Suchý vysávač T 15/1 Bp Adv HEPA
Odolný, udržateľný, s vysokým sacím výkonom: batériový vysávač na suché vysávanie T 15/1 Bp Adv HEPA je vyrobený z recyklovaného materiálu¹⁾ a zaujme účinným filtrom HEPA 14 a príslušenstvom.
Robustný akumulátorový vysávač na suché vysávanie T 15/1 Bp Adv HEPA odolný voči prevráteniu zaujme vynikajúcim sacím výkonom, udržateľnosťou a prvotriednym pomerom ceny a výkonu. Vďaka filtru HEPA 14 spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy aj v hygienicky citlivých oblastiach a výkonné batérie Kärcher Battery Power+ (36 V) zaručujú vynikajúce výsledky čistenia. S hlučnosťou iba 57 dB(A) je vysávač relatívne tichý, takže ho možno použiť aj v oblastiach citlivých na hluk. Zdroje sú zachované vďaka obsahu 45 percent recyklovaného materiálu¹⁾. T 15/1 Bp Adv HEPA má objem zásobníka 15 litrov a je kompaktný a ovládateľný. Umožňuje ergonomický transport blízko tela a je vybavený držadlom s funkciou skladania. Dodaná štrbinová hubica a hubica na čalúnenie môžu byť uložené priamo na vysávači pre ľahký prístup. Súčasťou dodávky je množstvo príslušenstva: sacia hadica, antistatické koleno, ľahká, nastaviteľná teleskopická sacia trubica (hliníková), prepínateľná podlahová hubica, parketová hubica, HEPA 14 filter. Batériu a rýchlonabíjačku je potrebné objednať samostatne.
Vlastnosti a výhody
Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiáluVýroba: znížená spotreba surovín a energie. Nižšie emisie CO₂ vďaka výrobe z recyklovaného materiálu.
Vysoko účinný filter HEPA 14Pre najvyššie bezpečnostné štandardy na miestach citlivých na hygienu. Vysoký stupeň filtrácie a separácie: 99,995 %.
Režim eco!efficiencyUdržateľné vďaka zníženej spotrebe energie. Znížená hlučnosť stroja. Predlžuje výdrž batérie.
Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn
- Ergonomický transport: možno nosiť blízko tela.
- Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie.
- Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.
Nízka prevádzková hlučnosť len 57 dB(A)
- Ideálne pre prácu v priestoroch citlivých na hluk.
- Znížená hlučnosť aj v noci.
- Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Kompatibilné: všetky 36 V batérie Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktické zobrazenie zostávajúcej doby chodu na samotnej batérii.
- Výkonná batéria sa rýchlo a jednoducho vymení.
Užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
- Dve veľké tlačidlá: vypínač a režim eco!efficiency.
- Rýchla a jednoduchá obsluha nohou alebo rukou.
- Praktická parkovacia poloha pre prehľadné skladovanie.
Nízka hmotnosť
- Bezproblémová preprava aj jednou rukou.
- Ľahko sa prenáša aj po schodoch.
Široký sortiment príslušenstva
- Podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie.
- Kvalitný filtračný kôš a filtračné vrecko vyrobené z netkanej textílie.
- Výškovo nastaviteľná, ľahká teleskopická sacia trubica vyrobená z hliníka.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: uložené v hlave stroja.
- Úložný priestor šetriaci priestor, vždy ľahko dostupný.
- Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Objem nádoby (l)
|15
|Materiál nádoby
|Plast s recyklovaným materiálom
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|57
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|500
|Vysávanie (mbar/kPa)
|223 / 22
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 150 (7,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájania: / max. 22 (6,0 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Nabíjací prúd (A)
|6
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|440 x 250 x 400
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
- Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sacia trubica: Hliník
- Prepínateľná podlahová hubica
- Parketová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Štrbinová hubica
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Typ filtra HEPA: HEPA 14 filter
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Režim eco!efficiency
- Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie
- Integrované odkladanie príslušenstva
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
- Tvrdé podlahy
- Kobercová krytina
Príslušenstvo
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