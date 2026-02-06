Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Anniversary Edtion

Profesionálny batériový vysávač s elektrickou kefou na všetky koberce a tvrdé povrchy v čiernej farbe. S automatickou detekciou podlahy, nízkou svetlou výškou a funkciou čistenia kief.

K 90-ročnému výročiu Kärcher: CV 30/2 Bp Anniversary Edition v čiernej farbe je prvý stojanový batériový vysávač s elektrickou kefou na profesionálne čistenie všetkých kobercov a tvrdých povrchov. Dokonale sa prispôsobí podlahovej krytine vďaka automatickej detekcii podlahy. Výkonná kefa dôkladne vyčistí vlákna textilných podláh a viditeľne ich narovná. Vďaka výnimočne nízkej polohe podjazdu dokáže vysávač bez námahy upratovať aj pod posteľami a stolmi. Ďalšia výhoda: rýchla a hygienická samočistiaca funkcia. Vlasy zachytené valcovou kefou sa prerežú pomocou nožného spínača a zvyšky sa potom automaticky vysajú. Stojanový batériový vysávač s kefou má užívateľsky prívetivý dizajn, inovatívnu rukoväť, režim eco!efficiency a LED displej zobrazujúci zostávajúcu výdrž batérie. Upozornenie: pre túto verziu je potrebné objednať batériu Kärcher Battery Power+ a kompatibilnú nabíjačku batérií samostatne. Ako voliteľný doplnok je k dispozícii aj ultra účinný filter HEPA-14. Pri príležitosti 90 rokov spoločnosti Kärcher je súčasťou výbavy tohto stroja aj 11 kusov filtračných vreciek z netkanej textílie.

Vlastnosti a výhody
Stojanový kefový vysávač na batérie Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Anniversary Edtion: Automatická detekcia podlahy
Automatická detekcia podlahy
Automatické prispôsobenie čistiaceho výkonu príslušnému povrchu. Vynikajúce výsledky čistenia na textilných a tvrdých podlahách.
Stojanový kefový vysávač na batérie Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Anniversary Edtion: Funkcia samočistenia valcovej kefy pomocou nožného spínača
Funkcia samočistenia valcovej kefy pomocou nožného spínača
Chĺpky zachytené kefou sú oddelené a vysávané. Rýchle a efektívne čistenie valcovej kefy bez toho, aby ste ju museli vyberať. Bezdotykové, a preto obzvlášť hygienické čistenie valcovej kefy.
Stojanový kefový vysávač na batérie Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Anniversary Edtion: Multifunkčná, inovatívna rukoväť s LED displejom
Multifunkčná, inovatívna rukoväť s LED displejom
S ergonomickým vypínačom ON/OFF. S režimom eco!efficiency: predlžuje výdrž batérie, znižuje prevádzkový hluk. LED displej s praktickým zobrazením zostávajúcej doby chodu batérie.
Kompaktný dizajn s veľmi nízkou svetlou výškou
  • Flexibilný vysávač je možné zarovnať naplocho na podlahu.
  • Umožňuje bez námahy vysávať pod posteľami a iným nábytkom.
36 V akumulátorová platforma Kärcher Battery Power+
  • Kompatibilné so všetkými 36 V batériami Kärcher Battery Power+ a Battery Power.
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Vysávanie (mbar/kPa) 187 / 18,7
Prietok vzduchu (l/s) 34
Hodnotený výkon (W) 420
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 64
Objem nádoby (l) 3
Pracovná šírka (cm) 30
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájania: / max. 32 (6,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 47 (7,5 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 44 / 68
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 310 x 1150

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Počet filtračnách vreciek: 10 Kus(y)
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Tvrdosť valcovej kefy: Stredne mäkká
  • Množstvo valcových kief: 1 Kus(y)
  • Farba valcovej kefy: Čierna
  • Vyberateľná sacia trubica
  • Pružná sacia hadica

Výbava

  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
Stojanový kefový vysávač na batérie Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Anniversary Edtion
Stojanový kefový vysávač na batérie Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Anniversary Edtion
Stojanový kefový vysávač na batérie Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Anniversary Edtion
Oblasti využitia
  • Odporúča sa hlavne na použitie v upratovacích službách a hoteliérstve.
  • Na dôkladné čistenie všetkých podlahových plôch – od tvrdých povrchov až po koberce.
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Anniversary Edtion náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher