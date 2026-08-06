Podlahový automat B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+D90
Umývací stroj B 150 R s dávkovacím systémom čistiaceho prostriedku, kefovou hlavou, pracovnou šírkou 90 cm,150 l nádržou, gélovou batériou 240 Ah a integrovanou nabíjačkou batérií.
Kompaktný a obratný umývací stroj B 150 R dosahuje plošný výkon približne 7 200 m² za hodinu pri čistení podláh. Výkonná a bezúdržbová gélová batéria s kapacitou 240 Ah zaisťuje dlhú dobu prevádzky, dávkovací systém čistiaceho prostriedku DOSE, dávkovací systém vody a režim eco!efficiency zabezpečujú úspornú spotrebu a hlava kotúčovej kefy s pracovnou šírkou 90 cm poskytuje najlepšie výsledky čistenia. B 150 R má tiež robustnú ochranu proti nárazom, snímač uhla natočenia riadenia a denné svietenie na ochranu používateľa a stroja. Ovládacie prvky stroja sú farebne odlíšené žltou farbou a veľký displej s 30 jazykmi uľahčuje nastavenie parametrov čistenia. Aby sa však prakticky vylúčili chyby obsluhy, je do stroja integrovaný aj patentovaný systém kľúčov KIK, ktorý možno použiť na individuálne nastavenie prístupových práv. Aby sa ušetril čas pred a po čistení, stroj má funkciu automatického plnenia na plnenie 150-litrovej nádrže na čistú vodu a striekaciu pištoľ a automatický systém preplachovania nádrže na čistenie nádrže na odpadovú vodu. Stroj sa pohybuje svižnou rýchlosťou 8 km/h.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Kefová hlava s kotúčovou technikou
- Kotúčové kefy a dosky pohonu podložky sa dajú ľahko vymeniť.
- Kotúčové kefy dostupné v rôznych úrovniach tvrdosti: mäkké, stredné a tvrdé.
- Kotúčové kefy najmä na použitie na hladkých povrchoch.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
So systémom pre dávkovaciu jednotku čistiaceho prostriedku "DOSE".
- Šetrí čistiace prostriedky.
- Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
- Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Veľký farebný displej
- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Jednoduchá manipulácia
- Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
- Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Elektricky
|Pracovná šírka kief (mm)
|900
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|150 / 150
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|7200
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|5040
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|36 / 240
|Životnosť batérie (h)
|max. 5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 7
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|8
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (kg)
|94
|Šírka otáčania v uličke (cm)
|181
|Spotreba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Príkon (W)
|až do 2400
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|957
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|218
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Batéria
- Zabudovaná nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
- Parkovací dom
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle