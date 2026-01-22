Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp
Pre plošný výkon až 2000 m2 za hodinu: umývací automat so sediacou obsluhou s pohonom na batérie BD 50/70 R Classic s kotúčovou kefou. Batérie a nabíjačku je potrebné objednať zvlášť.
Extrémne jednoduchá obsluha prostredníctvom špeciálne farebne odlíšených ovládacích prvkov je jedným z najvýraznejších znakov nášho umývacieho automatu so sediacou obsluhou s pohonom na batérie BD 50/70 R Classic. Jeho kompaktná a úzka konštrukcia uľahčuje manipuláciu a prepravu a zabezpečuje vysokú mieru obratnosti a agility. Tým je tento stroj 70 litrovej triedy skutočnou alternatívou strojov s chodiacou obsluhou. Zmysluplné detaily, ako súprava Home-Base, ktorá je vybavená hákmi a umožňuje prevážanie ručných čistiacich pomôcok na stroji, alebo držiak na vrece na odpad (tiež na objednávku), či mop na predzametanie celý koncept dopĺňajú. Rešpektujte prosím, že batérie a nabíjačka sa musia objednať zvlášť.
Vlastnosti a výhody
Jednoduchá obsluhaZrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel. Krátke čas zaučenia. Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.
Kotúčová čistiaca technikaPevná konštrukcia s integrovanou kotúčovou kefovou hlavou. Vysoký plošný výkon vďaka veľkej pracovnej šírke Kefy sa vymieňajú vyhadzovaním pomocou pedála
Kompaktný a úzky dizajnObzvlášť obratný stroj. Dobrý výhľad na čistenú plochu. Jednoduchá preprava.
Príslušenstvo na objednávku: Mop na predzametanie
- Zbiera suchú špinu, čím podporuje čistenie.
- Pomáha predchádzať upchatiu sacieho kanála.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|510
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|850
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|70 / 75
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|2805
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2000
|Batéria (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1650
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,3
|Príkon (W)
|1400
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|345
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|112
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Sacia lišta, v tvare V
Výbava
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
