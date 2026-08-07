Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

Kompaktný, veľmi manévrovateľný podlahový automat BD 50/70 R Classic s objemom 70 l nádrže, bezúdržbovou lítium-iónovou batériou (90 Ah) a výkonnou rýchlou nabíjačkou.

Výkonná a batériovo ovládaná: Vďaka kompaktnému a štíhlemu dizajnu ponúka náš podlahový automat B 50/70 R Classic vysoký stupeň mobility a manévrovateľnosti, a preto sa tiež veľmi ľahko prepravuje. Vybavený je výkonnou a dlhotrvajúcou lítium-iónovou batériou s kapacitou 90 Ah, ktorú je možné kedykoľvek nabiť, ako aj objemom nádrže 70 litrov, sú možné aj rozšírené aplikácie na čistenie podlahy. Okrem toho BD 50/70 R Classic umožňuje inštaláciu mnohých užitočných a voliteľných detailov vybavenia, ako je domáca základňa s háčikmi na nosenie ručného čistiaceho náradia, mop pred zametaním alebo držiak na sáčky do koša.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel. Krátke čas zaučenia. Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou
Lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou
Dlhé prevádzkové časy a vysoká produktivita vďaka rýchlemu a priebežnému nabíjaniu. Bezúdržbový batériový systém bez dopĺňania vody.
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Kotúčová čistiaca technika
Kotúčová čistiaca technika
Pevná konštrukcia s integrovanou kotúčovou kefovou hlavou. Vysoký plošný výkon vďaka veľkej pracovnej šírke Kefy sa vymieňajú vyhadzovaním pomocou pedála
Kompaktný a úzky dizajn
  • Obzvlášť obratný stroj.
  • Dobrý výhľad na čistenú plochu.
  • Jednoduchá preprava.
Príslušenstvo na objednávku: Mop na predzametanie
  • Zbiera suchú špinu, čím podporuje čistenie.
  • Pomáha predchádzať upchatiu sacieho kanála.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 70 / 75
Teoretický plošný výkon (m²/h) 2805
Reálny plošný výkon (m²/h) 2000
Typ batérie Li-Ion
Batéria (V/Ah) 25,6 / 90
Životnosť batérie (h) max. 2
Doba nabíjania batérie (h) Približne 2
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 13 / 20
Šírka otáčania v uličke (mm) 1650
Spotreba vody (l/min) max. 2,3
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 66
Príkon (W) 1400
Celková povolená hmotnosť (kg) 345
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 112
Rozmery (d x š x v) (mm) 1310 x 590 x 1060

Balenie obsahuje

  • Batéria
  • Vrátane batérie a nabíjačky
  • Sacia lišta, v tvare V

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Sušič Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

Video

Príslušenstvo
Čistiace prostriedky