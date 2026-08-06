Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +R75

Podlahový automat s batériou 170 Ah, nabíjačkou batérií, vysokovýkonnou stierkou a kefovou hlavou s pracovnou šírkou 75 cm a 110 l nádržami.

Podlahový automat B 110 R Classic s batériou je vybavený stierkou, 75 centimetrov širokou valcovou kefovou hlavou s funkciou predbežného zametania, vyrobenou z liateho hliníka. 110-litrové nádrže na čerstvú a špinavú vodu umožňujú nielen dlhší pracovný čas, ale aj plošný výkon až 4 500 metrov štvorcových za hodinu. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii je B 110 R Classic veľmi obratný, a preto je veľmi vhodný aj na čistenie šikmých plôch. Integrované denné svetlá zaisťujú najlepší prehľad a viditeľnosť. Vysoký prítlak valcov zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia a v prípade potreby ich možno rýchlo a jednoducho vymeniť. Veľký displej na nastavenie všetkých dôležitých funkcií vo viac ako 30 jazykoch a farebne odlíšené ovládacie prvky uľahčujú používanie stroja. Nežiaducim chybám obsluhy predchádza inteligentný systém kľúčov KIK pre individuálne prideľovanie prístupových práv k funkciám stroja.

Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
  • Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
  • Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
  • Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Inovačný systém KIK
  • Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
  • Zníženie servisných nákladov.
  • Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
  • Znížená spotreba energie.
  • O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
  • Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Veľký farebný displej
  • Nie je potrebná samostatná nabíjačka.
  • Komfortná a jednoduchá obsluha.
  • Možnosť nastavenia na rôzne typy batérií.
Jednoduchá manipulácia
  • Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
  • Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Uhlíkový motor
Pracovná šírka kief (mm) 750
Pracovná šírka vysávania (mm) 950
Nádrž na čistú / špinavú vodu ( ) 110 / 110
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 4500
Reálny plošný výkon (m²/h) 3150
Typ batérie Bezúdržbová
Batéria (V/Ah) 24 / 170
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 230
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 6
Schopnosť stúpania (%) max. 10
Otáčky kief (rpm) 1200
Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²) 75 / 500
Šírka otáčania v uličke (cm) 175
Spotreba vody (l/min) max. 5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 59
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 379
Rozmery (d x š x v) (mm) 1635 x 975 x 1265

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 2 Kus(y)
  • Vrátane batérie a nabíjačky
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • Integrované zametacie zariadenie
  • Funkcia zametania
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Štandardné denné svietenie
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +R75
Sušič Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +R75

Video

Oblasti využitia
  • Perfektné pre použitie v supermarketoch, nákupných centrách alebo nemocniciach
  • Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky