Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100

Kombinovaný umývací automat s pohonom na batérie B 260 R I Combo + D 100 je vybavený zametacím mechanizmom, kotúčovými kefami a stupňom eco!efficiency. Vhodný na plochy do 10 000 m².

Úplne bez predzametania: Kombinovaný umývací stroj B 260 RI Combo + D 100 napájaný batériou je vybavený zametacou jednotkou, jemnými prachovými filtrami a kotúčovou kefou s pracovnou šírkou 100 centimetrov. Vďaka rozsiahlej štandardnej výbave a veľmi robustným komponentom, ako sú pevné nárazníky alebo kôš na hrubé nečistoty z nehrdzavejúcej ocele, je stroj špeciálne navrhnutý pre náročné použitie v priemyselnom prostredí. Dve neopotrebovateľné EC turbíny a novo vyvinutá stierka s optimalizovaným prúdením vzduchu zabezpečujú vynikajúce výsledky sania. Vysoká rýchlosť jazdy až 10 km/h, 260-litrové nádrže a pracovná šírka 100 cm hlavy kotúčovej kefy umožňujú vysoký plošný výkon. Ak sa v zákrutách prechádza príliš rýchlo, senzor uhla natočenia kolies zabezpečí maximálnu bezpečnosť a zabrzdí stroj, aby sa spomalil. Dávkovací systém čistiaceho prostriedku Dose je okrem iného k dispozícii ako voliteľná výbava.

Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 1000
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1180
Pracovná šírka vysávania (mm) 1140
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 260 / 260
Nádoba na nečistoty (l) 60
Teoretický plošný výkon (m²/h) 10000
Reálny plošný výkon (m²/h) 7000
Typ batérie S jednoduchou údržbou
Batéria (V/Ah) 36 / 630
Životnosť batérie (h) max. 5
Schopnosť stúpania (%) 10
Otáčky kief (rpm) 140
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 35
Šírka otáčania v uličke (cm) 2950
Spotreba vody (l/min) max. 9
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Príkon (W) až do 8900
Celková povolená hmotnosť (kg) 2020
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1855
Rozmery (d x š x v) (mm) 2950 x 1330 x 2170

Balenie obsahuje

  • Bočná metla

Výbava

  • Auto-Fill
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • Integrované zametacie zariadenie
  • Nastaviteľné otočné koliesko
  • Funkcia zametania
  • Zametacia a vysávacia jednotka (vrátane bočnej metly)
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Štandardné denné svietenie
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100
Sušič Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100
Sušič Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100
Sušič Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100
Sušič Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100

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