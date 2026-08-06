Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100
Kombinovaný umývací automat s pohonom na batérie B 260 R I Combo + D 100 je vybavený zametacím mechanizmom, kotúčovými kefami a stupňom eco!efficiency. Vhodný na plochy do 10 000 m².
Úplne bez predzametania: Kombinovaný umývací stroj B 260 RI Combo + D 100 napájaný batériou je vybavený zametacou jednotkou, jemnými prachovými filtrami a kotúčovou kefou s pracovnou šírkou 100 centimetrov. Vďaka rozsiahlej štandardnej výbave a veľmi robustným komponentom, ako sú pevné nárazníky alebo kôš na hrubé nečistoty z nehrdzavejúcej ocele, je stroj špeciálne navrhnutý pre náročné použitie v priemyselnom prostredí. Dve neopotrebovateľné EC turbíny a novo vyvinutá stierka s optimalizovaným prúdením vzduchu zabezpečujú vynikajúce výsledky sania. Vysoká rýchlosť jazdy až 10 km/h, 260-litrové nádrže a pracovná šírka 100 cm hlavy kotúčovej kefy umožňujú vysoký plošný výkon. Ak sa v zákrutách prechádza príliš rýchlo, senzor uhla natočenia kolies zabezpečí maximálnu bezpečnosť a zabrzdí stroj, aby sa spomalil. Dávkovací systém čistiaceho prostriedku Dose je okrem iného k dispozícii ako voliteľná výbava.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|1000
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1180
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1140
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|260 / 260
|Nádoba na nečistoty (l)
|60
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|10000
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|7000
|Typ batérie
|S jednoduchou údržbou
|Batéria (V/Ah)
|36 / 630
|Životnosť batérie (h)
|max. 5
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|140
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|35
|Šírka otáčania v uličke (cm)
|2950
|Spotreba vody (l/min)
|max. 9
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Príkon (W)
|až do 8900
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|2020
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1855
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2950 x 1330 x 2170
Balenie obsahuje
- Bočná metla
Výbava
- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- Integrované zametacie zariadenie
- Nastaviteľné otočné koliesko
- Funkcia zametania
- Zametacia a vysávacia jednotka (vrátane bočnej metly)
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Štandardné denné svietenie
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Prepínač Easy Operation
Video