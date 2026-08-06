Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv

Robustný akumulátorový vysávač na suché vysávanie T 10/1 Bp Adv je vyrobený zo 45 % recyklovaného materiálu¹⁾ a ponúka vynikajúci sací výkon, ergonomický dizajn a príslušenstvo.

Všestranný, robustný a udržateľný: náš batériový vysávač na suché vysávanie T 10/1 Bp Adv je vyrobený zo 45 percent z recyklovaného materiálu¹⁾, a preto šetrí zdroje. Zaujme vynikajúcim sacím výkonom, rozsiahlym príslušenstvom a atraktívnym pomerom ceny a výkonu. Jeho odolnosť a robustnosť sa prejavuje aj na podvozku, kryte, nárazníku a veľkých kolesách. Veľmi výkonné 36 V batérie Kärcher Battery Power+ zaručujú prvotriedne výsledky čistenia. Keďže prevádzková hlučnosť T 10/1 Bp Adv je napriek vysokému saciemu výkonu iba 57 dB(A), je možné ho kedykoľvek použiť v priestoroch citlivých na hluk, ako sú hotely alebo nemocnice. Kompaktný vysávač je odolný voči prevráteniu a manévrovateľnosti a možno ho ergonomicky prepravovať pomocou sklopnej rukoväte. Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie sú súčasťou dodávky a môžu byť vždy ľahko dostupné na T 10/1 Bp Adv. V rozsahu dodávky je zahrnuté bohaté príslušenstvo: sacia hadica, antistatické koleno, ľahká, výškovo nastaviteľná teleskopická sacia trubica z hliníka, prepínateľná podlahová hubica a parketová hubica. Batériu a rýchlonabíjačku je potrebné objednať samostatne.

Vlastnosti a výhody
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv: Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiálu
Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiálu
Výroba: znížená spotreba surovín a energie. Nižšie emisie CO₂ vďaka výrobe z recyklovaného materiálu.
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv: Režim eco!efficiency
Režim eco!efficiency
Udržateľné vďaka zníženej spotrebe energie. Znížená hlučnosť stroja. Predlžuje výdrž batérie.
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv: Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn
Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn
Ergonomický transport: možno nosiť blízko tela. Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie. Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.
Nízka prevádzková hlučnosť len 57 dB(A)
  • Ideálne pre aplikácie v oblastiach citlivých na hluk.
  • Znížená hlučnosť aj v noci.
  • Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
Nízka hmotnosť
  • Bezproblémová preprava aj jednou rukou.
  • Ľahko sa prenáša aj po schodoch.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Kompatibilné: všetky 36 V batérie Kärcher Battery Power+/Power.
  • Praktické zobrazenie zostávajúcej doby chodu na samotnej batérii.
  • Výkonná batéria sa rýchlo a jednoducho vymení.
Užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
  • Dve veľké tlačidlá: vypínač a režim eco!efficiency.
  • Rýchla a jednoduchá obsluha nohou alebo rukou.
  • Praktická parkovacia poloha pre prehľadné skladovanie.
Široký sortiment príslušenstva
  • Podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie.
  • Kvalitný filtračný kôš a filtračné vrecko vyrobené z netkanej textílie.
  • Výškovo nastaviteľná, ľahká teleskopická sacia trubica vyrobená z hliníka.
Hlavný filtračný kôš
  • Odolné, robustné a udržateľné.
  • Vyrobené z vystuženého fleecu.
  • Dá sa prať ručne na 30 °C a opakovane použiteľné.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: uložené v hlave stroja.
  • Úložný priestor šetriaci priestor, vždy ľahko dostupný.
  • Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Objem nádoby (l) 10
Materiál nádoby Plast s recyklovaným materiálom
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 57
Prietok vzduchu (l/s) 40
Hodnotený výkon (W) 500
Vysávanie (mbar/kPa) 223 / 22
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 150 (7,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájania: / max. 22 (6,0 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Nabíjací prúd (A) 6
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 430 x 255 x 355

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
  • Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sacia trubica: Hliník
  • Prepínateľná podlahová hubica
  • Parketová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Štrbinová hubica
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Ochranný filter motora
  • Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília

Výbava

  • Režim eco!efficiency
  • Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie
  • Integrované odkladanie príslušenstva
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercová krytina
Príslušenstvo
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