Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Umývací stroj B 150 R s dvoma kotúčovými kefami, pracovnou šírkou 90 cm a stierkou najnovšej generácie pre optimálne výsledky čistenia a plošný výkon 7 200 m² za hodinu.
Robustný, kompaktný, obratný, na batérie: náš umývací stroj B 150 R na batérie dosahuje pôsobivé výsledky v náročných každodenných pracovných podmienkach vďaka svojim nevyhnutným funkciám a vynikajúcemu štandardnému vybaveniu. Dávkovací systém čistiaceho prostriedku DOSE, režim eco!efficiency a dávkovací systém vody pomáhajú šetriť zdroje a vykonávať čistiace úlohy nákladovo efektívne. Funkcia Auto-Fill šetrí čas pri plnení 150-litrovej nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo automatický systém preplachovania nádrže uľahčuje čistenie nádrže na znečistenú vodu. S pracovnou šírkou 90 cm, pracovnou rýchlosťou 8 km/h so snímačom uhla natočenia riadenia a novou, extrémne robustnou stierkou z tlakovo liateho hliníka ponúka stroj výnimočný plošný výkon 7 200 m²/h. Denné svietenie zlepšuje viditeľnosť a extrémne robustná oceľová ochrana proti nárazom s veľkými odrazovými valčekmi spoľahlivo chráni používateľa aj stroj. B 150 R sa veľmi ľahko ovláda vďaka veľkému farebnému displeju s 30 jazykmi, ako aj farebne odlíšeným ovládacím prvkom. Pre zaistenie bezpečnosti má stroj tiež patentovaný systém kľúčov KIK, ktorý umožňuje rôzne používateľské práva a tým prakticky vylučuje chyby obsluhy.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Kefová hlava s kotúčovou technikou
- Kotúčové kefy a dosky pohonu podložky sa dajú ľahko vymeniť.
- Kotúčové kefy dostupné v rôznych úrovniach tvrdosti: mäkké, stredné a tvrdé.
- Kotúčové kefy najmä na použitie na hladkých povrchoch.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- Až o 40 percent dlhšia výdrž batérie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Patentovaný systém oplachu nádrže
- Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
- Lepšia hygiena.
So systémom pre dávkovaciu jednotku čistiaceho prostriedku "DOSE".
- Šetrí čistiace prostriedky.
- Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
- Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Jednoduchá manipulácia
- Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
- Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Elektricky
|Pracovná šírka kief (mm)
|900
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|150 / 150
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|7200
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|5040
|Typ batérie
|S jednoduchou údržbou
|Batéria (V/Ah)
|36 / 240
|Životnosť batérie (h)
|max. 5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 7
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|8
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²)
|94 / 89
|Šírka otáčania v uličke (cm)
|181
|Spotreba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Príkon (W)
|až do 2400
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|957
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|218
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Balenie obsahuje
- Batéria
- Zabudovaná nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu