Podlahový automat B 150 R Bp + D90
Umývací stroj B 150 R s kotúčovými kefami (pracovná šírka 90 cm), rýchlosťou jazdy 8 km/h a plošným výkonom 7 200 m²/h. So 150 l nádržami, systémom KIK a režimom eco!efficiency.
Inovatívny, kompaktný a vysoko obratný umývací stroj B 150 R s batériovým pohonom je navrhnutý pre plošný výkon 7 200 m²/h. Stroj dokáže brilantne vyčistiť aj nepravidelne tvarované vnútorné priestory. Stroj je vybavený dvoma kotúčovými kefami a pracovnou šírkou 90 cm. Ovládacie prvky sú farebne odlíšené. Okrem toho je k dispozícii spínač EASY Operation, ktorý umožňuje bezproblémové a intuitívne ovládanie. Všetky nastavenia sa vykonávajú na veľkom farebnom displeji. Pre lepšiu ochranu pred chybami pri obsluhe je možné priradiť prístupové práva prostredníctvom systému KIK a snímač uhla natočenia riadenia automaticky aktivuje brzdy pri zatáčaní. Režim eco!efficiency a systém dávkovania vody reagujúci na rýchlosť šetria vodu aj energiu. Znížená je aj hlučnosť stroja. Voliteľný systém preplachovania nádrže zabezpečuje jednoduché a hygienické čistenie nádrže na odpadovú vodu. Funkcia Auto-Fill, ktorá je súčasťou štandardnej výbavy, šetrí značné množstvo času pri plnení nádrže na čistú vodu. Lítiové batérie sú k dispozícii ako voliteľná výbava.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Auto-Fill (na objednávku)
- Automatické plnenie nádrže na čistú vodu.
- Pripojte hadicu na čistú vodu a keď sa nádrž naplní, prívod sa automaticky zastaví.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Veľký farebný displej
- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Patentovaný systém oplachu nádrže (na objednávku)
- Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
- Lepšia hygiena.
Jednoduchá manipulácia.
- Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
- Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Elektricky
|Pracovná šírka kief (mm)
|900
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|150 / 150
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|7200
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|5040
|Batéria (V)
|36
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 7
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|8
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Šírka otáčania v uličke (cm)
|181
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|957
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|218
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
Výbava
- Auto-Fill
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- Parkovacia brzda
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Nákupné centrá/stavebniny
- Parkovací dom
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle