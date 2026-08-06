Podlahový automat B 220 R Bc + R85
Batériový umývací stroj B 220 R + R 85. S nádržou s objemom 220 l, efektívnou valcovou technológiou, pracovnou šírkou 85 cm, pracovnou rýchlosťou 10 km/h a plošným výkonom 8 500 m²/h.
Vďaka systému EASY Operation, veľkému farebnému displeju a farebne odlíšeným ovládacím prvkom sa umývací stroj B 220 R s pracovnou šírkou 85 cm a osvedčenou technológiou valcových kief s novou, ultratichou hlavicou z tlakovo liateho hliníka ovláda bez námahy a jednoducho. Súčasťou balenia je aj funkcia predzametania. Tento stroj je napájaný z batérie, kompaktný a vďaka režimu eco!efficiency a rýchlo reagujúcemu systému dávkovania vody mimoriadne úsporný, presviedča pri čistení vnútorných priestorov s plošným výkonom až 8 500 m²/h. Vďaka inovatívnemu systému kľúčov KIK sú chyby pri obsluhe zo strany neoprávnených používateľov prakticky vylúčené, zatiaľ čo veľká, prehľadná farba uľahčuje výber rôznych režimov čistenia. S funkciou automatického plnenia (automatické plnenie) (k dispozícii v štandardnej výbave) pre rýchle a jednoduché plnenie 220-litrovej nádrže na čistú vodu, patentovaným systémom oplachovania nádrže pre hygienické oplachovanie nádrže na odpadovú vodu a systémom dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE, ktorý zaručuje konzistentné a presné dávkovanie čistiaceho prostriedku, je k dispozícii množstvo funkcií, ktoré je možné zvoliť ako voliteľnú výbavu.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
- Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Auto-Fill (na objednávku)
- Automatické plnenie nádrže na čistú vodu.
- Pripojte hadicu na čistú vodu a keď sa nádrž naplní, prívod sa automaticky zastaví.
Štyri batérie na výber
- K dispozícii sú bezúdržbové batérie ako aj batérie s jednoduchou údržbou 36 V/180 Ah príp. 240 Ah.
Veľký farebný displej
- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Patentovaný systém oplachu nádrže (na objednávku)
- Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
- Lepšia hygiena.
Zabudovaná nabíjačka
- Nie je potrebná samostatná nabíjačka.
- Komfortná a jednoduchá obsluha.
- Možnosť nastavenia na rôzne typy batérií.
Na objednávku dávkovanie čistiaceho prostriedku (DOSE)
- Šetrí čistiace prostriedky.
- Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
- Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Elektricky
|Pracovná šírka kief (mm)
|850 - 850
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|220 / 220
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|8500
|Batéria (V/Ah)
|36 / 240
|Životnosť batérie (h)
|max. 5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 7
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|10
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|600 - 1300
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|560
|Spotreba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Príkon (W)
|až do 2400
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|994
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|230
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Zabudovaná nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
Výbava
- Auto-Fill
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- Parkovacia brzda
- Integrované zametacie zariadenie
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Pre aplikácie vo výrobe, logistike, halách a skladoch ťažkého priemyslu
- Parkovací dom
- Na rýchle a efektívne základné a udržiavacie čistenie v nákupných centrách.
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle