Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85

Náš umývací stroj B 150 R so sediacou obsluhou je štandardne vybavený výkonnou batériou s kapacitou 170 Ah a integrovanou nabíjačkou batérií. Disponuje tiež valcovou kefou so šírkou 85 cm.

Kompaktný a obratný umývací stroj B 150 R dosahuje pôsobivý výkon vďaka rýchlosti jazdy 8 km/h, senzoru uhla riadenia, dávkovaniu vody reagujúcemu na rýchlosť a plošnému výkonu 6 800 m²/h. Na dosiahnutie tohto cieľa má stroj valcovú kefu s pracovnou šírkou 85 cm a hliníkovú stierku najnovšej generácie, ktorá ponúka pôsobivý sací výkon. Denné svietenie zaisťuje optimálnu viditeľnosť. Štandardom je aj funkcia Kärcher Auto-Fill pre rýchle naplnenie 150-litrovej nádrže na čistú vodu. Súčasťou dodávky je aj 170 Ah batéria a integrovaná nabíjačka batérií. Balík vybavenia dopĺňa veľký farebný displej s 30 jazykmi, ktorý umožňuje jednoduchú obsluhu stroja a nastavenie parametrov čistenia, ako aj patentovaný systém kľúčov KIK, pomocou ktorého je možné rôznym používateľom priradiť rôzne prístupové práva, a tým do značnej miery vylúčiť chyby obsluhy.

Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
  • Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
  • Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
  • Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Inovačný systém KIK
  • Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
  • Zníženie servisných nákladov.
  • Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
  • Znížená spotreba energie.
  • O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
  • Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Veľký farebný displej
  • Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
  • Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Jednoduchá manipulácia
  • Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
  • Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Zabudovaná nabíjačka
  • Nie je potrebná samostatná nabíjačka.
  • Komfortná a jednoduchá obsluha.
  • Možnosť nastavenia na rôzne typy batérií.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Elektricky
Pracovná šírka kief (mm) 850
Pracovná šírka vysávania (mm) 1180 - 1180
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 150 / 150
Teoretický plošný výkon (m²/h) 6800
Reálny plošný výkon (m²/h) 4760
Typ batérie Bezúdržbová
Batéria (V/Ah) 36 / 170
Životnosť batérie (h) max. 3,5
Doba nabíjania batérie (h) Približne 7
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Rýchlosť jazdy (km/h) 8
Schopnosť stúpania (%) 10
Otáčky kief (rpm) 180 - 1300
Prítlačný tlak kief (kg) 94
Šírka otáčania v uličke (cm) 181
Spotreba vody (l/min) max. 7
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 67
Príkon (W) až do 2600
Celková povolená hmotnosť (kg) 957
Aktualizácie softvéru dostupné do 2032-01-01
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 218
Rozmery (d x š x v) (mm) 1700 x 909 x 1420

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 2 Kus(y)
  • Batéria
  • Zabudovaná nabíjačka
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny

Výbava

  • Auto-Fill
  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • Parkovacia brzda
  • Integrované zametacie zariadenie
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Štandardné denné svietenie
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Pevný čelný nárazník
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
  • Elektrický a mechanický plavákový spínač
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Oblasti využitia
  • Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
  • Parkovací dom
  • Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky