Suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Re!Plast

Robustný a úsporný: suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Re!Plast pozostáva zo 60 % z recyklovaného materiálu a ponúka vysoký sací výkon. Obsahuje 12 m napájací kábel.

Suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Re!Plast od spoločnosti Kärcher zaujme prvotriednym sacím výkonom, robustnosťou a vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. Vďaka obsahu 60 % recyklovaného materiálu sa od začiatku šetria prírodné zdroje a znižujú sa energetické nároky. Napriek vysokému saciemu výkonu stroj pracuje pri nízkej hladine hluku len 61 dB(A), vďaka čomu je ideálny pre miesta citlivé na hluk. Vysávač má kompaktný dizajn a je odolný proti prevráteniu, objem nádoby je 11 litrov, váži len 4 kg a je vybavený ergonomickou rukoväťou. To umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy a pohodlnú prepravu stroja. 12 metrov dlhý zásuvný napájací kábel môže užívateľ kedykoľvek jednoducho vymeniť. Na samotnom vysávači je špeciálny odkladací priestor pre príslušenstvo, ako je sacia trubica a podlahová hubica. Súčasťou dodávky je aj flísové filtračné vrecko.

Vlastnosti a výhody
Suchý vysávač Suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Re!Plast: Udržateľný a inovatívny dizajn obsahujúci 60% recyklovaných materiálov
Udržateľný a inovatívny dizajn obsahujúci 60% recyklovaných materiálov
Vyrába sa s použitím menšieho množstva surovín a menej energie. Používanie recyklovaných materiálov znižuje emisie CO₂. Inovatívny stroj s dlhou životnosťou, robustný, a tým veľmi ekonomický stroj.
Suchý vysávač Suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Re!Plast: Nízka hmotnosť
Nízka hmotnosť
Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Nízka hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje dlhú prácu bez únavy.
Suchý vysávač Suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Re!Plast: Zásuvný sieťový kábel
Zásuvný sieťový kábel
Jednoduchá výmena sieťového kábla aj bez predchádzajúcich znalostí. Čistenie môže pokračovať bez prerušenia. Žiadne zbytočne vysoké servisné náklady.
Nízka prevádzková hlučnosť len 61 dB(A)
  • Chráni užívateľa počas práce.
  • Na použitie v priestoroch citlivých na hluk a v noci.
  • Vhodné aj na „denné čistenie“ v priemysle.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
  • Jednoduchá a praktická parkovacia poloha podlahovej hubice na vysávači.
Hák na kábel
  • Jednoduché uloženie napájacieho kábla.
  • Kábel je počas prepravy vždy bezpečne pripevnený.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Vysávanie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Prietok vzduchu (l/s) 40
Hodnotený výkon (W) 850
Objem nádoby (l) 11
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 12
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 61
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 385 x 285 x 385

¹⁾ Všetky plastové diely, okrem príslušenstva.

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 3 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 350 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Prepínateľná podlahová hubica
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Ochranný filter motora
  • Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília

Výbava

  • Materiál nádoby: Plast s recyklovaným materiálom
  • Hák na kábel
  • Zásuvný sieťový kábel: Štandard
  • Integrované odkladanie príslušenstva
Suchý vysávač Suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Re!Plast
Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
  • Na čistenie všetkých tvrdých plôch, napr. dlažby, prírodného kameňa, PVC, linolea.
  • Kobercová krytina
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 11/1 Classic Adv Re!Plast náhradný diel

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