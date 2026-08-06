Suchý vysávač T 7/1 Classic Adv
T 7/1 Classic Adv zaujme ergonomickým dizajnom, dobrým pomerom ceny, výkonu a vynikajúcim sacím výkonom. Dodáva sa so zásuvným, ľahko vymeniteľným napájacím káblom (7,5 m).
Kompaktný suchý vysávač T 7/1 Classic Adv je mimoriadne tichý (iba 62 dB(A) a vďaka vynikajúcemu saciemu výkonu sa ideálne hodí na koberce a tvrdé povrchy. Vďaka nízkej hmotnosti a ergonomickej rukoväti sa dá ľahko prenášať jednou rukou aj po schodiskách a schodoch. Podvozok, ktorý je vybavený dvoma pevnými a dvoma riadiacimi kolieskami, zaisťuje dobré jazdné vlastnosti a ergonomicky tvarované zakrivenie umožňuje prácu bez únavy aj pri dlhých pracovných intervaloch. 7-litrový zásobník je chránený celoobvodovou nárazovou hranou, ktorá zabraňuje poškodeniu stien, nábytku a samotného zásobníka. Zásuvný napájací kábel pre T 7/1 Classic Adv je dlhý 7,5 metra a používateľ ho môže v prípade potreby veľmi jednoducho vymeniť. Súčasťou výbavy je štandardne aj flísové filtračné vrecko.
Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosťJednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Nízka hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje dlhú prácu bez únavy.
Vynikajúci sací výkonProfesionálna kvalita. Dobrý pomer cena/výkon.
Zásuvný sieťový kábelJednoduchá a rýchla výmena elektrického kábla aj bez potrebných znalostí. Proces čistenia môže pokračovať bez prerušenia. Žiadne zbytočne vysoké servisné náklady.
Hák na kábel
- Jednoduché uloženie napájacieho kábla.
- Bezpečné upevnenie kábla počas prepravy.
Hlavný filtračný kôš
- Vyrobené z robustného fleecu.
- Udržateľný: možno prať ručne na 30 °C.
Robustný nárazník
- Chráni nábytok, steny a stroj pred poškodením.
Nízka prevádzková hlučnosť len 62 dB(A)
- Užívateľsky príjemná obsluha stroja.
- Ideálne pre prácu v priestoroch citlivých na hluk a prácu v noci.
- Vhodné aj na „denné čistenie“ v priemysle.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|850
|Objem nádoby (l)
|7
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|62
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|375 x 285 x 310
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 3 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 350 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Prepínateľná podlahová hubica
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Materiál nádoby: Plast
- Hák na kábel
- Zásuvný sieťový kábel: Štandard
Oblasti využitia
- Na čistenie všetkých tvrdých plôch, napr. dlažby, prírodného kameňa, PVC, linolea.
- Kobercová krytina
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 7/1 Classic Adv náhradný diel
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