Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv
Automatická detekcia podlahy, funkcia čistenia kefy, nízka svetlá výška a podlahová hubica: CV 30/2 Bp Adv je prvý stojanový vysávač s kefou na batérie pre všetky koberce a tvrdé povrchy.
S prídavnou povrchovou hubicou v štandarde: Profesionálny akumulátorový stojanový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv presviedča špičkovými výsledkami čistenia a jednoduchou obsluhou. Kompaktný 3-litrový batériový zvislý vysávač kefového typu sa vďaka automatickej detekcii podlahy dokonale prispôsobí všetkým kobercom a tvrdým povrchom. Vlákna textilných podláh sú dôkladne vyčistené a viditeľne narovnané. So svojou mimoriadne nízkou svetlou výškou je tento akumulátorový a veľmi obratný kefový vysávač ideálny pre upratovací personál budov alebo hotelový sektor na čistenie pod posteľami a inými zariadeniami. Tiež praktické: rýchla a hygienická samočistiaca funkcia valcovej kefy, ktorú možno pohodlne aktivovať nožným spínačom. Chĺpky zachytené valcovou kefou sú oddelené a zvyšok sa potom automaticky vysáva. Vypínač ON/OFF, režim eco!efficiency a LED displej zostávajúcej doby chodu batérie na inovatívnej rukoväti dopĺňajú výhody stroja. Pri objednávaní majte na pamäti, že pre CV 30/2 Bp Adv je potrebné zvlášť objednať výkonnú batériu Kärcher Battery Power+ a kompatibilnú nabíjačku batérií. Voliteľne je k dispozícii vysoko účinný filter HEPA-14.
Vlastnosti a výhody
Automatická detekcia podlahyAutomatické prispôsobenie čistiaceho výkonu príslušnému povrchu. Vynikajúce výsledky čistenia na textilných a tvrdých podlahách.
Funkcia samočistenia valcovej kefy pomocou nožného spínačaChĺpky zachytené kefou sú oddelené a vysávané. Rýchle a efektívne čistenie valcovej kefy bez toho, aby ste ju museli vyberať. Bezdotykové, a preto obzvlášť hygienické čistenie valcovej kefy.
Všestranné príslušenstvoFlexibilná povrchová hubica na čistenie podláh, skriniek a pre prácu nad hlavou. Praktická hubica na čalúnenie a štrbinová hubica.
Multifunkčná, inovatívna rukoväť s LED displejom
- S ergonomickým vypínačom ON/OFF.
- S režimom eco!efficiency: predlžuje výdrž batérie, znižuje prevádzkový hluk.
- LED displej s praktickým zobrazením zostávajúcej doby chodu batérie.
Kompaktný dizajn s veľmi nízkou svetlou výškou
- Flexibilný vzpriamený vysávač s kefou je možné zarovnať naplocho na podlahu.
- Umožňuje bez námahy vysávať pod posteľami a iným nábytkom.
36 V akumulátorová platforma Kärcher Battery Power+
- Kompatibilné so všetkými 36 V batériami Kärcher Battery Power+ a Battery Power.
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Vysávanie (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Prietok vzduchu (l/s)
|34
|Hodnotený výkon (W)
|420
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|64
|Objem nádoby (l)
|3
|Pracovná šírka (cm)
|30
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájania: / max. 32 (6,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 47 (7,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 310 x 1150
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Podlahová hubica
- Tvrdosť valcovej kefy: Stredne mäkká
- Množstvo valcových kief: 1 Kus(y)
- Farba valcovej kefy: Čierna
- Vyberateľná sacia trubica
- Pružná sacia hadica
Výbava
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
Video
Oblasti využitia
- Odporúča sa hlavne na použitie v upratovacích službách a hoteliérstve.
Príslušenstvo
Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher