Batériový vysávač LVS 1/2 Bp
Batériový vysávač na suché vysávanie LVS 1/2 Bp s vynikajúcim sacím výkonom. Všestranný, trojstupňový nastaviteľný sací výkon, HEPA 13 filter, podlahová hubica (25 cm) a štrbinová hubica.
Výkonný batériový vysávač na suché vysávanie LVS 1/2 Bp ponúka vynikajúci sací výkon. Disponuje štrbinovou hubicou a aktívnou podlahovou hubicou so šírkou 25 cm na dôkladné čistenie všetkých typov podláh a textilných povrchov. Technológia cyklónového filtra Kärcher udržuje konštantne vysoký sací výkon. Vďaka svojej kompaktnej bezdrôtovej konštrukcii, manévrovateľnosti a všestrannosti je ideálny pre hotelierstvo, gastronómiu, maloobchod a čistenie budov – perfektný nabežné čistenie a vďaka neobmedzenej voľnosti pohybu vhodný aj na schody. Integrovaný filter HEPA 13 spĺňa najvyššie hygienické štandardy. Obsluha LVS 1/2 Bp je jednoduchá: sací výkon možno nastaviť v troch stupňoch a v niekoľkých jednoduchých krokoch sa z tyčového vysávača stane ručný vysávač na čalúnenie a rôzne povrchy. Nádoba na odpad nevyžaduje žiadne filtračné vrecká, šetrí náklady a dá sa hygienicky vyprázdňovať. Vďaka výkonnej 36-voltovej batérii dosahuje vysávač vynikajúce výsledky čistenia. Poznámka: batéria a rýchlonabíjačka nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich objednať samostatne.
Vlastnosti a výhody
Profesionálna kvalita: obzvlášť robustná a odolnáJedinečná technológia cyklónového filtra pre trvalo vysoký sací výkon. Bezuhlíkový EC motor pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť proti opotrebovaniu. Inovatívny a časovo nenáročný: filtračný systém s jednoduchou údržbou.
Výborný čistiaci výkon.Čistenie podľa potrieb: na výber sú tri rôzne režimy čistenia. Účinne odstraňuje prach a nečistoty zo všetkých povrchov. Ideálne na bodové čistenie. Neobmedzená voľnosť pohybu a dlhá prevádzka vďaka 36 V batérii.
Vysoko účinný filter HEPA 13Pre maximálne bezpečnostné štandardy v priestoroch náročných na hygienu. Vysoký stupeň filtrácie a odlučovania 99,95 % zadrží aj tie najmenšie častice. Certifikát podľa DIN EN 1822:2019
Flexibilné čistenie: na výber tri prevádzkové režimy
- Power režim, štandardný režim alebo režim eco!efficiency.
- Sací výkon zvoľte podľa účelu čistenia.
- Režim eco!efficiency: udržateľný a zvyšuje výdrž batérie.
Praktická nádoba na odpad
- Nevyžadujú sa žiadne filtračné vrecká: trvalo udržateľné a znižuje zbytočné náklady.
- Dá sa rýchlo a jednoducho vyprázdniť bez priameho kontaktu s nečistotami.
- Priehľadná nádoba znamená, že stav naplnenia je vždy viditeľný.
Rôzne možnosti použitia
- Vhodné pre rôzne podlahové krytiny a povrchy.
- Dá sa flexibilne použiť ako ručný alebo tyčový vysávač.
- Ideálny aj na čistenie schodov.
Aktívna podlahová hubica so šírkou 25 cm
- Na čistenie textilných povrchov do hĺbky vlákien.
- Dôkladne čistí vlákna textilných podláh a viditeľne ich narovnáva.
- Vhodný aj na dôkladné čistenie všetkých typov tvrdých povrchov.
Nástenný držiak
- Úspora miesta a jednoduché skladovanie.
- Bezpečné uloženie vysávača.
- Vždy pripravený po ruke.
Držiak FlexoMate
- Úspora miesta a jednoduché skladovanie.
- Bezpečné uloženie vysávača.
- Vždy pripravený po ruke.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Kompatibilné: všetky 36 V batérie Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktické zobrazenie zostávajúcej doby chodu na samotnej batérii.
- Výmena batérie je rýchla a jednoduchá.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Objem nádoby (l)
|0,35
|Materiál nádoby
|Plast
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|72
|Prietok vzduchu (l/s)
|15
|Hodnotený výkon (W)
|350
|Vysávanie (mbar/kPa)
|220 / 22
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Režim eco!efficiency: / Približne 80 (5,0 Ah) Režim napájania: / Približne 28 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / Približne 40 (2,5 Ah) Režim napájania: / Približne 14 (2,5 Ah)
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|186 x 250 x 1150
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Množstvo sacích trubíc: 1 Kus(y)
- Aktívna podlahová hubica
- Štrbinová hubica
- Ochranný filter motora
- Typ filtra HEPA: HEPA 13 filter
- Nástenný držiak
Výbava
- Režim eco!efficiency
Oblasti využitia
- Na dôkladné čistenie všetkých podlahových plôch – od tvrdých povrchov až po koberce.
- Vhodné pre dodávateľov čistiacich služieb v kanceláriách, na chodbách a na schodoch.
- Dokonale sa hodí na čistenie v lietadlách, autobusoch a vlakoch.
- Ideálne v hoteloch a reštauráciách, v maloobchode, v kinách alebo divadlách
- Špeciálne na dôkladné čistenie interiéru auta
