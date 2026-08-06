Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Štandardom je valcová kefa s pracovnou šírkou 85 cm, bočná kefa a robustná hliníková stierka. Plošný výkon 6 800 m²/h a pracovná rýchlosť 8 km/h.
Vysoko výkonný umývací stroj B 150 R s dlhou životnosťou batérie s kapacitou 240 Ah, integrovanou nabíjačkou batérií a dennými svetlami dosahuje pôsobivý plošný výkon niečo vyše 6 800 m² za hodinu. Optimálne výsledky čistenia zabezpečuje 85 cm široká hlava valcovej kefy z tlakovo liateho hliníka s funkciou predzametania, dvojité bočné kefy, ktoré zbierajú aj nečistoty mimo pracovnej šírky, náš systém dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE, ktorý šetrí zdroje, režim eco!efficiency, systém dávkovania vody a výkonná, robustná hliníková stierka. Funkcia automatického plnenia a automatické preplachovanie nádrže umožňujú rýchle naplnenie a vyčistenie 150-litrových nádrží na čistú a znečistenú vodu. Veľký farebný displej s možnosťou nastavenia 30 jazykov a patentovaný systém kľúčov KIK robia obsluhu rovnako jednoduchou ako bezpečnou – možnosť priradiť rôznym používateľom rôzne prístupové práva k programom účinne predchádza chybám obsluhy. S rýchlosťou jazdy 8 km/h a senzorom uhla natočenia volantu.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
- Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
So systémom pre dávkovaciu jednotku čistiaceho prostriedku "DOSE".
- Šetrí čistiace prostriedky.
- Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
- Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Patentovaný systém oplachu nádrže
- Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
- Lepšia hygiena.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Veľký farebný displej
- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Elektricky
|Pracovná šírka kief (mm)
|850
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|150 / 150
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|6800
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|4760
|Typ batérie
|S jednoduchou údržbou
|Batéria (V/Ah)
|36 / 240
|Životnosť batérie (h)
|max. 5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 7
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|8
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|180 - 1300
|Prítlačný tlak kief (kg)
|94
|Šírka otáčania v uličke (cm)
|181
|Spotreba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Príkon (W)
|až do 2600
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|957
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|218
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Batéria
- Zabudovaná nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Bočná metla
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Integrované zametacie zariadenie
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
- Parkovací dom
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle