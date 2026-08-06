Suchý vysávač T 15/1 Bp
Batériový vysávač na suché vysávanie T 15/1 Bp je vyrobený udržateľne zo 45 % recyklovaného materiálu¹⁾ a zaujme vynikajúcim sacím výkonom a ergonomickým dizajnom.
Batériový vysávač na suché vysávanie T 15/1 Bp od Kärcher presvedčí svojou udržateľnosťou, odolnosťou a atraktívnym pomerom ceny a výkonu. Vyznačuje sa tiež robustnosťou, rozsiahlym príslušenstvom a vynikajúcim sacím výkonom vďaka výkonným batériám Kärcher Battery Power+ (36 V). 45 % recyklovaného materiálu¹⁾ použitého pri výrobe šetrí zdroje a znižuje spotrebu energie. Výkonný T 15/1 Bp sa vyznačuje nízkou hlučnosťou (57 dB[A]), a preto ho možno kedykoľvek použiť aj na miestach citlivých na hluk. Kompaktný vysávač je ovládateľný a odolný voči prevráteniu a zásobník má objem 15 litrov. Má rúčku na prenášanie so sklopnou funkciou a možno ho prenášať ergonomicky a blízko tela. Je tiež mimoriadne robustný, rovnako ako podvozok, kryt, nárazník a veľké kolesá. Štrbinovú hubicu, ktorá je súčasťou dodávky, môžete vždy uložiť na vysávači. Na objednávku je k dispozícii aj ultra účinný filter HEPA 14. Pri objednávaní majte na pamäti, že pre túto verziu stroja je potrebné batériu a kompatibilnú rýchlonabíjačku objednať samostatne.
Vlastnosti a výhody
Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiáluVýroba: znížená spotreba surovín a energie. Nižšie emisie CO₂ vďaka výrobe z recyklovaného materiálu.
Režim eco!efficiencyUdržateľné vďaka zníženej spotrebe energie. Znížená hlučnosť stroja. Predlžuje výdrž batérie.
Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajnErgonomický transport: možno nosiť blízko tela. Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie. Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.
Nízka prevádzková hlučnosť len 57 dB(A)
- Ideálne pre prácu v priestoroch citlivých na hluk.
- Znížená hlučnosť aj v noci.
- Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
Nízka hmotnosť
- Bezproblémová preprava aj jednou rukou.
- Ľahko sa prenáša aj po schodoch.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Kompatibilné: všetky 36 V batérie Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktické zobrazenie zostávajúcej doby chodu na samotnej batérii.
- Výkonná batéria sa rýchlo a jednoducho vymení.
Užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
- Dve veľké tlačidlá: vypínač a režim eco!efficiency.
- Rýchla a jednoduchá obsluha nohou alebo rukou.
- Praktická parkovacia poloha pre prehľadné skladovanie.
Vysokoúčinný filter HEPA 14 je možné objednať ako voliteľné príslušenstvo
- Pre najvyššie bezpečnostné štandardy na miestach citlivých na hygienu.
- Vysoký stupeň filtrácie a separácie: 99,995 %.
Hlavný filtračný kôš
- Odolné, robustné a udržateľné.
- Vyrobené z vystuženého fleecu.
- Dá sa prať ručne na 30 °C a opakovane použiteľné.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: uložené v hlave stroja.
- Úložný priestor šetriaci priestor, vždy ľahko dostupný.
- Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Objem nádoby (l)
|15
|Materiál nádoby
|Plast s recyklovaným materiálom
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|57
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|500
|Vysávanie (mbar/kPa)
|223 / 22
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 150 (7,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájania: / max. 22 (6,0 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Nabíjací prúd (A)
|6
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|430 x 255 x 405
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
- Prepínateľná podlahová hubica
- Štrbinová hubica
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Režim eco!efficiency
- Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie
- Integrované odkladanie príslušenstva
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
- Tvrdé podlahy
- Kobercová krytina
Príslušenstvo
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