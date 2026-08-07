Suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Go!Further
T 11/1 Classic Adv Go!Further je limitovaná edícia čierneho suchého vysávača vyrobeného zo 60 % recyklovaného plastu¹⁾ a dodávaného s exkluzívnym príslušenstvom: 10 filtračnými vreckami.
Limitovaná edícia čierneho suchého vysávača T 11/1 Classic Adv Go!Further, vyrobeného zo 60 percent recyklovaného plastu¹⁾, sa dodáva s exkluzívnym príslušenstvom a 10 flísovými filtračnými vreckami. Vysávač presvedčí prvotriednym sacím výkonom, vysokou robustnosťou a atraktívnym pomerom ceny a výkonu. Vďaka 60-percentnému podielu recyklovaného materiálu¹⁾ sa hneď od začiatku šetria zdroje a znižuje sa spotreba energie. Napriek silnému saciemu výkonu zostáva stroj s hlučnosťou iba 61 dB(A) príjemne tichý, čo umožňuje jeho použitie aj v miestach citlivých na hluk. Kompaktný a stabilný vysávač má objem zásobníka 11 litrov a váži iba 4 kilogramy. Ergonomická rukoväť na prenášanie a integrované koleno umožňujú dlhú prácu bez únavy a pohodlnú prepravu. 12 metrov dlhý zásuvný napájací kábel môže používateľ kedykoľvek jednoducho vymeniť. Na samotnom vysávači sa nachádza špeciálne úložné zariadenie na príslušenstvo, ako je sacia trubica a podlahová hubica.
Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosťJednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Nízka hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje dlhú prácu bez únavy.
Zásuvný sieťový kábelJednoduchá výmena sieťového kábla aj bez predchádzajúcich znalostí. Čistenie môže pokračovať bez prerušenia. Žiadne zbytočne vysoké servisné náklady.
Prvky udržateľnostiDizajn so 60 % recyklovaného plastu¹⁾. Pripojiteľný napájací kábel: jednoduchá výmena napájacieho kábla, predlžuje životnosť stroja. Čistiaci proces môže pokračovať bez väčších prerušení. Nízka prevádzková hlučnosť iba 61 dB(A).
Nízka prevádzková hlučnosť len 61 dB(A)
- Chráni užívateľa počas práce.
- Na použitie v priestoroch citlivých na hluk a v noci.
- Vhodné aj na „denné čistenie“ v priemysle.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
- Jednoduchá a praktická parkovacia poloha podlahovej hubice na vysávači.
Hák na kábel
- Jednoduché uloženie napájacieho kábla.
- Kábel je počas prepravy vždy bezpečne pripevnený.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|850
|Objem nádoby (l)
|11
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|61
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 3 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 350 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Prepínateľná podlahová hubica
- Počet filtračných vreciek: 10 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Materiál nádoby: Plast s recyklovaným materiálom
- Hák na kábel
- Zásuvný sieťový kábel: Štandard
- Integrované odkladanie príslušenstva
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
- Na čistenie všetkých tvrdých plôch, napr. dlažby, prírodného kameňa, PVC, linolea.
- Kobercová krytina
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Go!Further náhradný diel
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