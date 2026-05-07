Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rinse+D90
Náš umývací stroj s obsluhou B 220 R čistí rýchlosťou 9 000 m² za hodinu. Stroj s kotúčovou kefou a pracovnou šírkou 90 cm je vybavený batériou s kapacitou 240 Ah a vstavanou nabíjačkou.
Náš kompaktný umývací stroj s obsluhou B 220 R, vybavený výkonnou stierkou z tlakovo liateho hliníka najnovšej generácie, hlavicou kotúčovej kefy s pracovnou šírkou 90 cm, senzorom uhla natočenia riadenia pre zvýšenú bezpečnosť pri pracovných rýchlostiach 10 km/h, systémom dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE, ktorý šetrí zdroje, a systémom dávkovania vody reagujúcim na rýchlosť, presvedčí vynikajúcimi výsledkami čistenia. A jeho používanie je mimoriadne jednoduché a bezpečné. Okrem iného vďaka veľkému farebnému displeju v 30 jazykoch a patentovanému systému kľúčov KIK, pomocou ktorého je možné rôznym používateľom priradiť rôzne prístupové práva, a tým vylúčiť chyby obsluhy. Stroj je tiež vybavený funkciou automatického plnenia pre rýchle naplnenie 220-litrovej nádrže na čistú vodu, ako aj automatickým systémom preplachovania nádrže, ktorý uľahčuje čistenie nádrže na znečistenú vodu. Jeho vstavaná nabíjačka uľahčuje nabíjanie výkonnej 240 Ah batérie. Pre lepšiu viditeľnosť je štandardne integrované aj denné svietenie.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Kefová hlava s kotúčovou technikou
- Kotúčové kefy a dosky pohonu podložky sa dajú ľahko vymeniť.
- Kotúčové kefy dostupné v rôznych úrovniach tvrdosti: mäkké, stredné a tvrdé.
- Kotúčové kefy najmä na použitie na hladkých povrchoch.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
So systémom pre dávkovaciu jednotku čistiaceho prostriedku "DOSE".
- Šetrí čistiace prostriedky.
- Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
- Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Patentovaný systém oplachu nádrže
- Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Úspora vody až 70 % v porovnaní s čistením s bežnou hadicou na vodu.
- Lepšia hygiena.
Veľký farebný displej
- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Elektricky
|Pracovná šírka kief (mm)
|900 - 900
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|220 / 220
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|9000
|Typ batérie
|S jednoduchou údržbou
|Batéria (V/Ah)
|36 / 240
|Životnosť batérie (h)
|max. 5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 7
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|10
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|180 - 180
|Prítlačný tlak kief (kg)
|94
|Spotreba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Príkon (W)
|2400
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|994
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|230
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Batéria
- Zabudovaná nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Pre aplikácie vo výrobe, logistike, halách a skladoch ťažkého priemyslu
- Parkovací dom
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle