Podlahový automat B 150 R Bp + R85
Kompaktný umývací stroj B 150 R na batériový pohon. S dvoma valcovými kefami, pracovnou šírkou 85 cm, nádržou s objemom 150 l, systémom KIK a eco!efficiency. Plošný výkon 7 200 m²/h.
Vďaka krátkej a úzkej konštrukcii je umývací stroj s obsluhou B 150 R Bp + R 85 napájaný batériou mimoriadne obratný a zvládne aj tie najťažšie dostupné miesta. Tento inovatívny stroj s dvoma valcovými kefami ponúka pracovnú šírku 85 cm. Hlava valcovej kefy sa môže pochváliť integrovanou funkciou predzametania, ktorú je možné použiť aj na zachytávanie hrubých nečistôt pri svižnej rýchlosti 8 km/h. Bezpečnosť počas jazdy zaisťuje senzor uhla natočenia riadenia. Vďaka režimu eco!efficiency a dávkovaciemu systému vody reagujúcemu na rýchlosť je možné výrazne znížiť spotrebu vody a energie, ako aj hladinu hluku stroja. Farebne odlíšené ovládacie prvky a spínač EASY Operation uľahčujú ovládanie stroja. Všetky nastavenia sa vykonávajú na veľkom farebnom displeji. Prístupové práva je možné priradiť pomocou systému KIK, aby sa zabránilo chybám pri obsluhe. Systém preplachovania nádrže, ktorý je možné objednať ako voliteľný doplnok, zabezpečuje jednoduché a hygienické čistenie nádrže na odpadovú vodu. Ako voliteľný doplnok sú k dispozícii aj: lítium-iónové batérie pre dlhú prevádzku.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
- Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Auto-Fill (na objednávku)
- Automatické plnenie nádrže na čistú vodu.
- Pripojte hadicu na čistú vodu a keď sa nádrž naplní, prívod sa automaticky zastaví.
Veľký farebný displej
- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Patentovaný systém oplachu nádrže (na objednávku)
- Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
- Lepšia hygiena.
Jednoduchá manipulácia.
- Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
- Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Elektricky
|Pracovná šírka kief (mm)
|850
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|150 / 150
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|6800
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|4760
|Batéria (V)
|36
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|8
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|1300
|Šírka otáčania v uličke (cm)
|181
|Spotreba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|957
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|218
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
Výbava
- Auto-Fill
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- Parkovacia brzda
- Integrované zametacie zariadenie
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Nákupné centrá/stavebniny
- Parkovací dom
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle