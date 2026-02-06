Vysávač s elektrickou kefou CV 48/2 Adv
Náš vysávač s elektrickou kefou CV 48/2 Adv presviedča vynikajúcim pomerom ceny a výkonu, vysokým ergonomickým komfortom, jednoduchou obsluhou a vysokým plošným výkonom.
Náš stojanový vysávač s elektrickou kefou CV 48/2 Adv je optimálne vhodný na intenzívne čistenie v maloobchode, hotelovom sektore a reštauráciách, kanceláriách, verejných budovách alebo showroomoch. Mimoriadne veľká pracovná šírka stroja umožňuje efektívne a rýchle čistenie veľkých plôch. Príslušenstvo integrované priamo na stroji zaručuje čistenie okrajov alebo malých výklenkov, nastavenie kefy zaisťuje presné prispôsobenie výšky kefy a vlákna. Dômyselné riešenia, ako je systém rýchlej výmeny odolného napájacieho kábla Gleitflex, výmena kefy bez použitia náradia alebo patentovaný systém vyberania pre takmer bezprašnú výmenu flísových filtračných vrecúšok extrémne odolných voči roztrhnutiu, zdôrazňujú užívateľskú prívetivosť. Tento veľmi ľahko použiteľný stroj CV 48/2 Adv zaujme aj ergonomickými vlastnosťami. Napríklad nízka hmotnosť podporuje dlhé pracovné časy bez zbytočnej dodatočnej námahy.
Vlastnosti a výhody
Signálna kontrolkaVizuálna indikácia nastavenia výšky valcovej kefy. Valcová kefa nastaviteľná na rôzne výšky vlasov kobercov. Optimalizované nastavenie výšky valcovej kefy pre optimálne výsledky čistenia.
Systém rýchlej výmeny napájacieho kábla GlideflexMimoriadne flexibilný, robustný napájací kábel Glideflex s dlhou životnosťou. Ľahko sa mení a nevyžaduje žiadne predchádzajúce znalosti. Šetrí čas a znižuje servisné náklady.
Flexibilná a efektívna možnosť čisteniaPružná sacia hadica sa vyberá jednoducho. Jej prípadné upchatie sa tak dá ľahko a bez námahy odstrániť.
Výmena kief bez náradia.
- Výmena valcovej kefy bez náradia v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Šetrí čas a znižuje servisné náklady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Pracovná šírka (cm)
|48
|Vysávanie (mbar/kPa)
|200 / 20
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|850
|Objem nádoby (l)
|5,5
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Výkon motora kief (W)
|150
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|9,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|13,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|370 x 485 x 1215
Balenie obsahuje
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Vyberateľná sacia trubica
- Pružná sacia hadica
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Valcová kefa štandardná: 1 Kus(y)
Výbava
- Ukazovateľ stavu filtra
- Zásuvný sieťový kábel: flexibilný
- Rukoväť
- Rukoväť výškovo prestaviteľná
Video
Oblasti využitia
- Kobercová krytina
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
Príslušenstvo
Vysávač s elektrickou kefou CV 48/2 Adv náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher