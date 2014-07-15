Podlahový automat BR 55/40 RS Bp Pack
Kompaktný umývací automat so stojacou obsluhou s valcovou technikou, pracovnou šírkou 55 cm, nádržou s objemom 40 l a polomerom otáčania cca 120 cm. S eco režimom pre energeticky úsporné a ekologické čistenie.
Tento veľmi kompaktný a výkonný umývací automat so stojacou obsluhou BR 55/40 RS Bp Pack s výkonnými 36 V batériami v sebe kombinuje schopnosť manévrovania stroja s chodiacou obsluhou s rýchlosťou stroja so sediacou obsluhou. Extrémne malý polomer otáčania cca 120 cm je schopný vyčistiť plochy aj vo veľmi členitých priestoroch. Zvýšená poloha obsluhy ponúka výborný výhľad. Efektívna valcová technika zaručuje vysoký výkon čistenia a vylepšené čistenie škár. Bez námahy odstrániť aj zažraté nečistoty zo štruktúrovaných povrchov. Vďaka zabudovanej zametacej jednotke väčšinou nie je potrebné časovo náročné predzametanie. Odsávacie stierky, kefy a sacie lišty sa dajú vymeniť bez náradia v priebehu niekoľkých sekúnd. Pomocou stlačenia gombíka sa aktivuje eco režim stroja. Udržiavacie čistenie je tak úsporné a ekologické, šetrí čas aj náklady – pri súčasne perfektnom výsledku čistenia. Vďaka integrovanej nabíjačke sa dajú batérie rýchlo a jednoducho nabiť v každej bežnej zásuvke. Stroj je ideálny pre upratovacie firmy, pre supermarkety, priemyselné zariadenia, verejné budovy alebo zdravotnícke zariadenia.
Vlastnosti a výhody
Kompaktné rozmeryZorné pole začína už 30 cm pred špičkou vozidla. Pre čistenie s výhľadom. Kompaktné rozmery umožňujú úzke prejazdové šírky ako aj jednoduché uskladňovanie a prepravu.
S funkciou zametaniaVeľkú špinu zbierajú 2 proti sebe rotujúce valce do nádoby na nečistoty. Pre dobrý výsledok odsávania zbierajú 2 valce veľkú špinu vopred.
Jednoduchá obsluhaPrehľadná a jednoduchá manipulácia a nízka náročnosť na školenie. Stupeň eco!efficiency šetrí čas, energiu, vodu a čistiace prostriedky.
Možnosť automatického plnenia
- Jednoduché pripojenie na vodovodnú sieť. Pri úplnom naplnení sa prívod vody automaticky zastaví.
- Šetrí sa tak čas, pretože medzitým môžete vybaviť iné veci.
Eco režim
- Šetrí čas, energiu, vodu a čistiace prostriedky.
Jednoduché ovládacie prvky
- Iba 1 gombík pre všetky nastavenia. Pre prehľadnú a jednoduchú manipuláciu a nízku náročnosť na školenie.
Jednoduchá výmena
- Odsávacie stierky a kefa sa dajú vymeniť bez náradia.
- Sacia lišta sa dá vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd.
Extrémne obratný
- Pre dobrú manévrovateľnosť, vysoký plošný výkon a nižšiu náročnosť na dodatočné čistenie.
Kompletne vyklápacia
- Pre jednoduchý prístup k nádrži na čistú a špinavú vodu, ako aj k batériám.
- Nádrž na špinavú vodu sa dá kompletne vybrať.
S batériou a nabíjačkou
- Ready-to-go: vrátane výkonných gélových batérií pre dlhú dobu s prispôsobenou nabíjačkou vybitiu pre dlhú životnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|550
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|716
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|40 / 40
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|3025
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2200
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|36 / 76
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|230
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|1200
|Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²)
|24 / 315
|Spotreba vody (l/min)
|1,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|60
|Príkon (W)
|max. 1480
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|330
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Balenie obsahuje
- Valcové kefy: 2 Kus(y)
- Sacie lišty, oblé
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
Výbava
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- Funkcia zametania
- Systém s 2 nádržami