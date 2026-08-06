Podlahový automat B 220 R Bc + R85

Batériový umývací stroj B 220 R + R 85. S nádržou s objemom 220 l, efektívnou valcovou technológiou, pracovnou šírkou 85 cm, pracovnou rýchlosťou 10 km/h a plošným výkonom 8 500 m²/h.

Vďaka systému EASY Operation, veľkému farebnému displeju a farebne odlíšeným ovládacím prvkom sa umývací stroj B 220 R s pracovnou šírkou 85 cm a osvedčenou technológiou valcových kief s novou, ultratichou hlavicou z tlakovo liateho hliníka ovláda bez námahy a jednoducho. Súčasťou balenia je aj funkcia predzametania. Tento stroj je napájaný z batérie, kompaktný a vďaka režimu eco!efficiency a rýchlo reagujúcemu systému dávkovania vody mimoriadne úsporný, presviedča pri čistení vnútorných priestorov s plošným výkonom až 8 500 m²/h. Vďaka inovatívnemu systému kľúčov KIK sú chyby pri obsluhe zo strany neoprávnených používateľov prakticky vylúčené, zatiaľ čo veľká, prehľadná farba uľahčuje výber rôznych režimov čistenia. S funkciou automatického plnenia (automatické plnenie) (k dispozícii v štandardnej výbave) pre rýchle a jednoduché plnenie 220-litrovej nádrže na čistú vodu, patentovaným systémom oplachovania nádrže pre hygienické oplachovanie nádrže na odpadovú vodu a systémom dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE, ktorý zaručuje konzistentné a presné dávkovanie čistiaceho prostriedku, je k dispozícii množstvo funkcií, ktoré je možné zvoliť ako voliteľnú výbavu.

Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
  • Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
  • Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
  • Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Inovačný systém KIK
  • Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
  • Zníženie servisných nákladov.
  • Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
  • Znížená spotreba energie.
  • O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
  • Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Auto-Fill (na objednávku)
  • Automatické plnenie nádrže na čistú vodu.
  • Pripojte hadicu na čistú vodu a keď sa nádrž naplní, prívod sa automaticky zastaví.
Štyri batérie na výber
  • K dispozícii sú bezúdržbové batérie ako aj batérie s jednoduchou údržbou 36 V/180 Ah príp. 240 Ah.
Veľký farebný displej
  • Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
  • Jednoduchá a rýchla zmena nastavení.
Patentovaný systém oplachu nádrže (na objednávku)
  • Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
  • Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
  • Lepšia hygiena.
Zabudovaná nabíjačka
  • Nie je potrebná samostatná nabíjačka.
  • Komfortná a jednoduchá obsluha.
  • Možnosť nastavenia na rôzne typy batérií.
Na objednávku dávkovanie čistiaceho prostriedku (DOSE)
  • Šetrí čistiace prostriedky.
  • Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
  • Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Elektricky
Pracovná šírka kief (mm) 850 - 850
Pracovná šírka vysávania (mm) 1180 - 1180
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 220 / 220
Teoretický plošný výkon (m²/h) 8500
Batéria (V/Ah) 36 / 240
Životnosť batérie (h) max. 5
Doba nabíjania batérie (h) Približne 7
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Rýchlosť jazdy (km/h) 10
Schopnosť stúpania (%) 10
Otáčky kief (rpm) 600 - 1300
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 560
Spotreba vody (l/min) max. 7
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 67
Príkon (W) až do 2400
Celková povolená hmotnosť (kg) 994
Aktualizácie softvéru dostupné do 2032-01-01
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 230
Rozmery (d x š x v) (mm) 1925 x 909 x 1420

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 2 Kus(y)
  • Zabudovaná nabíjačka
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny

Výbava

  • Auto-Fill
  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • Parkovacia brzda
  • Integrované zametacie zariadenie
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Štandardné denné svietenie
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Pevný čelný nárazník
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
  • Elektrický a mechanický plavákový spínač
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bc + R85
Oblasti využitia
  • Pre aplikácie vo výrobe, logistike, halách a skladoch ťažkého priemyslu
  • Parkovací dom
  • Na rýchle a efektívne základné a udržiavacie čistenie v nákupných centrách.
  • Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky