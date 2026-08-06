Podlahový automat B 220 R Bc + D 90

Kompaktný umývací stroj s obsluhou B 220 R ponúka pracovnú šírku 90 cm. Stroj napájaný batériou má 220-litrovú nádrž a diskovú konštrukciu pre plošný výkon až 9 000 m²/h.

Efektívne, rýchlo a dôkladne čistite stredne veľké vnútorné plochy s naším batériovým umývacím strojom B 220 R. Hlava s kotúčovou kefou s pracovnou šírkou 90 cm zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia, zatiaľ čo systém kľúčov KIK, spínač EASY Operation, snímač uhla riadenia a farebne odlíšené ovládacie prvky robia tento kompaktný stroj mimoriadne jednoduchým, pohodlným a bezpečným na obsluhu. Veľký, prehľadný farebný displej, na ktorom je možné nastaviť niekoľko režimov čistenia, je rovnako pohodlný. Režim eco!efficiency na požiadanie znižuje spotrebu vody a energie, ako aj prevádzkovú hlučnosť stroja, čím výrazne predlžuje jeho prevádzkovú dobu. Voliteľný dávkovací systém DOSE zaručuje, že objem čistiaceho prostriedku sa dávkuje vždy konzistentne a presne, čo vďaka systému dávkovania vody reagujúcemu na rýchlosť šetrí ďalšie zdroje. Štandardne je vybavený funkciou automatického plnenia pre rýchle a jednoduché plnenie 220-litrovej nádrže na čistú vodu a stierkou z tlakovo liateho hliníka pre vynikajúce výsledky sania. Vďaka rýchlosti 10 km/h je tento stroj skutočne vysokovýkonný.

Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Kefová hlava s kotúčovou technikou
  • Kotúčové kefy a dosky pohonu podložky sa dajú ľahko vymeniť.
  • Kotúčové kefy dostupné v rôznych úrovniach tvrdosti: mäkké, stredné a tvrdé.
  • Kotúčové kefy najmä na použitie na hladkých povrchoch.
Inovačný systém KIK
  • Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
  • Zníženie servisných nákladov.
  • Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
  • Znížená spotreba energie.
  • O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
  • Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Patentovaný systém oplachu nádrže (na objednávku)
  • Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
  • Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
  • Lepšia hygiena.
Auto-Fill (na objednávku)
  • Automatické plnenie nádrže na čistú vodu.
  • Pripojte hadicu na čistú vodu a keď sa nádrž naplní, prívod sa automaticky zastaví.
Štyri batérie na výber
  • K dispozícii sú bezúdržbové batérie ako aj batérie s jednoduchou údržbou 36 V/180 Ah príp. 240 Ah.
Veľký farebný displej
  • Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
  • Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Zabudovaná nabíjačka
  • Nie je potrebná samostatná nabíjačka.
  • Komfortná a jednoduchá obsluha.
  • Možnosť nastavenia na rôzne typy batérií.
Jednoduchá manipulácia.
  • Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
  • Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Elektricky
Pracovná šírka kief (mm) 900 - 900
Pracovná šírka vysávania (mm) 1180 - 1180
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 220 / 220
Teoretický plošný výkon (m²/h) 9000
Batéria (V/Ah) 36 / 240
Životnosť batérie (h) max. 5
Doba nabíjania batérie (h) Približne 7
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Rýchlosť jazdy (km/h) 10
Schopnosť stúpania (%) 10
Otáčky kief (rpm) 180 - 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 89
Spotreba vody (l/min) max. 7
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 67
Príkon (W) až do 2400
Celková povolená hmotnosť (kg) 994
Aktualizácie softvéru dostupné do 2032-01-01
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 230
Rozmery (d x š x v) (mm) 1925 x 1070 x 1420

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
  • Zabudovaná nabíjačka
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny

Výbava

  • Auto-Fill
  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • Parkovacia brzda
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Štandardné denné svietenie
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Pevný čelný nárazník
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
  • Elektrický a mechanický plavákový spínač
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
Oblasti využitia
  • Pre aplikácie vo výrobe, logistike, halách a skladoch ťažkého priemyslu
  • Parkovací dom
  • Na rýchle a efektívne základné a udržiavacie čistenie v nákupných centrách.
  • Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky