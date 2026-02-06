Vysávač s elektrickou kefou CV 60/1 RS Bp Pack

Všestranný vysávač s elektrickou kefou CV 60/1 RS Bp Pack a pracovnou šírkou až 60 cm je vhodný na textilné a tvrdé podlahy. Súčasťou dodávky je HEPA 13 filter, sada ručného vysávača, akumulátor a nabíjačka akumulátora.

Vo vzpriamenej polohe proti prachu a nečistotám: vďaka dvom protibežným valcovým kefám a praktickej bočnej kefe je vysávač s elektrickou kefou CV 60/1 RS Bp Pack rýchlym a efektívnym riešením na čistenie textilných podlahových krytín a tvrdých povrchov všetkého druhu. Na vysávanie menších plôch, pod nábytkom alebo v rohoch stroj štandardne obsahuje predlžovaciu saciu hadicu so sacou hubicou, ako aj kombi podlahovú hubicu a malé hubice. Filtračné vrecká HEPA 13 a výfukové filtre, ktoré sú súčasťou dodávky, ako aj batéria a nabíjačka batérií zaisťujú, že vysávač CV 60/1 RS Bp je pripravený na okamžité použitie.

Vlastnosti a výhody
Protibežné valcové kefy
  • Možno použiť na akékoľvek textilné a tvrdé podlahové krytiny.
HEPA 13 filter
  • Filtre a filtračné vrecká HEPA 13 účinne čistia vyfukovaný vzduch a zaisťujú vysokú bezpečnosť používateľa.
Sacia trubica s mimoriadne dlhou hadicou
  • Sacia trubica a dodatočne predĺžiteľná hadica na pohodlné čistenie ťažko dostupných miest, ako sú rohy, schody a priestory pod nábytkom.
Výkonný a odolný elektromotor
  • Silný pohon pre silný výkon aj na plochách so sklonom až 10 %, kobercoch s vysokým vlasom a iných tvrdých podlahách.
Kompaktný dizajn
  • Vysoká obratnosť.
  • Jednoduchá preprava vo výťahoch umožňuje použitie aj vo viacposchodových budovách.
Rýchla a jednoduchá údržba
  • Jednoduchá výmena filtračných vreciek
  • Dobrá dostupnosť do všetkých servisne dôležitých bodov.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 36
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Pracovná šírka (mm) 600
Vysávanie (kPa/mbar) 11,7 / 117
Prietok vzduchu (l/h) 33,98
Hodnotený výkon (W) 1620
Štandardný priemer ( ) ID 32
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 68
Výkon motora kief (W) 373
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 187
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 323,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1241 x 787 x 1316

Balenie obsahuje

  • Štrbinová hubica
  • Vyberateľná sacia trubica
  • Počet filtračnách vreciek: 5 Kus(y)
  • Valcová kefa štandardná: 2 Kus(y)

Výbava

  • Trieda krytia: II
  • Typ filtra HEPA: HEPA 13 filter

Video

Oblasti využitia
  • Textilné podlahové krytiny
  • Tvrdé podlahy
  • Sada ručného vysávača na ťažko prístupné miesta
Príslušenstvo
Vysávač s elektrickou kefou CV 60/1 RS Bp Pack náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher