Podlahový automat B 150 R Adv + D 90
Kompaktný umývací automat so sediacou obsluhou B 150 R Adv + D 90 s pohonom všetkých kolies a 2 kotúčovými kefami s pracovnou šírkou 90 cm. Vysoký plošný výkon: 5000 – 10 000 m2. Pohon na batérie.
Kompaktný B 150 R Adv + D 90 je maximálne obratný. Umývací automat so sediacou obsluhou s pohonom na batérie sa bez problémov dobre ovláda aj v úzkych priestoroch. Zabudovaná nabíjačka umožňuje veľmi jednoduché nabíjanie. 2 kotúčové kefy majú pracovnú šírku 90 cm. V zákrutách a na stúpaní presviedča tento stroj na základe pohonu všetkých kolies vynikajúcou trakciou. Ďalšie plus: jednoduché ovládanie vďaka farebne odlíšeným ovládacím prvkom, prepínaču EASY Operation, systému KIK a veľkému farebnému displeju. Úspora vody a energie ako aj znížená hlučnosť sa dosahuje pomocou stupňa eco!efficiency. Patentovaný systém oplachu nádrže umožňuje hygienické a jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu. Počas plnenia nádrže na čistú vodu si môžete vďaka funkcie Auto Fill vybaviť bez obáv iné úlohy. (príklad konfigurácie; v predaji sú aj ďalšie varianty výbavy)
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Kefová hlava s kotúčovou technikou
- Kotúčové kefy a dosky pohonu podložky sa dajú ľahko vymeniť.
- Kotúčové kefy dostupné v rôznych úrovniach tvrdosti: mäkké, stredné a tvrdé.
- Kotúčové kefy najmä na použitie na hladkých povrchoch.
Pohon na všetky kolesá
- Možnosť využitia aj v strmých parkovacích domoch.
- Schopnosť stúpanie až 18 percent počas čistenia.
- Stabilná stopa ja na hladkých podlahách.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Pohodlná funkcia Auto Fill
- Automatické plnenie nádrže na čistú vodu.
- Pripojte hadicu na čistú vodu a keď sa nádrž naplní, prívod sa automaticky zastaví.
Štyri batérie na výber
- Typy batérií: bezúdržbová 36 V/180 Ah, s jednoduchou údržbou 36 V/180 Ah, bezúdržbová 36 V/240 Ah, s jednoduchou údržbou 36 V/240 Ah.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Veľký farebný displej
- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Patentovaný systém oplachu nádrže (na objednávku)
- Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
- Lepšia hygiena.
Konfigurovateľný stroj
- Výbavu je možné si vybrať.
- Perfektné prispôsobenie stroja na požiadavky čistenia.
- Ekonomicky rozumné riešenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|900
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|150 / 150
|Batéria (V)
|36
|Životnosť batérie (h)
|max. 5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Schopnosť stúpania (%)
|15
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|34
|Spotreba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|61
|Príkon (W)
|až do 3300
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|957
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|560
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1790 x 1080 x 1410
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Bočná metla
Výbava
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Systém s 2 nádržami
Oblasti využitia
- Používa sa vo výrobných priestoroch, napríklad vo výrobných halách
- Ideálne sa hodí aj pre logistickú oblasť, napríklad na čistenie skladových hál
- Na rýchle a efektívne základné a udržiavacie čistenie v nákupných centrách
- Parkovací dom