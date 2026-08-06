Suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Re!Plast
Robustný a úsporný: suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Re!Plast pozostáva zo 60 % z recyklovaného materiálu a ponúka vysoký sací výkon. Obsahuje 12 m napájací kábel.
Suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Re!Plast od spoločnosti Kärcher zaujme prvotriednym sacím výkonom, robustnosťou a vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. Vďaka obsahu 60 % recyklovaného materiálu sa od začiatku šetria prírodné zdroje a znižujú sa energetické nároky. Napriek vysokému saciemu výkonu stroj pracuje pri nízkej hladine hluku len 61 dB(A), vďaka čomu je ideálny pre miesta citlivé na hluk. Vysávač má kompaktný dizajn a je odolný proti prevráteniu, objem nádoby je 11 litrov, váži len 4 kg a je vybavený ergonomickou rukoväťou. To umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy a pohodlnú prepravu stroja. 12 metrov dlhý zásuvný napájací kábel môže užívateľ kedykoľvek jednoducho vymeniť. Na samotnom vysávači je špeciálny odkladací priestor pre príslušenstvo, ako je sacia trubica a podlahová hubica. Súčasťou dodávky je aj flísové filtračné vrecko.
Vlastnosti a výhody
Udržateľný a inovatívny dizajn obsahujúci 60% recyklovaných materiálovVyrába sa s použitím menšieho množstva surovín a menej energie. Používanie recyklovaných materiálov znižuje emisie CO₂. Inovatívny stroj s dlhou životnosťou, robustný, a tým veľmi ekonomický stroj.
Nízka hmotnosťJednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Nízka hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje dlhú prácu bez únavy.
Zásuvný sieťový kábelJednoduchá výmena sieťového kábla aj bez predchádzajúcich znalostí. Čistenie môže pokračovať bez prerušenia. Žiadne zbytočne vysoké servisné náklady.
Nízka prevádzková hlučnosť len 61 dB(A)
- Chráni užívateľa počas práce.
- Na použitie v priestoroch citlivých na hluk a v noci.
- Vhodné aj na „denné čistenie“ v priemysle.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
- Jednoduchá a praktická parkovacia poloha podlahovej hubice na vysávači.
Hák na kábel
- Jednoduché uloženie napájacieho kábla.
- Kábel je počas prepravy vždy bezpečne pripevnený.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|850
|Objem nádoby (l)
|11
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|61
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Všetky plastové diely, okrem príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 3 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 350 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Prepínateľná podlahová hubica
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Materiál nádoby: Plast s recyklovaným materiálom
- Hák na kábel
- Zásuvný sieťový kábel: Štandard
- Integrované odkladanie príslušenstva
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
- Na čistenie všetkých tvrdých plôch, napr. dlažby, prírodného kameňa, PVC, linolea.
- Kobercová krytina
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Re!Plast náhradný diel
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