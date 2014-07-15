Podlahový automat B 150 R Adv + D 90

Kompaktný umývací automat so sediacou obsluhou B 150 R Adv + D 90 s pohonom všetkých kolies a 2 kotúčovými kefami s pracovnou šírkou 90 cm. Vysoký plošný výkon: 5000 – 10 000 m2. Pohon na batérie.

Kompaktný B 150 R Adv + D 90 je maximálne obratný. Umývací automat so sediacou obsluhou s pohonom na batérie sa bez problémov dobre ovláda aj v úzkych priestoroch. Zabudovaná nabíjačka umožňuje veľmi jednoduché nabíjanie. 2 kotúčové kefy majú pracovnú šírku 90 cm. V zákrutách a na stúpaní presviedča tento stroj na základe pohonu všetkých kolies vynikajúcou trakciou. Ďalšie plus: jednoduché ovládanie vďaka farebne odlíšeným ovládacím prvkom, prepínaču EASY Operation, systému KIK a veľkému farebnému displeju. Úspora vody a energie ako aj znížená hlučnosť sa dosahuje pomocou stupňa eco!efficiency. Patentovaný systém oplachu nádrže umožňuje hygienické a jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu. Počas plnenia nádrže na čistú vodu si môžete vďaka funkcie Auto Fill vybaviť bez obáv iné úlohy. (príklad konfigurácie; v predaji sú aj ďalšie varianty výbavy)

Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Kefová hlava s kotúčovou technikou
  • Kotúčové kefy a dosky pohonu podložky sa dajú ľahko vymeniť.
  • Kotúčové kefy dostupné v rôznych úrovniach tvrdosti: mäkké, stredné a tvrdé.
  • Kotúčové kefy najmä na použitie na hladkých povrchoch.
Pohon na všetky kolesá
  • Možnosť využitia aj v strmých parkovacích domoch.
  • Schopnosť stúpanie až 18 percent počas čistenia.
  • Stabilná stopa ja na hladkých podlahách.
Inovačný systém KIK
  • Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
  • Zníženie servisných nákladov.
  • Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Pohodlná funkcia Auto Fill
  • Automatické plnenie nádrže na čistú vodu.
  • Pripojte hadicu na čistú vodu a keď sa nádrž naplní, prívod sa automaticky zastaví.
Štyri batérie na výber
  • Typy batérií: bezúdržbová 36 V/180 Ah, s jednoduchou údržbou 36 V/180 Ah, bezúdržbová 36 V/240 Ah, s jednoduchou údržbou 36 V/240 Ah.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
  • Znížená spotreba energie.
  • O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
  • Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Veľký farebný displej
  • Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
  • Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Patentovaný systém oplachu nádrže (na objednávku)
  • Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
  • Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
  • Lepšia hygiena.
Konfigurovateľný stroj
  • Výbavu je možné si vybrať.
  • Perfektné prispôsobenie stroja na požiadavky čistenia.
  • Ekonomicky rozumné riešenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 900
Pracovná šírka vysávania (mm) 1180
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 150 / 150
Batéria (V) 36
Životnosť batérie (h) max. 5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Schopnosť stúpania (%) 15
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 34
Spotreba vody (l/min) max. 7
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 61
Príkon (W) až do 3300
Celková povolená hmotnosť (kg) 957
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 560
Rozmery (d x š x v) (mm) 1790 x 1080 x 1410

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
  • Bočná metla

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • DOSE
  • Systém s 2 nádržami
Sušič Podlahový automat B 150 R Adv + D 90
Oblasti využitia
  • Používa sa vo výrobných priestoroch, napríklad vo výrobných halách
  • Ideálne sa hodí aj pre logistickú oblasť, napríklad na čistenie skladových hál
  • Na rýchle a efektívne základné a udržiavacie čistenie v nákupných centrách
  • Parkovací dom
