Suchý vysávač T 10/1 Bp

Robustný, výkonný a ergonomicky navrhnutý: batériový vysávač na suché vysávanie T 10/1 Bp je vyrobený zo 45 % recyklovaného materiálu¹⁾ a je porovnateľný s vysávačmi napájanými zo siete.

Hotelový a gastronomický priemysel, ako aj jednotliví predajcovia a čistiace firmy, majú veľký úžitok z vynikajúceho sacieho výkonu a tichého prevádzkového zvuku, iba 57 dB(A) nášho batériového vysávača na suché vysávanie T 10/1 Bp. Vysávač je vyrobený udržateľne zo 45 percent recyklovaného materiálu¹⁾ a zaujme vynikajúcou kvalitou čistenia, robustnosťou a prvotriednym pomerom ceny a výkonu. Vďaka výkonným 36 V batériám Kärcher Battery Power+ dosahuje vysávač vynikajúce výsledky pri upratovaní. T 10/1 Bp je kompaktný, odolný voči prevráteniu a manévrovateľný s kapacitou 10 litrov. Sklopná rukoväť umožňuje ergonomické prenášanie. Vďaka integrovanému úložnému priestoru pre príslušenstvo možno dodanú štrbinovú hubicu vždy uložiť na T 10/1 Bp, aby bola vždy poruke. Vysokoúčinný filter HEPA 14 je možné dokúpiť ako voliteľné príslušenstvo. Pri objednávaní majte na pamäti, že pre túto verziu stroja je potrebné batériu a kompatibilnú rýchlonabíjačku objednať samostatne.

Vlastnosti a výhody
Suchý vysávač T 10/1 Bp: Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiálu
Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiálu
Výroba: znížená spotreba surovín a energie. Nižšie emisie CO₂ vďaka výrobe z recyklovaného materiálu.
Suchý vysávač T 10/1 Bp: Režim eco!efficiency
Režim eco!efficiency
Udržateľné vďaka zníženej spotrebe energie. Znížená hlučnosť stroja. Predlžuje výdrž batérie.
Suchý vysávač T 10/1 Bp: Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn
Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn
Ergonomický transport: možno nosiť blízko tela. Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie. Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.
Nízka prevádzková hlučnosť len 57 dB(A)
  • Ideálne pre aplikácie v oblastiach citlivých na hluk.
  • Znížená hlučnosť aj v noci.
  • Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
Nízka hmotnosť
  • Bezproblémová preprava aj jednou rukou.
  • Ľahko sa prenáša aj po schodoch.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Kompatibilné: všetky 36 V batérie Kärcher Battery Power+/Power.
  • Praktické zobrazenie zostávajúcej doby chodu na samotnej batérii.
  • Výkonná batéria sa rýchlo a jednoducho vymení.
Užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
  • Dve veľké tlačidlá: vypínač a režim eco!efficiency.
  • Rýchla a jednoduchá obsluha nohou alebo rukou.
  • Praktická parkovacia poloha pre prehľadné skladovanie.
Vysokoúčinný filter HEPA 14 je možné objednať ako voliteľné príslušenstvo
  • Pre najvyššie bezpečnostné štandardy na miestach citlivých na hygienu.
  • Vysoký stupeň filtrácie a separácie: 99,995 %.
Hlavný filtračný kôš
  • Odolné, robustné a udržateľné.
  • Vyrobené z vystuženého fleecu.
  • Dá sa prať ručne na 30 °C a opakovane použiteľné.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: uložené v hlave stroja.
  • Úložný priestor šetriaci priestor, vždy ľahko dostupný.
  • Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Objem nádoby (l) 10
Materiál nádoby Plast s recyklovaným materiálom
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 57
Prietok vzduchu (l/s) 40
Hodnotený výkon (W) 500
Vysávanie (mbar/kPa) 223 / 22
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 150 (7,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájania: / max. 22 (6,0 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Nabíjací prúd (A) 6
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 440 x 250 x 355

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
  • Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
  • Prepínateľná podlahová hubica
  • Štrbinová hubica
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Ochranný filter motora
  • Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília

Výbava

  • Režim eco!efficiency
  • Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie
  • Integrované odkladanie príslušenstva
Suchý vysávač T 10/1 Bp
Suchý vysávač T 10/1 Bp
Suchý vysávač T 10/1 Bp
Suchý vysávač T 10/1 Bp
Suchý vysávač T 10/1 Bp

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercová krytina
Príslušenstvo
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