Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90

Umývací stroj B 150 R s dvoma kotúčovými kefami, pracovnou šírkou 90 cm a stierkou najnovšej generácie pre optimálne výsledky čistenia a plošný výkon 7 200 m² za hodinu.

Robustný, kompaktný, obratný, na batérie: náš umývací stroj B 150 R na batérie dosahuje pôsobivé výsledky v náročných každodenných pracovných podmienkach vďaka svojim nevyhnutným funkciám a vynikajúcemu štandardnému vybaveniu. Dávkovací systém čistiaceho prostriedku DOSE, režim eco!efficiency a dávkovací systém vody pomáhajú šetriť zdroje a vykonávať čistiace úlohy nákladovo efektívne. Funkcia Auto-Fill šetrí čas pri plnení 150-litrovej nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo automatický systém preplachovania nádrže uľahčuje čistenie nádrže na znečistenú vodu. S pracovnou šírkou 90 cm, pracovnou rýchlosťou 8 km/h so snímačom uhla natočenia riadenia a novou, extrémne robustnou stierkou z tlakovo liateho hliníka ponúka stroj výnimočný plošný výkon 7 200 m²/h. Denné svietenie zlepšuje viditeľnosť a extrémne robustná oceľová ochrana proti nárazom s veľkými odrazovými valčekmi spoľahlivo chráni používateľa aj stroj. B 150 R sa veľmi ľahko ovláda vďaka veľkému farebnému displeju s 30 jazykmi, ako aj farebne odlíšeným ovládacím prvkom. Pre zaistenie bezpečnosti má stroj tiež patentovaný systém kľúčov KIK, ktorý umožňuje rôzne používateľské práva a tým prakticky vylučuje chyby obsluhy.

Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Kefová hlava s kotúčovou technikou
  • Kotúčové kefy a dosky pohonu podložky sa dajú ľahko vymeniť.
  • Kotúčové kefy dostupné v rôznych úrovniach tvrdosti: mäkké, stredné a tvrdé.
  • Kotúčové kefy najmä na použitie na hladkých povrchoch.
Inovačný systém KIK
  • Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
  • Zníženie servisných nákladov.
  • Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
  • Znížená spotreba energie.
  • Až o 40 percent dlhšia výdrž batérie.
  • Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
  • Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
  • Lepšia hygiena.
So systémom pre dávkovaciu jednotku čistiaceho prostriedku "DOSE".
  • Šetrí čistiace prostriedky.
  • Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
  • Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Jednoduchá manipulácia
  • Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
  • Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Elektricky
Pracovná šírka kief (mm) 900
Pracovná šírka vysávania (mm) 1180 - 1180
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 150 / 150
Teoretický plošný výkon (m²/h) 7200
Reálny plošný výkon (m²/h) 5040
Typ batérie S jednoduchou údržbou
Batéria (V/Ah) 36 / 240
Životnosť batérie (h) max. 5
Doba nabíjania batérie (h) Približne 7
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Rýchlosť jazdy (km/h) 8
Schopnosť stúpania (%) 10
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²) 94 / 89
Šírka otáčania v uličke (cm) 181
Spotreba vody (l/min) max. 7
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 67
Príkon (W) až do 2400
Celková povolená hmotnosť (kg) 957
Aktualizácie softvéru dostupné do 2032-01-01
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 218
Rozmery (d x š x v) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Balenie obsahuje

  • Batéria
  • Zabudovaná nabíjačka
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
  • Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

  • Auto-Fill
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • DOSE
  • Parkovacia brzda
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Štandardné denné svietenie
  • Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Pevný čelný nárazník
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
  • Elektrický a mechanický plavákový spínač
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Sušič Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Oblasti využitia
  • Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky