Suchý vysávač T 7/1 Classic
Ľahký a ergonomický: T 7/1 Classic so štandardne dodávaným filtračným vreckom je vysávačom základnej triedy, silným sacím výkonom, kovovou teleskopickou trubicou a držiakom kábla.
S výkonom 850 W vytvára kompaktný suchý vysávač T 7/1 Classic pôsobivý podtlak 23,0 kPa. Vysávač je príjemne tichý, iba 63 dB(A). Stroj má 2 m dlhú saciu hadicu a je veľmi ľahký, váži 3,5 kilogramu. Lisovaný ohyb umožňuje dlhé obdobia práce bez únavy. Dobré vlastnosti suchého vysávača sú vďaka podvozku s dvoma pevnými a dvoma otočnými kolieskami. Nárazník po celom obvode zaisťuje, že nárazuvzdorná 7,5-litrová nádoba nepoškodí nábytok atď. T 7/1 Classic sa štandardne dodáva s flísovým filtračným vreckom.
Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosťJednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Nízka hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje dlhú prácu bez únavy.
Hlavný filtračný kôšVyrobené z robustného fleecu. Udržateľný: možno prať ručne na 30 °C.
Vynikajúci sací výkonProfesionálna kvalita. Dobrý pomer cena/výkon.
Hák na kábel
- Jednoduché uloženie napájacieho kábla.
- Bezpečné upevnenie kábla počas prepravy.
Robustný nárazník
- Chráni nábytok, steny a stroj pred poškodením.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|850
|Objem nádoby (l)
|7
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|62
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|375 x 285 x 310
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
- Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sacia trubica: Hliník
- Podlahová hubica
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Materiál nádoby: Plast
- Hák na kábel
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie všetkých tvrdých plôch, napr. dlažby, prírodného kameňa, PVC, linolea.
- Kobercová krytina
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 7/1 Classic náhradný diel
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