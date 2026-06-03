Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv

Automatická detekcia podlahy, funkcia čistenia kefy, nízka svetlá výška a podlahová hubica: CV 30/2 Bp Adv je prvý stojanový vysávač s kefou na batérie pre všetky koberce a tvrdé povrchy.

S prídavnou povrchovou hubicou v štandarde: Profesionálny akumulátorový stojanový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv presviedča špičkovými výsledkami čistenia a jednoduchou obsluhou. Kompaktný 3-litrový batériový zvislý vysávač kefového typu sa vďaka automatickej detekcii podlahy dokonale prispôsobí všetkým kobercom a tvrdým povrchom. Vlákna textilných podláh sú dôkladne vyčistené a viditeľne narovnané. So svojou mimoriadne nízkou svetlou výškou je tento akumulátorový a veľmi obratný kefový vysávač ideálny pre upratovací personál budov alebo hotelový sektor na čistenie pod posteľami a inými zariadeniami. Tiež praktické: rýchla a hygienická samočistiaca funkcia valcovej kefy, ktorú možno pohodlne aktivovať nožným spínačom. Chĺpky zachytené valcovou kefou sú oddelené a zvyšok sa potom automaticky vysáva. Vypínač ON/OFF, režim eco!efficiency a LED displej zostávajúcej doby chodu batérie na inovatívnej rukoväti dopĺňajú výhody stroja. Pri objednávaní majte na pamäti, že pre CV 30/2 Bp Adv je potrebné zvlášť objednať výkonnú batériu Kärcher Battery Power+ a kompatibilnú nabíjačku batérií. Voliteľne je k dispozícii vysoko účinný filter HEPA-14.

Vlastnosti a výhody
Stojanový kefový vysávač na batérie Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv: Automatická detekcia podlahy
Automatická detekcia podlahy
Automatické prispôsobenie čistiaceho výkonu príslušnému povrchu. Vynikajúce výsledky čistenia na textilných a tvrdých podlahách.
Stojanový kefový vysávač na batérie Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv: Funkcia samočistenia valcovej kefy pomocou nožného spínača
Funkcia samočistenia valcovej kefy pomocou nožného spínača
Chĺpky zachytené kefou sú oddelené a vysávané. Rýchle a efektívne čistenie valcovej kefy bez toho, aby ste ju museli vyberať. Bezdotykové, a preto obzvlášť hygienické čistenie valcovej kefy.
Stojanový kefový vysávač na batérie Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv: Všestranné príslušenstvo
Všestranné príslušenstvo
Flexibilná povrchová hubica na čistenie podláh, skriniek a pre prácu nad hlavou. Praktická hubica na čalúnenie a štrbinová hubica.
Multifunkčná, inovatívna rukoväť s LED displejom
  • S ergonomickým vypínačom ON/OFF.
  • S režimom eco!efficiency: predlžuje výdrž batérie, znižuje prevádzkový hluk.
  • LED displej s praktickým zobrazením zostávajúcej doby chodu batérie.
Kompaktný dizajn s veľmi nízkou svetlou výškou
  • Flexibilný vzpriamený vysávač s kefou je možné zarovnať naplocho na podlahu.
  • Umožňuje bez námahy vysávať pod posteľami a iným nábytkom.
36 V akumulátorová platforma Kärcher Battery Power+
  • Kompatibilné so všetkými 36 V batériami Kärcher Battery Power+ a Battery Power.
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Vysávanie (mbar/kPa) 187 / 18,7
Prietok vzduchu (l/s) 34
Hodnotený výkon (W) 420
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 64
Objem nádoby (l) 3
Pracovná šírka (cm) 30
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájania: / max. 32 (6,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 47 (7,5 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 44 / 68
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 310 x 1150

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Podlahová hubica
  • Tvrdosť valcovej kefy: Stredne mäkká
  • Množstvo valcových kief: 1 Kus(y)
  • Farba valcovej kefy: Čierna
  • Vyberateľná sacia trubica
  • Pružná sacia hadica

Výbava

  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
Stojanový kefový vysávač na batérie Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv
Stojanový kefový vysávač na batérie Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv
Stojanový kefový vysávač na batérie Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv

Video

Oblasti využitia
  • Odporúča sa hlavne na použitie v upratovacích službách a hoteliérstve.
Príslušenstvo
Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv náhradný diel

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