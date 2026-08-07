Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Kompaktný, veľmi manévrovateľný podlahový automat BD 50/70 R Classic s objemom 70 l nádrže, bezúdržbovou lítium-iónovou batériou (90 Ah) a výkonnou rýchlou nabíjačkou.
Výkonná a batériovo ovládaná: Vďaka kompaktnému a štíhlemu dizajnu ponúka náš podlahový automat B 50/70 R Classic vysoký stupeň mobility a manévrovateľnosti, a preto sa tiež veľmi ľahko prepravuje. Vybavený je výkonnou a dlhotrvajúcou lítium-iónovou batériou s kapacitou 90 Ah, ktorú je možné kedykoľvek nabiť, ako aj objemom nádrže 70 litrov, sú možné aj rozšírené aplikácie na čistenie podlahy. Okrem toho BD 50/70 R Classic umožňuje inštaláciu mnohých užitočných a voliteľných detailov vybavenia, ako je domáca základňa s háčikmi na nosenie ručného čistiaceho náradia, mop pred zametaním alebo držiak na sáčky do koša.
Vlastnosti a výhody
Jednoduchá obsluhaZrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel. Krátke čas zaučenia. Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.
Lítium-iónová batéria s dlhou životnosťouDlhé prevádzkové časy a vysoká produktivita vďaka rýchlemu a priebežnému nabíjaniu. Bezúdržbový batériový systém bez dopĺňania vody.
Kotúčová čistiaca technikaPevná konštrukcia s integrovanou kotúčovou kefovou hlavou. Vysoký plošný výkon vďaka veľkej pracovnej šírke Kefy sa vymieňajú vyhadzovaním pomocou pedála
Kompaktný a úzky dizajn
- Obzvlášť obratný stroj.
- Dobrý výhľad na čistenú plochu.
- Jednoduchá preprava.
Príslušenstvo na objednávku: Mop na predzametanie
- Zbiera suchú špinu, čím podporuje čistenie.
- Pomáha predchádzať upchatiu sacieho kanála.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|510
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|850
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|70 / 75
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|2805
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2000
|Typ batérie
|Li-Ion
|Batéria (V/Ah)
|25,6 / 90
|Životnosť batérie (h)
|max. 2
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 2
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1650
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,3
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|66
|Príkon (W)
|1400
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|345
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|112
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Balenie obsahuje
- Batéria
- Vrátane batérie a nabíjačky
- Sacia lišta, v tvare V
Výbava
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
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