Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Anniversary Edtion
Profesionálny batériový vysávač s elektrickou kefou na všetky koberce a tvrdé povrchy v čiernej farbe. S automatickou detekciou podlahy, nízkou svetlou výškou a funkciou čistenia kief.
K 90-ročnému výročiu Kärcher: CV 30/2 Bp Anniversary Edition v čiernej farbe je prvý stojanový batériový vysávač s elektrickou kefou na profesionálne čistenie všetkých kobercov a tvrdých povrchov. Dokonale sa prispôsobí podlahovej krytine vďaka automatickej detekcii podlahy. Výkonná kefa dôkladne vyčistí vlákna textilných podláh a viditeľne ich narovná. Vďaka výnimočne nízkej polohe podjazdu dokáže vysávač bez námahy upratovať aj pod posteľami a stolmi. Ďalšia výhoda: rýchla a hygienická samočistiaca funkcia. Vlasy zachytené valcovou kefou sa prerežú pomocou nožného spínača a zvyšky sa potom automaticky vysajú. Stojanový batériový vysávač s kefou má užívateľsky prívetivý dizajn, inovatívnu rukoväť, režim eco!efficiency a LED displej zobrazujúci zostávajúcu výdrž batérie. Upozornenie: pre túto verziu je potrebné objednať batériu Kärcher Battery Power+ a kompatibilnú nabíjačku batérií samostatne. Ako voliteľný doplnok je k dispozícii aj ultra účinný filter HEPA-14. Pri príležitosti 90 rokov spoločnosti Kärcher je súčasťou výbavy tohto stroja aj 11 kusov filtračných vreciek z netkanej textílie.
Vlastnosti a výhody
Automatická detekcia podlahyAutomatické prispôsobenie čistiaceho výkonu príslušnému povrchu. Vynikajúce výsledky čistenia na textilných a tvrdých podlahách.
Funkcia samočistenia valcovej kefy pomocou nožného spínačaChĺpky zachytené kefou sú oddelené a vysávané. Rýchle a efektívne čistenie valcovej kefy bez toho, aby ste ju museli vyberať. Bezdotykové, a preto obzvlášť hygienické čistenie valcovej kefy.
Multifunkčná, inovatívna rukoväť s LED displejomS ergonomickým vypínačom ON/OFF. S režimom eco!efficiency: predlžuje výdrž batérie, znižuje prevádzkový hluk. LED displej s praktickým zobrazením zostávajúcej doby chodu batérie.
Kompaktný dizajn s veľmi nízkou svetlou výškou
- Flexibilný vysávač je možné zarovnať naplocho na podlahu.
- Umožňuje bez námahy vysávať pod posteľami a iným nábytkom.
36 V akumulátorová platforma Kärcher Battery Power+
- Kompatibilné so všetkými 36 V batériami Kärcher Battery Power+ a Battery Power.
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Vysávanie (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Prietok vzduchu (l/s)
|34
|Hodnotený výkon (W)
|420
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|64
|Objem nádoby (l)
|3
|Pracovná šírka (cm)
|30
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájania: / max. 32 (6,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 47 (7,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 310 x 1150
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Počet filtračnách vreciek: 10 Kus(y)
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Tvrdosť valcovej kefy: Stredne mäkká
- Množstvo valcových kief: 1 Kus(y)
- Farba valcovej kefy: Čierna
- Vyberateľná sacia trubica
- Pružná sacia hadica
Výbava
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
Oblasti využitia
- Odporúča sa hlavne na použitie v upratovacích službách a hoteliérstve.
- Na dôkladné čistenie všetkých podlahových plôch – od tvrdých povrchov až po koberce.
