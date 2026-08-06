Podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
Pre plošný výkon až 2 000 m2 za hodinu: BD 50/70 R Classic Anniversary Edition batériový podlahový automat v čiernej farbe s kotúčovou kefou.
90. výročie Kärcher a podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition v čiernej farbe. Mimoriadne jednoduchá obsluha pomocou špeciálne farebne odlíšených ovládacích prvkov je jednou z výnimočných vlastností nášho batériového podlahového automatu BD 50/70 R Classic s pojazdom. Jeho kompaktná, úzka konštrukcia uľahčuje manipuláciu a prepravu a zaisťuje mu vysoký stupeň manévrovateľnosti a obratnosti. Dizajn dopĺňajú užitočné detaily ako Home Base – s háčikmi na prenášanie ručného upratovacieho vybavenia alebo voliteľný držiak na vrecia na odpad a mop. Rozsah dodávky Anniversary Edition zahŕňa aj šesť 2,5 litrových kanistrov s čistiacim prostriedkom CA 50 C.
Vlastnosti a výhody
Jednoduchá obsluha
- Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel.
- Krátke čas zaučenia.
- Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.
Kotúčová čistiaca technika
- Pevná konštrukcia s integrovanou kotúčovou kefovou hlavou.
- Vysoký plošný výkon vďaka veľkej pracovnej šírke
- Kefy sa vymieňajú vyhadzovaním pomocou pedála
Kompaktný a úzky dizajn
- Obzvlášť obratný stroj.
- Dobrý výhľad na čistenú plochu.
- Jednoduchá preprava.
Príslušenstvo na objednávku: Mop na predzametanie
- Zbiera suchú špinu, čím podporuje čistenie.
- Pomáha predchádzať upchatiu sacieho kanála.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|510
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|850
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|70 / 75
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|2805
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2000
|Batéria (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1650
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,3
|Príkon (W)
|1400
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|345
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|112
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
Výbava
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
Video