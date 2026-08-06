Podlahový automat B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Batérie AGM s kapacitou 285 Ah stroja B 220 R umožňujú až 5 hodín nepretržitého čistenia. S nádržami s objemom 220 l, pracovnou rýchlosťou 10 km/h a pracovnou šírkou 110 cm.
Vyčistite rýchlo a dôkladne aj veľmi veľké plochy bez obáv z vybitia batérie s ultra výkonným umývacím strojom B 220 R. Štandardne sa dodáva s dvoma veľkými 285 Ah AGM batériami a vstavanou nabíjačkou pre až 5 hodín nepretržitého čistenia podláh. V kombinácii s veľkou hlavou kotúčovej kefy s pracovnou šírkou 110 cm, robustnou stierkou najnovšej generácie a dvoma 220-litrovými nádržami na čistú a odpadovú vodu je schopný vyčistiť až 11 000 m²/h. Ovládacie prvky sú premyslene farebne odlíšené pre jednoduchú obsluhu, zatiaľ čo patentovaný systém kľúčov KIK účinne zabraňuje chybám obsluhy. Systém automatického plnenia, ktorý šetrí drahocenný čas pri plnení nádrže na čistú vodu, automatický systém preplachovania v nádrži na odpadovú vodu, systém dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE spolu s denným svietením, blikajúcim majákom, robustnou ochranou proti čelnému nárazu, systémom dávkovania vody reagujúcim na rýchlosť a senzorom uhla natočenia riadenia robia z tohto stroja jeden z najvýkonnejších vo svojej triede.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- Kotúčové kefy a dosky pohonu podložky sa dajú ľahko vymeniť.
- Kotúčové kefy dostupné v rôznych úrovniach tvrdosti: mäkké, stredné a tvrdé.
- Kotúčové kefy najmä na použitie na hladkých povrchoch.
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
Kefová hlava s kotúčovou technikou
- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
So systémom pre dávkovaciu jednotku čistiaceho prostriedku "DOSE".
- Šetrí čistiace prostriedky.
- Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
- Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Patentovaný systém oplachu nádrže
- Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Úspora vody až 70 % v porovnaní s čistením s bežnou hadicou na vodu.
- Lepšia hygiena.
Veľký farebný displej
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Elektricky
|Pracovná šírka kief (mm)
|1100 - 1100
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|220 / 220
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|11000
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|36 / 285
|Životnosť batérie (h)
|max. 6
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 7
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|10
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|180 - 180
|Prítlačný tlak kief (kg)
|94
|Spotreba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Príkon (W)
|2500
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|994
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2032-01-01
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|230
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Batéria
- Zabudovaná nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Pre aplikácie vo výrobe, logistike, halách a skladoch ťažkého priemyslu
- Parkovací dom
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle