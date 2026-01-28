Vysávač s elektrickou kefou CV 38/2
Spĺňa najvyššie nároky na plošný výkon, výsledok čistenia a ergonómiu: jednoducho a pohodlne ovládateľný vysávač s elektrickou kefou CV 38/2. Vybavený mnohými detailmi šetriacimi čas.
Náš zvislý kefový vysávač CV 38/2, navrhnutý pre mimoriadne vysoké nároky na čistenie a výkon priestorov, je predurčený na efektívne čistenie veľkých plôch. Či už v kanceláriách alebo showroomoch, v hoteloch a reštauráciách, v maloobchode alebo vo verejných budovách: vďaka extra veľkej pracovnej šírke a mnohým užitočným detailom je čistenie kobercov rýchle a pohodlné. Ergonomická rukoväť s integrovaným vypínačom perfektne padne do ruky, nízka hmotnosť stroja umožňuje prácu bez únavy a príslušenstvo, ktoré je vždy na dosah, zaisťuje dokonalé výsledky čistenia aj na okrajoch a vo výklenkoch. Okrem toho pomôcka na nastavenie optickej kefy podporuje presné nastavenie kefy na výšku vlasu koberca. Ak je potrebný servis, inovatívny systém rýchlej výmeny napájacieho kábla a možnosť výmeny kefy bez použitia náradia výrazne znižujú bežne potrebný čas a náklady. A v neposlednom rade špeciálne vyvinutý a patentovaný systém odstraňovania umožňuje výmenu flísových filtračných vakov s extrémne odolnosťou proti roztrhnutiu takmer úplne bez prachu.
Vlastnosti a výhody
Signálna kontrolkaVizuálna indikácia nastavenia výšky valcovej kefy. Valcová kefa nastaviteľná na rôzne výšky vlasov kobercov. Optimalizované nastavenie výšky valcovej kefy pre optimálne výsledky čistenia.
Systém rýchlej výmeny káblaPripojiteľný, veľmi ľahko vymeniteľný napájací kábel. Ľahko sa rýchlo mení a nevyžaduje žiadne predchádzajúce znalosti. Šetrí čas a znižuje servisné náklady.
Flexibilná a efektívna možnosť čisteniaJednoduché a rýchle odstránenie roztiahnuteľnej sacej hadice. V prípade potreby odstránenie blokád bez námahy.
Výmena kief bez náradia.
- Výmena valcovej kefy bez náradia v priebehu niekoľkých sekúnd.
Ergonomická rukoväť so spínačom zapnutia/vypnutia
- Pre pohodlnú a užívateľsky prívetivú manipuláciu.
- Integrácia vypínača je ďalšou výhodou z hľadiska ergonómie.
- Umožňuje pohodlnú prácu bez únavy.
Integrovaný držiak príslušenstva
- Klipsový systém pre bezstratové skladovanie sacích trysiek.
- Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie vždy pripravené po ruke.
HEPA filter (voliteľný)
- HEPA filter 13 certifikovaný podľa normy DIN EN 1822:2019.
- Veľmi vysoký stupeň separácie 99,95%.
- Zachytí takmer všetky aerosóly, vírusy a choroboplodné zárodky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Pracovná šírka (cm)
|38
|Vysávanie (mbar/kPa)
|200 / 20
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|850
|Objem nádoby (l)
|5,5
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Výkon motora kief (W)
|150
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|370 x 390 x 1215
Balenie obsahuje
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Vyberateľná sacia trubica
- Pružná sacia hadica
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Valcová kefa štandardná: 1 Kus(y)
Výbava
- Ukazovateľ stavu filtra
- Zásuvný sieťový kábel: Štandard
- Rukoväť výškovo prestaviteľná
Video
Oblasti využitia
- Kobercová krytina
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
Príslušenstvo
Vysávač s elektrickou kefou CV 38/2 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher