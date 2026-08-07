Suchý vysávač T 10/1 Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Adv HEPA Go!Further je limitovaná edícia čierneho suchého vysávača vyrobeného zo 45 % recyklovaného plastu¹⁾ a dodávaného s exkluzívnym príslušenstvom: 10 filtračnými vreckami.
Limitovaná edícia čierneho suchého vysávača T 10/1 Adv HEPA Go!Further, vyrobeného zo 45 percent recyklovaného plastu¹⁾, sa dodáva s exkluzívnym príslušenstvom a 10 filtračnými vreckami. Vďaka filtru HEPA 14 zaručuje najvyššie bezpečnostné štandardy v hygienicky citlivých oblastiach a je synonymom udržateľnosti a vynikajúceho sacieho výkonu. Vyznačuje sa tiež pôsobivou robustnosťou a vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. Vyznačuje sa ultratichou prevádzkou (52 dB[A]) a je vhodný na denné čistenie a čistenie v miestach citlivých na hluk. Vysávač je obratný a stabilný a nádoba má objem 10 litrov. Má pohodlnú rukoväť na prenášanie so sklopnou funkciou, ktorá umožňuje ergonomickú prepravu. Je tiež odolný a robustný, rovnako ako podvozok, kryt, nárazník a veľké kolesá. Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie sú súčasťou balenia a dajú sa uskladniť spolu s vysávačom pre jednoduchý prístup kedykoľvek. Rozsah dodávky zahŕňa širokú škálu príslušenstva: saciu hadicu, antistatické koleno, ľahkú a výškovo nastaviteľnú teleskopickú saciu trubicu (hliník), prepínateľnú podlahovú hubicu, hubicu na parkety, štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, filter HEPA 14 a 10 netkaných filtračných vreciek.
Vlastnosti a výhody
Vysoko účinný filter HEPA 14Pre najvyššie bezpečnostné štandardy na miestach citlivých na hygienu. Vysoký stupeň filtrácie a separácie: 99,995 %.
Mimoriadne tichý: prakticky tichá prevádzka s hlučnosťou iba 52 dB(A)Ideálne na denné upratovanie. Znížená hlučnosť aj v noci. Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
Prvky udržateľnostiDizajn so 45 % recyklovaného plastu¹⁾. Balenie s čistým svedomím - 100 % papier. Ultratichý: iba 52 dB(A). Vysokokvalitný filtračný kôš a 10 flísových filtračných vrecúšok.
Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn
- Ergonomický transport: možno nosiť blízko tela.
- Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie.
- Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.
Zásuvný sieťový kábel
- Jednoduchá a rýchla výmena sieťového kábla aj bez predchádzajúcich znalostí.
- Proces čistenia môže plynule pokračovať.
- Zabraňuje alebo znižuje servisné náklady.
Manuálne uloženie kábla
- Napájací kábel je možné okamžite uložiť.
- Šetrič času: uloženie kábla za pár sekúnd.
- Napájací kábel sa nekrúti a je vždy zvinutý.
Nízka hmotnosť
- Bezproblémová preprava aj jednou rukou.
- Ľahko sa prenáša aj po schodoch.
Užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
- Veľké tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- Rýchla a jednoduchá obsluha nohou alebo rukou.
- Praktická parkovacia poloha pre prehľadné skladovanie.
Široký sortiment príslušenstva je súčasťou dodania
- Podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie.
- Vysokokvalitný filtračný kôš a 10 flísových filtračných vreciek.
- Výškovo nastaviteľná, ľahká teleskopická sacia trubica vyrobená z hliníka.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: uložené v hlave stroja.
- Úložný priestor šetriaci priestor, vždy ľahko dostupný.
- Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Vysávanie (mbar/kPa)
|185 / 18
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|585
|Objem nádoby (l)
|10
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|52
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
- Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sacia trubica: Hliník
- Prepínateľná podlahová hubica
- Parketová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Štrbinová hubica
- Počet filtračných vreciek: 10 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Typ filtra HEPA: HEPA 14 filter
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Materiál nádoby: Plast s recyklovaným materiálom
- Inteligentný systém navíjania kábla
- Zásuvný sieťový kábel: Štandard
- Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie
- Integrované odkladanie príslušenstva
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
- Tvrdé podlahy
- Kobercová krytina
- Denné upratovanie
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 10/1 Adv HEPA Go!Further náhradný diel
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