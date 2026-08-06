Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá
Ekologický pohon na kvapalný plyn, ako aj bočný umývací mechanizmus na pravej strane sú prednosťami nášho stroja so sediacou obsluhou B 300 RI LPG. Za hodinu vyčistí až 16 550 m².
Úsporná prevádzka, odolnosť pri používaní, efektivita pri čistení: Náš kombinovaný stroj so sediacou obsluhou B 300 RI LPG s bočným umývacím mechanizmom sa vyznačuje plošným výkonom až 16 550 m²/h, čím je ideálnou voľbou na základné a udržiavacie čistenie veľkých plôch. Bočný umývací mechanizmus je namontovaný na pravej strane, je pružne uložený na ochranu pred kolíziami a zabezpečuje veľkorysú pracovnú šírku až na 1300 milimetrov. Umožňuje čistenie okrajov v blízkosti stien a v kútoch a v spojení s extra veľkou valcovou kefou, 300-litrovou nádržou na vodu ako aj vynikajúcim odsávaním vďaka širokej a zahnutej sacej lište dovoľuje časovo extrémne úsporné umývanie a zametanie iba v jednom pracovnom kroku. Úsporná prevádzka a veľkorysý objem nádrže pritom garantujú dlhú prácu bez prerušovania, zatiaľ čo komfortné výškové vyprázdňovanie na likvidáciu pozametaných nečistôt navyše odbremení aj používateľa.
Vlastnosti a výhody
Umývanie s odsávaním a zametanie v jednej pracovnej operáciiZdvojnásobená produktivita stroja a človeka Skrátenie pracovného času na polovicu. Predzametanie nie je potrebné.
Jednoduché výškové vyprázdňovanie nádoby na nečistotyKomfort pre používateľa. Nedochádza k priamemu kontaktu so špinou. Nádoba sa nečistoty sa vyprázdňuje v sede.
Otočné bočné metly/bočné umývacie kefy na oboch stranách strojaRozšírenie pracovnej šírky až na 1755 milimetrov. Umožňuje plošné výkony viac ako 16.000 m²/h. Chráni stroj a objekt.
Zvýšená poloha pri jazde
- Veľmi dobrý výhľad na čistenú plochu.
- Agilná manipulácia.
Masívny oceľový rám
- Robustný stroj, vhodný aj na tvrdšie použitie.
Zahnutá sacia lišta
- Veľmi dobré odsávanie aj v úzkych zákrutách.
Úsporný spaľovací motor poháňaný kvapalným plynom (LPG)
- Dlhé pracovné intervaly bez prerušenia.
- Dá sa použiť aj vo vnútorných priestoroch.
- Nezávislé čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|LPG
|Pracovná šírka kief (mm/ )
|1045 / 1350
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1755
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1440
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|300 / 300
|Nádoba na nečistoty (l)
|180
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|16550
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|12400
|Typ batérie
|štartovacia batéria
|Batéria (V/Ah)
|12 / 80
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Otáčky kief (rpm)
|460
|Prítlačný tlak kief (kg)
|25 - 150
|Spotreba vody (l/min)
|max. 12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|87
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1794
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2720 x 1720 x 2050
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Sacie lišty, oblé
Výbava
- Trakčný pohon
- Parkovacia brzda
- Integrované zametacie zariadenie
- Funkcia zametania
- Systém s 2 nádržami
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