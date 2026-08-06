Podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition

Pre plošný výkon až 2 000 m2 za hodinu: BD 50/70 R Classic Anniversary Edition batériový podlahový automat v čiernej farbe s kotúčovou kefou.

90. výročie Kärcher a podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition v čiernej farbe. Mimoriadne jednoduchá obsluha pomocou špeciálne farebne odlíšených ovládacích prvkov je jednou z výnimočných vlastností nášho batériového podlahového automatu BD 50/70 R Classic s pojazdom. Jeho kompaktná, úzka konštrukcia uľahčuje manipuláciu a prepravu a zaisťuje mu vysoký stupeň manévrovateľnosti a obratnosti. Dizajn dopĺňajú užitočné detaily ako Home Base – s háčikmi na prenášanie ručného upratovacieho vybavenia alebo voliteľný držiak na vrecia na odpad a mop. Rozsah dodávky Anniversary Edition zahŕňa aj šesť 2,5 litrových kanistrov s čistiacim prostriedkom CA 50 C.

Vlastnosti a výhody
Jednoduchá obsluha
  • Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel.
  • Krátke čas zaučenia.
  • Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.
Kotúčová čistiaca technika
  • Pevná konštrukcia s integrovanou kotúčovou kefovou hlavou.
  • Vysoký plošný výkon vďaka veľkej pracovnej šírke
  • Kefy sa vymieňajú vyhadzovaním pomocou pedála
Kompaktný a úzky dizajn
  • Obzvlášť obratný stroj.
  • Dobrý výhľad na čistenú plochu.
  • Jednoduchá preprava.
Príslušenstvo na objednávku: Mop na predzametanie
  • Zbiera suchú špinu, čím podporuje čistenie.
  • Pomáha predchádzať upchatiu sacieho kanála.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 70 / 75
Teoretický plošný výkon (m²/h) 2805
Reálny plošný výkon (m²/h) 2000
Batéria (V) 24
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 13 / 20
Šírka otáčania v uličke (mm) 1650
Spotreba vody (l/min) max. 2,3
Príkon (W) 1400
Celková povolená hmotnosť (kg) 345
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 112
Rozmery (d x š x v) (mm) 1310 x 590 x 1060

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition

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