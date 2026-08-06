Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
Kompaktný umývací stroj s obsluhou B 220 R ponúka pracovnú šírku 90 cm. Stroj napájaný batériou má 220-litrovú nádrž a diskovú konštrukciu pre plošný výkon až 9 000 m²/h.
Efektívne, rýchlo a dôkladne čistite stredne veľké vnútorné plochy s naším batériovým umývacím strojom B 220 R. Hlava s kotúčovou kefou s pracovnou šírkou 90 cm zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia, zatiaľ čo systém kľúčov KIK, spínač EASY Operation, snímač uhla riadenia a farebne odlíšené ovládacie prvky robia tento kompaktný stroj mimoriadne jednoduchým, pohodlným a bezpečným na obsluhu. Veľký, prehľadný farebný displej, na ktorom je možné nastaviť niekoľko režimov čistenia, je rovnako pohodlný. Režim eco!efficiency na požiadanie znižuje spotrebu vody a energie, ako aj prevádzkovú hlučnosť stroja, čím výrazne predlžuje jeho prevádzkovú dobu. Voliteľný dávkovací systém DOSE zaručuje, že objem čistiaceho prostriedku sa dávkuje vždy konzistentne a presne, čo vďaka systému dávkovania vody reagujúcemu na rýchlosť šetrí ďalšie zdroje. Štandardne je vybavený funkciou automatického plnenia pre rýchle a jednoduché plnenie 220-litrovej nádrže na čistú vodu a stierkou z tlakovo liateho hliníka pre vynikajúce výsledky sania. Vďaka rýchlosti 10 km/h je tento stroj skutočne vysokovýkonný.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Kefová hlava s kotúčovou technikou
- Kotúčové kefy a dosky pohonu podložky sa dajú ľahko vymeniť.
- Kotúčové kefy dostupné v rôznych úrovniach tvrdosti: mäkké, stredné a tvrdé.
- Kotúčové kefy najmä na použitie na hladkých povrchoch.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Patentovaný systém oplachu nádrže (na objednávku)
- Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
- Lepšia hygiena.
Auto-Fill (na objednávku)
- Automatické plnenie nádrže na čistú vodu.
- Pripojte hadicu na čistú vodu a keď sa nádrž naplní, prívod sa automaticky zastaví.
Štyri batérie na výber
- K dispozícii sú bezúdržbové batérie ako aj batérie s jednoduchou údržbou 36 V/180 Ah príp. 240 Ah.
Veľký farebný displej
- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Zabudovaná nabíjačka
- Nie je potrebná samostatná nabíjačka.
- Komfortná a jednoduchá obsluha.
- Možnosť nastavenia na rôzne typy batérií.
Jednoduchá manipulácia.
- Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
- Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Elektricky
|Pracovná šírka kief (mm)
|900 - 900
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|220 / 220
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|9000
|Batéria (V/Ah)
|36 / 240
|Životnosť batérie (h)
|max. 5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 7
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|10
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|180 - 180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|89
|Spotreba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Príkon (W)
|až do 2400
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|994
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|230
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Zabudovaná nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
Výbava
- Auto-Fill
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- Parkovacia brzda
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Pre aplikácie vo výrobe, logistike, halách a skladoch ťažkého priemyslu
- Parkovací dom
- Na rýchle a efektívne základné a udržiavacie čistenie v nákupných centrách.
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle