Vysávač s elektrickou kefou CV 38/2 Adv
So systémom rýchlej výmeny napájacieho kábla Highflex a integrovaným úložným priestorom pre príslušenstvo: ľahko použiteľný, výkonný vysávač CV 38/2 Adv s kefou pre vysoký plošný výkon.
Ergonomický, výkonný a vybavený na vysokej úrovni: náš zvislý kefový vysávač CV 38/2 Adv s flexibilným a odolným napájacím káblom Highflex, extra veľkou pracovnou šírkou a vynikajúcim sacím výkonom prináša pôsobivé výsledky všade tam, kde je potrebné rýchlo a efektívne vyčistiť veľké koberce. Či už v maloobchode, hoteloch a reštauráciách, kanceláriách, verejných budovách alebo showroomoch – nízka hmotnosť a ergonomická rukoväť s integrovaným vypínačom vždy zaisťujú pohodlnú manipuláciu a prácu bez únavy. Príslušenstvo integrované priamo do stroja rozširuje možné aplikácie rýchlym a efektívnym čistením hrán alebo tesných výklenkov, zatiaľ čo optický prístroj na nastavenie kefy umožňuje presné nastavenie kefy na výšku hromady koberca. Patentovaný systém odstraňovania tiež umožňuje prakticky bezprašnú výmenu flísových filtračných vreciek, ktoré sú extrémne odolné proti roztrhnutiu. Ďalšie funkcie zariadenia šetriace čas a náklady, ako napríklad systém rýchlovýmeny napájacieho kábla alebo možnosť výmeny kefy bez použitia náradia pre servis, dopĺňajú sofistikovanú koncepciu stroja.
Vlastnosti a výhody
Signálna kontrolkaVizuálna indikácia nastavenia výšky valcovej kefy. Valcová kefa nastaviteľná na rôzne výšky vlasov kobercov. Optimalizované nastavenie výšky valcovej kefy pre optimálne výsledky čistenia.
Systém rýchlej výmeny napájacieho kábla GlideflexMimoriadne flexibilný, robustný napájací kábel Glideflex s dlhou životnosťou. Ľahko sa mení a nevyžaduje žiadne predchádzajúce znalosti. Šetrí čas a znižuje servisné náklady.
Flexibilná a efektívna možnosť čisteniaJednoduché a rýchle odstránenie roztiahnuteľnej sacej hadice. V prípade potreby odstránenie blokád bez námahy.
Výmena kief bez náradia.
- Výmena valcovej kefy bez náradia v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Šetrí čas a znižuje servisné náklady.
Ergonomická rukoväť so spínačom zapnutia/vypnutia
- Pre pohodlnú a užívateľsky prívetivú manipuláciu.
- Integrácia vypínača je ďalšou výhodou z hľadiska ergonómie.
- Umožňuje pohodlnú prácu bez únavy.
Integrovaný držiak príslušenstva
- Klipsový systém pre bezstratové skladovanie sacích trysiek.
- Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie vždy pripravené po ruke.
HEPA filter (voliteľný)
- HEPA filter 13 certifikovaný podľa normy DIN EN 1822:2019.
- Veľmi vysoký stupeň separácie 99,95%.
- Zachytí takmer všetky aerosóly, vírusy a choroboplodné zárodky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Pracovná šírka (cm)
|38
|Vysávanie (mbar/kPa)
|200 / 20
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|850
|Objem nádoby (l)
|5,5
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Výkon motora kief (W)
|150
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|370 x 390 x 1215
Balenie obsahuje
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Vyberateľná sacia trubica
- Pružná sacia hadica
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Valcová kefa štandardná: 1 Kus(y)
Výbava
- Ukazovateľ stavu filtra
- Zásuvný sieťový kábel: flexibilný
- Rukoväť výškovo prestaviteľná
Video
Oblasti využitia
- Kobercová krytina
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
Príslušenstvo
Vysávač s elektrickou kefou CV 38/2 Adv náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher