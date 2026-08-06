Suchý vysávač T 7/1 Classic Adv

T 7/1 Classic Adv zaujme ergonomickým dizajnom, dobrým pomerom ceny, výkonu a vynikajúcim sacím výkonom. Dodáva sa so zásuvným, ľahko vymeniteľným napájacím káblom (7,5 m).

Kompaktný suchý vysávač T 7/1 Classic Adv je mimoriadne tichý (iba 62 dB(A) a vďaka vynikajúcemu saciemu výkonu sa ideálne hodí na koberce a tvrdé povrchy. Vďaka nízkej hmotnosti a ergonomickej rukoväti sa dá ľahko prenášať jednou rukou aj po schodiskách a schodoch. Podvozok, ktorý je vybavený dvoma pevnými a dvoma riadiacimi kolieskami, zaisťuje dobré jazdné vlastnosti a ergonomicky tvarované zakrivenie umožňuje prácu bez únavy aj pri dlhých pracovných intervaloch. 7-litrový zásobník je chránený celoobvodovou nárazovou hranou, ktorá zabraňuje poškodeniu stien, nábytku a samotného zásobníka. Zásuvný napájací kábel pre T 7/1 Classic Adv je dlhý 7,5 metra a používateľ ho môže v prípade potreby veľmi jednoducho vymeniť. Súčasťou výbavy je štandardne aj flísové filtračné vrecko.

Vlastnosti a výhody
Suchý vysávač Suchý vysávač T 7/1 Classic Adv: Nízka hmotnosť
Nízka hmotnosť
Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Nízka hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje dlhú prácu bez únavy.
Suchý vysávač Suchý vysávač T 7/1 Classic Adv: Vynikajúci sací výkon
Vynikajúci sací výkon
Profesionálna kvalita. Dobrý pomer cena/výkon.
Suchý vysávač Suchý vysávač T 7/1 Classic Adv: Zásuvný sieťový kábel
Zásuvný sieťový kábel
Jednoduchá a rýchla výmena elektrického kábla aj bez potrebných znalostí. Proces čistenia môže pokračovať bez prerušenia. Žiadne zbytočne vysoké servisné náklady.
Hák na kábel
  • Jednoduché uloženie napájacieho kábla.
  • Bezpečné upevnenie kábla počas prepravy.
Hlavný filtračný kôš
  • Vyrobené z robustného fleecu.
  • Udržateľný: možno prať ručne na 30 °C.
Robustný nárazník
  • Chráni nábytok, steny a stroj pred poškodením.
Nízka prevádzková hlučnosť len 62 dB(A)
  • Užívateľsky príjemná obsluha stroja.
  • Ideálne pre prácu v priestoroch citlivých na hluk a prácu v noci.
  • Vhodné aj na „denné čistenie“ v priemysle.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Vysávanie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Prietok vzduchu (l/s) 40
Hodnotený výkon (W) 850
Objem nádoby (l) 7
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 62
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 375 x 285 x 310

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 3 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 350 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Prepínateľná podlahová hubica
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Ochranný filter motora
  • Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília

Výbava

  • Materiál nádoby: Plast
  • Hák na kábel
  • Zásuvný sieťový kábel: Štandard
Suchý vysávač Suchý vysávač T 7/1 Classic Adv
Oblasti využitia
  • Na čistenie všetkých tvrdých plôch, napr. dlažby, prírodného kameňa, PVC, linolea.
  • Kobercová krytina
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 7/1 Classic Adv náhradný diel

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