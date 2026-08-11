Prachový mop bavlnený Classic 120 cm

Umývateľný bavlnený mop na prach, široký 120 cm, na suché alebo mierne vlhké čistenie všetkých hladkých podlahových krytín. Ideálne pre oblasti ako sú učebne a zasadacie miestnosti.

Vonkajšie otvorené strapce – ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúce zachytávanie hrubého prachu a viazanie prachu okolo hrán a nôh stoličiek a stola – robia z umývateľného, 120 cm širokého prachového mopu Kärcher vyrobeného zo 100 percentnej bavlny ideálneho na suché čistenie hladkých povrchov. v priestoroch silne zaplnených predmetmi a nábytkom, ako sú učebne, zasadacie miestnosti, športové haly a nákupné centrá. Krátke, otvorené strapce v centrálnom čistiacom priestore majú navyše vynikajúcu schopnosť zadržiavať prach – vlastnosť, ktorú možno ďalej zlepšiť použitím prípravku na viazanie prachu. Bavlnený mop so šírkou 120 cm je určený na použitie s držiakom mopu so šírkou 120 cm.

Špecifikácie

Technické údaje

Program CLASSIC
Konštrukcia podlahy Hladký a ľahko štruktúrovaný
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 120
Materiál 100% bavlna
Textilný materiál Neobsahuje mikrovlákno
Typ výroby Tkaná zadná strana s všívanými slučkami
Teplota prania (°C) max. 60
Odporúčanie prania (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 150
Druh špiny Uvoľňovanie trosiek
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,5
Rozmery (d x š) (mm) 1200 x 130

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Prachový mop bavlnený Classic 120 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - chemické čistenie