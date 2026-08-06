Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá

Ekologický pohon na kvapalný plyn, ako aj bočný umývací mechanizmus na pravej strane sú prednosťami nášho stroja so sediacou obsluhou B 300 RI LPG. Za hodinu vyčistí až 16 550 m².

Úsporná prevádzka, odolnosť pri používaní, efektivita pri čistení: Náš kombinovaný stroj so sediacou obsluhou B 300 RI LPG s bočným umývacím mechanizmom sa vyznačuje plošným výkonom až 16 550 m²/h, čím je ideálnou voľbou na základné a udržiavacie čistenie veľkých plôch. Bočný umývací mechanizmus je namontovaný na pravej strane, je pružne uložený na ochranu pred kolíziami a zabezpečuje veľkorysú pracovnú šírku až na 1300 milimetrov. Umožňuje čistenie okrajov v blízkosti stien a v kútoch a v spojení s extra veľkou valcovou kefou, 300-litrovou nádržou na vodu ako aj vynikajúcim odsávaním vďaka širokej a zahnutej sacej lište dovoľuje časovo extrémne úsporné umývanie a zametanie iba v jednom pracovnom kroku. Úsporná prevádzka a veľkorysý objem nádrže pritom garantujú dlhú prácu bez prerušovania, zatiaľ čo komfortné výškové vyprázdňovanie na likvidáciu pozametaných nečistôt navyše odbremení aj používateľa.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá: Umývanie s odsávaním a zametanie v jednej pracovnej operácii
Umývanie s odsávaním a zametanie v jednej pracovnej operácii
Zdvojnásobená produktivita stroja a človeka Skrátenie pracovného času na polovicu. Predzametanie nie je potrebné.
Sušič Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá: Jednoduché výškové vyprázdňovanie nádoby na nečistoty
Jednoduché výškové vyprázdňovanie nádoby na nečistoty
Komfort pre používateľa. Nedochádza k priamemu kontaktu so špinou. Nádoba sa nečistoty sa vyprázdňuje v sede.
Sušič Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá: Otočné bočné metly/bočné umývacie kefy na oboch stranách stroja
Otočné bočné metly/bočné umývacie kefy na oboch stranách stroja
Rozšírenie pracovnej šírky až na 1755 milimetrov. Umožňuje plošné výkony viac ako 16.000 m²/h. Chráni stroj a objekt.
Zvýšená poloha pri jazde
  • Veľmi dobrý výhľad na čistenú plochu.
  • Agilná manipulácia.
Masívny oceľový rám
  • Robustný stroj, vhodný aj na tvrdšie použitie.
Zahnutá sacia lišta
  • Veľmi dobré odsávanie aj v úzkych zákrutách.
Úsporný spaľovací motor poháňaný kvapalným plynom (LPG)
  • Dlhé pracovné intervaly bez prerušenia.
  • Dá sa použiť aj vo vnútorných priestoroch.
  • Nezávislé čistenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu LPG
Pracovná šírka kief (mm/ ) 1045 / 1350
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1755
Pracovná šírka vysávania (mm) 1440
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 300 / 300
Nádoba na nečistoty (l) 180
Teoretický plošný výkon (m²/h) 16550
Reálny plošný výkon (m²/h) 12400
Typ batérie štartovacia batéria
Batéria (V/Ah) 12 / 80
Schopnosť stúpania (%) 12
Otáčky kief (rpm) 460
Prítlačný tlak kief (kg) 25 - 150
Spotreba vody (l/min) max. 12
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 87
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1794
Rozmery (d x š x v) (mm) 2720 x 1720 x 2050

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 2 Kus(y)
  • Sacie lišty, oblé

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Parkovacia brzda
  • Integrované zametacie zariadenie
  • Funkcia zametania
  • Systém s 2 nádržami
Sušič Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá
Sušič Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá
Sušič Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá
Sušič Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá

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