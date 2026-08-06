Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further

T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further je limitovaná edícia čierneho batériového suchého vysávača vyrobeného zo 45 % recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzívnym príslušenstvom: 10 filtračnými vreckami.

Limitovaná edícia čierneho akumulátorového suchého vysávača T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further, vyrobeného zo 45 percent recyklovaného plastu¹⁾, sa dodáva s exkluzívnym príslušenstvom a 10 flísovými filtračnými vreckami. Vysávač kombinuje udržateľnosť, robustnosť, prvotriedny sací výkon a pôsobivý pomer ceny a kvality. Vďaka filtru HEPA 14 spĺňa najvyššie hygienické štandardy v oblastiach s obzvlášť vysokými nárokmi. Výkonné batérie Kärcher Battery Power+ (36 V) poskytujú vynikajúce výsledky čistenia, zatiaľ čo prevádzková hlučnosť iba 57 dB(A) umožňuje použitie aj v prostrediach citlivých na hluk. Kompaktný, stabilný a obratný, s 10-litrovou nádobou umožňuje dlhšie intervaly čistenia. Skladacia rukoväť podporuje ergonomickú prepravu a štrbinová hubica a hubica na čalúnenie sú vždy poruke na stroji. Rozsah dodávky zahŕňa saciu hadicu, antistatické koleno, ľahkú, výškovo nastaviteľnú teleskopickú saciu trubicu z hliníka, prepínateľnú podlahovú hubicu, hubicu na parkety, štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, filter HEPA 14 a 10 netkaných filtračných vreciek. Batéria a rýchlonabíjačka sa predávajú samostatne.

Vlastnosti a výhody
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further: Vysoko účinný filter HEPA 14
Vysoko účinný filter HEPA 14
Pre najvyššie bezpečnostné štandardy na miestach citlivých na hygienu. Vysoký stupeň filtrácie a separácie: 99,995 %.
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further: Eco!Mode
Eco!Mode
Udržateľné vďaka zníženej spotrebe energie. Znížená hlučnosť stroja. Predlžuje výdrž batérie.
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further: Prvky udržateľnosti
Prvky udržateľnosti
Dizajn so 45 % recyklovaného plastu¹⁾. Bezkefová EC turbína: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a dlhá životnosť. Režim Eco! znižuje spotrebu energie o 42 % v porovnaní s najvyšším nastavením (štandardný režim) a znižuje prevádzkovú hlučnosť len na 53 dB(A).
Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn
  • Ergonomický transport: možno nosiť blízko tela.
  • Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie.
  • Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.
Nízka prevádzková hlučnosť len 57 dB(A)
  • Ideálne pre prácu v priestoroch citlivých na hluk.
  • Znížená hlučnosť aj v noci.
  • Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Kompatibilné: všetky 36 V batérie Kärcher Battery Power+/Power.
  • Praktické zobrazenie zostávajúcej doby chodu na samotnej batérii.
  • Výkonná batéria sa rýchlo a jednoducho vymení.
Užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
  • 2 veľké tlačidlá: Vypínač a režim Eco!.
  • Rýchla a jednoduchá obsluha nohou alebo rukou.
  • Praktická parkovacia poloha pre prehľadné skladovanie.
Nízka hmotnosť
  • Bezproblémová preprava aj jednou rukou.
  • Ľahko sa prenáša aj po schodoch.
Široký sortiment príslušenstva je súčasťou dodania
  • Podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie.
  • Vysokokvalitný filtračný kôš a 10 flísových filtračných vreciek.
  • Výškovo nastaviteľná, ľahká teleskopická sacia trubica vyrobená z hliníka.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: uložené v hlave stroja.
  • Úložný priestor šetriaci priestor, vždy ľahko dostupný.
  • Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Objem nádoby (l) 10
Materiál nádoby Plast s recyklovaným materiálom
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 57
Prietok vzduchu (l/s) 40
Hodnotený výkon (W) 500
Vysávanie (mbar/kPa) 223 / 22
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 150 (7,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájania: / max. 22 (6,0 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Nabíjací prúd (A) 6
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 440 x 250 x 355

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
  • Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sacia trubica: Hliník
  • Prepínateľná podlahová hubica
  • Parketová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Štrbinová hubica
  • Počet filtračných vreciek: 10 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Ochranný filter motora
  • Typ filtra HEPA: HEPA 14 filter
  • Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília

Výbava

  • Režim eco!efficiency
  • Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie
  • Integrované odkladanie príslušenstva
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercová krytina
Príslušenstvo
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