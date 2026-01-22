Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp

Pre plošný výkon až 2000 m2 za hodinu: umývací automat so sediacou obsluhou s pohonom na batérie BD 50/70 R Classic s kotúčovou kefou. Batérie a nabíjačku je potrebné objednať zvlášť.

Extrémne jednoduchá obsluha prostredníctvom špeciálne farebne odlíšených ovládacích prvkov je jedným z najvýraznejších znakov nášho umývacieho automatu so sediacou obsluhou s pohonom na batérie BD 50/70 R Classic. Jeho kompaktná a úzka konštrukcia uľahčuje manipuláciu a prepravu a zabezpečuje vysokú mieru obratnosti a agility. Tým je tento stroj 70 litrovej triedy skutočnou alternatívou strojov s chodiacou obsluhou. Zmysluplné detaily, ako súprava Home-Base, ktorá je vybavená hákmi a umožňuje prevážanie ručných čistiacich pomôcok na stroji, alebo držiak na vrece na odpad (tiež na objednávku), či mop na predzametanie celý koncept dopĺňajú. Rešpektujte prosím, že batérie a nabíjačka sa musia objednať zvlášť.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp: Jednoduchá obsluha
Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel. Krátke čas zaučenia. Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp: Kotúčová čistiaca technika
Pevná konštrukcia s integrovanou kotúčovou kefovou hlavou. Vysoký plošný výkon vďaka veľkej pracovnej šírke Kefy sa vymieňajú vyhadzovaním pomocou pedála
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp: Kompaktný a úzky dizajn
Obzvlášť obratný stroj. Dobrý výhľad na čistenú plochu. Jednoduchá preprava.
Príslušenstvo na objednávku: Mop na predzametanie
  • Zbiera suchú špinu, čím podporuje čistenie.
  • Pomáha predchádzať upchatiu sacieho kanála.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 70 / 75
Teoretický plošný výkon (m²/h) 2805
Reálny plošný výkon (m²/h) 2000
Batéria (V) 24
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 13 / 20
Šírka otáčania v uličke (mm) 1650
Spotreba vody (l/min) max. 2,3
Príkon (W) 1400
Celková povolená hmotnosť (kg) 345
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 112
Rozmery (d x š x v) (mm) 1310 x 590 x 1060

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Sacia lišta, v tvare V

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
Video

