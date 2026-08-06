Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Spoľahlivý umývací podlahový automat B 110 R s pojazdom so 160 Ah lítium-železofosfátovou batériou, integrovanou nabíjačkou batérií, bočnou kefou a dávkovaním čistiaceho prostriedku DOSE.
Náš umývací podlahový automat B 110 R Bp Pack je štandardne vybavený lítiovou batériou s kapacitou 160 Ah s možnosťou rýchleho a stredného nabíjania, ktorá má približne štyrikrát dlhšiu životnosť ako olovené batérie a možno ju kedykoľvek nabíjať vďaka integrovanej nabíjačke batérií. Podlahový automat vás presvedčí vysokým plošným výkonom, spoľahlivosťou a vynikajúcimi hodnotami TCO. Stroj vyčistí až 5 100 m2 za hodinu vďaka dvom 110-litrovým nádržiam a valcovej kefovej hlave so zametacou jednotkou a pracovnou šírkou 75 centimetrov. Namontovaná bočná čistiaca plošina, ktorá šetrí čas a náklady, rozširuje pracovnú šírku o ďalších 10 centimetrov, čo umožňuje čistenie až po okraj, v niektorých prípadoch dokonca aj pod policami. K rozsiahlej výbave patrí aj systém automatického preplachovania nádrže na rýchle čistenie nádrže na špinavú vodu, dávkovanie vody, ktoré sa prispôsobuje rýchlosti, systém dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE a integrovaný kľúčový systém KIK na prideľovanie individuálnych prístupových práv. V neposlednom rade B 110 R zaujme jednoduchou obsluhou, a to prostredníctvom inovatívneho prepínača EASY Operation a veľkého farebného displeja dostupného v 30 jazykoch.
Vlastnosti a výhody
Časovo a nákladovo úsporný bočný umývací mechanizmus
- Umožňuje čistenie pri stenách alebo pod policami a blízko okrajov.
- Zasunie sa pod stroj v prípade prekážok, čím zabráni poškodeniu.
- Úspora nákladov vylúčením manuálneho čistenia v menej prístupných oblastiach.
Lítium-iónové batérie s dlhou životnosťou
- Až štvornásobná životnosť v porovnaní s olovenými batériami.
- Krátke a stredné nabíjanie je možné bez poškodenia batérie.
- Menej výmien batérie, znížené náklady, menej prestojov.
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
- Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|750
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|950
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|110 / 110
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 5100
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|3600
|Typ batérie
|Li-Ion
|Batéria (V/Ah)
|25,6 / 180
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Doba nabíjania batérie (h)
|5
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|1200
|Prítlačný tlak kief (kg)
|75
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1750
|Spotreba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|59
|Príkon (W)
|až do 2350
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|396,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Balenie obsahuje
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
- Sacie lišty, oblé
- Bočný umývací mechanizmus
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Integrované zametacie zariadenie
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Výškovo prestaviteľné sedadlo
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Perfektné pre použitie v supermarketoch, nákupných centrách alebo nemocniciach
- Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch