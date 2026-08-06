Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75

Spoľahlivý umývací podlahový automat B 110 R s pojazdom so 160 Ah lítium-železofosfátovou batériou, integrovanou nabíjačkou batérií, bočnou kefou a dávkovaním čistiaceho prostriedku DOSE.

Náš umývací podlahový automat B 110 R Bp Pack je štandardne vybavený lítiovou batériou s kapacitou 160 Ah s možnosťou rýchleho a stredného nabíjania, ktorá má približne štyrikrát dlhšiu životnosť ako olovené batérie a možno ju kedykoľvek nabíjať vďaka integrovanej nabíjačke batérií. Podlahový automat vás presvedčí vysokým plošným výkonom, spoľahlivosťou a vynikajúcimi hodnotami TCO. Stroj vyčistí až 5 100 m2 za hodinu vďaka dvom 110-litrovým nádržiam a valcovej kefovej hlave so zametacou jednotkou a pracovnou šírkou 75 centimetrov. Namontovaná bočná čistiaca plošina, ktorá šetrí čas a náklady, rozširuje pracovnú šírku o ďalších 10 centimetrov, čo umožňuje čistenie až po okraj, v niektorých prípadoch dokonca aj pod policami. K rozsiahlej výbave patrí aj systém automatického preplachovania nádrže na rýchle čistenie nádrže na špinavú vodu, dávkovanie vody, ktoré sa prispôsobuje rýchlosti, systém dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE a integrovaný kľúčový systém KIK na prideľovanie individuálnych prístupových práv. V neposlednom rade B 110 R zaujme jednoduchou obsluhou, a to prostredníctvom inovatívneho prepínača EASY Operation a veľkého farebného displeja dostupného v 30 jazykoch.

Vlastnosti a výhody
Časovo a nákladovo úsporný bočný umývací mechanizmus
  • Umožňuje čistenie pri stenách alebo pod policami a blízko okrajov.
  • Zasunie sa pod stroj v prípade prekážok, čím zabráni poškodeniu.
  • Úspora nákladov vylúčením manuálneho čistenia v menej prístupných oblastiach.
Lítium-iónové batérie s dlhou životnosťou
  • Až štvornásobná životnosť v porovnaní s olovenými batériami.
  • Krátke a stredné nabíjanie je možné bez poškodenia batérie.
  • Menej výmien batérie, znížené náklady, menej prestojov.
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
  • Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
  • Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
  • Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 750
Pracovná šírka vysávania (mm) 950
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 110 / 110
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 5100
Reálny plošný výkon (m²/h) 3600
Typ batérie Li-Ion
Batéria (V/Ah) 25,6 / 180
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Doba nabíjania batérie (h) 5
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 230
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50
Schopnosť stúpania (%) 10
Otáčky kief (rpm) 1200
Prítlačný tlak kief (kg) 75
Šírka otáčania v uličke (mm) 1750
Spotreba vody (l/min) max. 5,7
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 59
Príkon (W) až do 2350
Aktualizácie softvéru dostupné do 2032-01-01
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 396,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Balenie obsahuje

  • Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
  • Sacie lišty, oblé
  • Bočný umývací mechanizmus
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
  • Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

  • Auto-Fill
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • DOSE
  • Parkovacia brzda
  • Integrované zametacie zariadenie
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Výškovo prestaviteľné sedadlo
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Štandardné denné svietenie
  • Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
  • Pevný čelný nárazník
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Elektrický a mechanický plavákový spínač
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Oblasti využitia
  • Perfektné pre použitie v supermarketoch, nákupných centrách alebo nemocniciach
  • Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky