vysoký plošný výkon až 5 100 metrov štvorcových za hodinu. Vďaka integrovanej nabíjačke batérií je kedykoľvek možné medzinabíjanie rýchlonabíjacej batérie, ktorá má približne štyrikrát dlhšiu životnosť ako olovené batérie. Disponuje tiež mnohými ďalšími funkciami – ako je funkcia automatického plnenia pre časovo úsporné plnenie nádrže na čerstvú vodu, systém preplachovania nádrže, dávkovanie vody, ktoré sa prispôsobuje dávkovaniu čistiaceho prostriedku.
Vlastnosti a výhody
Výškovo prestaviteľné sedadlo
- Perfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy.
- Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy.
- Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.
Lítium-iónové batérie s dlhou životnosťou
- Až štvornásobná životnosť v porovnaní s olovenými batériami.
- Krátke a stredné nabíjanie je možné bez poškodenia batérie.
- Menej výmien batérie, znížené náklady, menej prestojov.
Dávkovanie vody závislé od rýchlosti
- Znižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách.
- Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon.
- Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|750
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|950
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|110 / 110
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 4500
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|3150
|Batéria (V/Ah)
|24 / 160
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Doba nabíjania batérie (h)
|5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (kg)
|75
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1750
|Spotreba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|59
|Príkon (W)
|až do 2350
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|350
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Balenie obsahuje
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Výškovo prestaviteľné sedadlo
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Perfektné pre použitie v supermarketoch, nákupných centrách alebo nemocniciach
- Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch