Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further je limitovaná edícia čierneho batériového suchého vysávača vyrobeného zo 45 % recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzívnym príslušenstvom: 10 filtračnými vreckami.
Limitovaná edícia čierneho akumulátorového suchého vysávača T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further, vyrobeného zo 45 percent recyklovaného plastu¹⁾, sa dodáva s exkluzívnym príslušenstvom a 10 flísovými filtračnými vreckami. Vysávač kombinuje udržateľnosť, robustnosť, prvotriedny sací výkon a pôsobivý pomer ceny a kvality. Vďaka filtru HEPA 14 spĺňa najvyššie hygienické štandardy v oblastiach s obzvlášť vysokými nárokmi. Výkonné batérie Kärcher Battery Power+ (36 V) poskytujú vynikajúce výsledky čistenia, zatiaľ čo prevádzková hlučnosť iba 57 dB(A) umožňuje použitie aj v prostrediach citlivých na hluk. Kompaktný, stabilný a obratný, s 10-litrovou nádobou umožňuje dlhšie intervaly čistenia. Skladacia rukoväť podporuje ergonomickú prepravu a štrbinová hubica a hubica na čalúnenie sú vždy poruke na stroji. Rozsah dodávky zahŕňa saciu hadicu, antistatické koleno, ľahkú, výškovo nastaviteľnú teleskopickú saciu trubicu z hliníka, prepínateľnú podlahovú hubicu, hubicu na parkety, štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, filter HEPA 14 a 10 netkaných filtračných vreciek. Batéria a rýchlonabíjačka sa predávajú samostatne.
Vlastnosti a výhody
Vysoko účinný filter HEPA 14Pre najvyššie bezpečnostné štandardy na miestach citlivých na hygienu. Vysoký stupeň filtrácie a separácie: 99,995 %.
Eco!ModeUdržateľné vďaka zníženej spotrebe energie. Znížená hlučnosť stroja. Predlžuje výdrž batérie.
Prvky udržateľnostiDizajn so 45 % recyklovaného plastu¹⁾. Bezkefová EC turbína: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a dlhá životnosť. Režim Eco! znižuje spotrebu energie o 42 % v porovnaní s najvyšším nastavením (štandardný režim) a znižuje prevádzkovú hlučnosť len na 53 dB(A).
Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn
- Ergonomický transport: možno nosiť blízko tela.
- Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie.
- Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.
Nízka prevádzková hlučnosť len 57 dB(A)
- Ideálne pre prácu v priestoroch citlivých na hluk.
- Znížená hlučnosť aj v noci.
- Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Kompatibilné: všetky 36 V batérie Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktické zobrazenie zostávajúcej doby chodu na samotnej batérii.
- Výkonná batéria sa rýchlo a jednoducho vymení.
Užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
- 2 veľké tlačidlá: Vypínač a režim Eco!.
- Rýchla a jednoduchá obsluha nohou alebo rukou.
- Praktická parkovacia poloha pre prehľadné skladovanie.
Nízka hmotnosť
- Bezproblémová preprava aj jednou rukou.
- Ľahko sa prenáša aj po schodoch.
Široký sortiment príslušenstva je súčasťou dodania
- Podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie.
- Vysokokvalitný filtračný kôš a 10 flísových filtračných vreciek.
- Výškovo nastaviteľná, ľahká teleskopická sacia trubica vyrobená z hliníka.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: uložené v hlave stroja.
- Úložný priestor šetriaci priestor, vždy ľahko dostupný.
- Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Objem nádoby (l)
|10
|Materiál nádoby
|Plast s recyklovaným materiálom
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|57
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|500
|Vysávanie (mbar/kPa)
|223 / 22
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 150 (7,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájania: / max. 22 (6,0 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Nabíjací prúd (A)
|6
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|440 x 250 x 355
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
- Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sacia trubica: Hliník
- Prepínateľná podlahová hubica
- Parketová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Štrbinová hubica
- Počet filtračných vreciek: 10 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Typ filtra HEPA: HEPA 14 filter
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Režim eco!efficiency
- Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie
- Integrované odkladanie príslušenstva
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
- Tvrdé podlahy
- Kobercová krytina
Príslušenstvo
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