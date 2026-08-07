Podlahový automat B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Spoľahlivý umývací podlahový automat B 110 R s pojazdom so 180 Ah lítium-železofosfátovou batériou, integrovanou nabíjačkou batérií, bočnou kefou a dávkovaním čistiaceho prostriedku DOSE.
Podlahový automat B 110 R Bp Pack s pojazdom kombinuje rozsiahle vybavenie s veľmi dobrými hodnotami TCO. Je to vďaka mnohým inováciám, ktorými disponuje – ako je funkcia automatického plnenia pre časovo úsporné plnenie nádrže na čerstvú vodu, systém preplachovania nádrže na rýchle čistenie nádrže na špinavú vodu, dávkovanie vody, ktoré sa prispôsobuje rýchlosti a dávkovací systém čistiaceho prostriedku DOSE. Dlhé čistiace operácie a plošný výkon 5 100 m2 za hodinu umožňuje kombinácia štandardnej 180 Ah lítium-iónovej batérie, 110-litrovej nádrže a hlavy kotúčovej kefy s pracovnou šírkou 75 centimetrov, ktorú rozširuje o ďalších 10 centimetrov namontovaná bočná kefa, ktorá šetrí čas a náklady. To umožňuje čistenie až po okraje, v niektorých prípadoch dokonca aj pod policami. Vďaka integrovanej nabíjačke batérií je kedykoľvek možné medzinabíjanie odolného akumulátora, ktorý má životnosť približne štyrikrát dlhšiu ako olovené akumulátory. Pôsobivý celkový dizajn završuje kľúčový systém KIK pre individuálne pridelenie prístupových práv a jednoduchosť ovládania s prepínačom EASY Operation a farebným displejom.
Vlastnosti a výhody
Časovo a nákladovo úsporný bočný umývací mechanizmus
- Umožňuje čistenie pri stenách alebo pod policami a blízko okrajov.
- Zasunie sa pod stroj v prípade prekážok, čím zabráni poškodeniu.
- Úspora nákladov vylúčením manuálneho čistenia v menej prístupných oblastiach.
Lítium-iónové batérie s dlhou životnosťou
- Až štvornásobná životnosť v porovnaní s olovenými batériami.
- Krátke a stredné nabíjanie je možné bez poškodenia batérie.
- Menej výmien batérie, znížené náklady, menej prestojov.
Dávkovanie vody závislé od rýchlosti
- Znižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách.
- Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon.
- Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|750
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|950
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|110 / 110
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 5100
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|3600
|Typ batérie
|Li-Ion
|Batéria (V/Ah)
|25,6 / 180
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Doba nabíjania batérie (h)
|5
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (kg)
|75
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1750
|Spotreba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|59
|Príkon (W)
|až do 2350
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|380,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Balenie obsahuje
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
- Sacie lišty, oblé
- Bočný umývací mechanizmus
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Výškovo prestaviteľné sedadlo
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Perfektné pre použitie v supermarketoch, nákupných centrách alebo nemocniciach
- Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch