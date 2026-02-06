Batériový vysávač LVS 1/2 Bp

Batériový vysávač na suché vysávanie LVS 1/2 Bp s vynikajúcim sacím výkonom. Všestranný, trojstupňový nastaviteľný sací výkon, HEPA 13 filter, podlahová hubica (25 cm) a štrbinová hubica.

Výkonný batériový vysávač na suché vysávanie LVS 1/2 Bp ponúka vynikajúci sací výkon. Disponuje štrbinovou hubicou a aktívnou podlahovou hubicou so šírkou 25 cm na dôkladné čistenie všetkých typov podláh a textilných povrchov. Technológia cyklónového filtra Kärcher udržuje konštantne vysoký sací výkon. Vďaka svojej kompaktnej bezdrôtovej konštrukcii, manévrovateľnosti a všestrannosti je ideálny pre hotelierstvo, gastronómiu, maloobchod a čistenie budov – perfektný nabežné čistenie a vďaka neobmedzenej voľnosti pohybu vhodný aj na schody. Integrovaný filter HEPA 13 spĺňa najvyššie hygienické štandardy. Obsluha LVS 1/2 Bp je jednoduchá: sací výkon možno nastaviť v troch stupňoch a v niekoľkých jednoduchých krokoch sa z tyčového vysávača stane ručný vysávač na čalúnenie a rôzne povrchy. Nádoba na odpad nevyžaduje žiadne filtračné vrecká, šetrí náklady a dá sa hygienicky vyprázdňovať. Vďaka výkonnej 36-voltovej batérii dosahuje vysávač vynikajúce výsledky čistenia. Poznámka: batéria a rýchlonabíjačka nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich objednať samostatne.

Vlastnosti a výhody
Batériový vysávač LVS 1/2 Bp: Profesionálna kvalita: obzvlášť robustná a odolná
Jedinečná technológia cyklónového filtra pre trvalo vysoký sací výkon. Bezuhlíkový EC motor pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť proti opotrebovaniu. Inovatívny a časovo nenáročný: filtračný systém s jednoduchou údržbou.
Batériový vysávač LVS 1/2 Bp: Výborný čistiaci výkon.
Čistenie podľa potrieb: na výber sú tri rôzne režimy čistenia. Účinne odstraňuje prach a nečistoty zo všetkých povrchov. Ideálne na bodové čistenie. Neobmedzená voľnosť pohybu a dlhá prevádzka vďaka 36 V batérii.
Batériový vysávač LVS 1/2 Bp: Vysoko účinný filter HEPA 13
Pre maximálne bezpečnostné štandardy v priestoroch náročných na hygienu. Vysoký stupeň filtrácie a odlučovania 99,95 % zadrží aj tie najmenšie častice. Certifikát podľa DIN EN 1822:2019
Flexibilné čistenie: na výber tri prevádzkové režimy
  • Power režim, štandardný režim alebo režim eco!efficiency.
  • Sací výkon zvoľte podľa účelu čistenia.
  • Režim eco!efficiency: udržateľný a zvyšuje výdrž batérie.
Praktická nádoba na odpad
  • Nevyžadujú sa žiadne filtračné vrecká: trvalo udržateľné a znižuje zbytočné náklady.
  • Dá sa rýchlo a jednoducho vyprázdniť bez priameho kontaktu s nečistotami.
  • Priehľadná nádoba znamená, že stav naplnenia je vždy viditeľný.
Rôzne možnosti použitia
  • Vhodné pre rôzne podlahové krytiny a povrchy.
  • Dá sa flexibilne použiť ako ručný alebo tyčový vysávač.
  • Ideálny aj na čistenie schodov.
Aktívna podlahová hubica so šírkou 25 cm
  • Na čistenie textilných povrchov do hĺbky vlákien.
  • Dôkladne čistí vlákna textilných podláh a viditeľne ich narovnáva.
  • Vhodný aj na dôkladné čistenie všetkých typov tvrdých povrchov.
Nástenný držiak
  • Úspora miesta a jednoduché skladovanie.
  • Bezpečné uloženie vysávača.
  • Vždy pripravený po ruke.
Držiak FlexoMate
  • Úspora miesta a jednoduché skladovanie.
  • Bezpečné uloženie vysávača.
  • Vždy pripravený po ruke.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Kompatibilné: všetky 36 V batérie Kärcher Battery Power+/Power.
  • Praktické zobrazenie zostávajúcej doby chodu na samotnej batérii.
  • Výmena batérie je rýchla a jednoduchá.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Objem nádoby (l) 0,35
Materiál nádoby Plast
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 72
Prietok vzduchu (l/s) 15
Hodnotený výkon (W) 350
Vysávanie (mbar/kPa) 220 / 22
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Režim eco!efficiency: / Približne 80 (5,0 Ah) Režim napájania: / Približne 28 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / Približne 40 (2,5 Ah) Režim napájania: / Približne 14 (2,5 Ah)
Nabíjací prúd (A) 2,5
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 186 x 250 x 1150

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Množstvo sacích trubíc: 1 Kus(y)
  • Aktívna podlahová hubica
  • Štrbinová hubica
  • Ochranný filter motora
  • Typ filtra HEPA: HEPA 13 filter
  • Nástenný držiak

Výbava

  • Režim eco!efficiency
Batériový vysávač LVS 1/2 Bp
Video

Oblasti využitia
  • Na dôkladné čistenie všetkých podlahových plôch – od tvrdých povrchov až po koberce.
  • Vhodné pre dodávateľov čistiacich služieb v kanceláriách, na chodbách a na schodoch.
  • Dokonale sa hodí na čistenie v lietadlách, autobusoch a vlakoch.
  • Ideálne v hoteloch a reštauráciách, v maloobchode, v kinách alebo divadlách
  • Špeciálne na dôkladné čistenie interiéru auta
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Batériový vysávač LVS 1/2 Bp náhradný diel

