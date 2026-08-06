Podlahový automat B 150 R Bc + R85
Umývací stroj s obsluhou B 150 R s valcovými kefami (pracovná šírka 90 cm), rýchlosťou jazdy 8 km/h a plošným výkonom 7 200 m²/h. So 150 l nádržami, systémom KIK a režimom eco!efficiency.
Batériový umývací stroj je vďaka krátkej a úzkej konštrukcii veľmi obratný a dosiahne aj do ťažko dostupných vnútorných priestorov. Vďaka režimu eco!efficiency a systému dávkovania vody reagujúcemu na rýchlosť sa dá výrazne znížiť spotreba vody a energie, ako aj hladina hluku stroja. Stroj je vybavený dvoma valcovými kefami (pracovná šírka 85 cm). Hlava kefy sa môže pochváliť integrovanou funkciou zametania a veľkou zásuvkou na zametací materiál. Stroj beží mimoriadne plynule, čo zaisťuje tichú prevádzku, zatiaľ čo robustnosť tlakovo liateho hliníka zaisťuje dlhú životnosť. Farebné kódovanie ovládacích prvkov a spínač EASY Operation robia stroj mimoriadne jednoduchým na obsluhu. Všetky nastavenia sa vykonávajú na veľkom farebnom displeji. Pre lepšiu ochranu pred chybami pri obsluhe umožňuje systém KIK priradenie prístupových práv, zatiaľ čo snímač uhla natočenia riadenia zvyšuje bezpečnosť počas jazdy. Nádrž na odpadovú vodu sa dá ľahko a hygienicky čistiť vďaka patentovanému systému oplachovania nádrže, ktorý je možné objednať ako voliteľný doplnok. Funkcia Auto-Fill umožňuje rýchle a jednoduché plnenie nádrže na čerstvú vodu. Vstavaná nabíjačka je už súčasťou balenia.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
- Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Auto-Fill (na objednávku)
- Automatické plnenie nádrže na čistú vodu.
- Pripojte hadicu na čistú vodu a keď sa nádrž naplní, prívod sa automaticky zastaví.
Štyri batérie na výber
- Typy batérií: bezúdržbová 36 V/180 Ah, s jednoduchou údržbou 36 V/180 Ah, bezúdržbová 36 V/240 Ah, s jednoduchou údržbou 36 V/240 Ah.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Veľký farebný displej
- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Patentovaný systém oplachu nádrže (na objednávku)
- Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
- Lepšia hygiena.
Zabudovaná nabíjačka
- Nie je potrebná samostatná nabíjačka.
- Komfortná a jednoduchá obsluha.
- Možnosť nastavenia na rôzne typy batérií.
Na objednávku dávkovanie čistiaceho prostriedku (DOSE)
- Šetrí čistiace prostriedky.
- Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
- Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Elektricky
|Pracovná šírka kief (mm)
|850
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|150 / 150
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|6800
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|4760
|Batéria (V/Ah)
|36 / 240
|Životnosť batérie (h)
|max. 5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 7
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|8
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|600 - 1300
|Šírka otáčania v uličke (cm)
|181
|Spotreba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Príkon (W)
|až do 2400
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|957
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|218
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Zabudovaná nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
Výbava
- Auto-Fill
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- Parkovacia brzda
- Integrované zametacie zariadenie
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Nákupné centrá/stavebniny
- Parkovací dom
- Na použitie v preprave a logistike
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle