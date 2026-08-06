Podlahový automat B 150 R Bp + D90

Umývací stroj B 150 R s kotúčovými kefami (pracovná šírka 90 cm), rýchlosťou jazdy 8 km/h a plošným výkonom 7 200 m²/h. So 150 l nádržami, systémom KIK a režimom eco!efficiency.

Inovatívny, kompaktný a vysoko obratný umývací stroj B 150 R s batériovým pohonom je navrhnutý pre plošný výkon 7 200 m²/h. Stroj dokáže brilantne vyčistiť aj nepravidelne tvarované vnútorné priestory. Stroj je vybavený dvoma kotúčovými kefami a pracovnou šírkou 90 cm. Ovládacie prvky sú farebne odlíšené. Okrem toho je k dispozícii spínač EASY Operation, ktorý umožňuje bezproblémové a intuitívne ovládanie. Všetky nastavenia sa vykonávajú na veľkom farebnom displeji. Pre lepšiu ochranu pred chybami pri obsluhe je možné priradiť prístupové práva prostredníctvom systému KIK a snímač uhla natočenia riadenia automaticky aktivuje brzdy pri zatáčaní. Režim eco!efficiency a systém dávkovania vody reagujúci na rýchlosť šetria vodu aj energiu. Znížená je aj hlučnosť stroja. Voliteľný systém preplachovania nádrže zabezpečuje jednoduché a hygienické čistenie nádrže na odpadovú vodu. Funkcia Auto-Fill, ktorá je súčasťou štandardnej výbavy, šetrí značné množstvo času pri plnení nádrže na čistú vodu. Lítiové batérie sú k dispozícii ako voliteľná výbava.

Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Inovačný systém KIK
  • Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
  • Zníženie servisných nákladov.
  • Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Auto-Fill (na objednávku)
  • Automatické plnenie nádrže na čistú vodu.
  • Pripojte hadicu na čistú vodu a keď sa nádrž naplní, prívod sa automaticky zastaví.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
  • Znížená spotreba energie.
  • O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
  • Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Veľký farebný displej
  • Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
  • Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Patentovaný systém oplachu nádrže (na objednávku)
  • Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
  • Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
  • Lepšia hygiena.
Jednoduchá manipulácia.
  • Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
  • Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Elektricky
Pracovná šírka kief (mm) 900
Pracovná šírka vysávania (mm) 1180 - 1180
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 150 / 150
Teoretický plošný výkon (m²/h) 7200
Reálny plošný výkon (m²/h) 5040
Batéria (V) 36
Doba nabíjania batérie (h) Približne 7
Rýchlosť jazdy (km/h) 8
Schopnosť stúpania (%) 10
Otáčky kief (rpm) 180
Šírka otáčania v uličke (cm) 181
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 67
Celková povolená hmotnosť (kg) 957
Aktualizácie softvéru dostupné do 2032-01-01
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 218
Rozmery (d x š x v) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny

Výbava

  • Auto-Fill
  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • Parkovacia brzda
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Štandardné denné svietenie
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Pevný čelný nárazník
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
  • Elektrický a mechanický plavákový spínač
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp + D90
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp + D90
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp + D90
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp + D90
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp + D90
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp + D90
Oblasti využitia
  • Nákupné centrá/stavebniny
  • Parkovací dom
  • Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky