Vysávač s elektrickou kefou CV 60/1 RS Bp Pack
Všestranný vysávač s elektrickou kefou CV 60/1 RS Bp Pack a pracovnou šírkou až 60 cm je vhodný na textilné a tvrdé podlahy. Súčasťou dodávky je HEPA 13 filter, sada ručného vysávača, akumulátor a nabíjačka akumulátora.
Vo vzpriamenej polohe proti prachu a nečistotám: vďaka dvom protibežným valcovým kefám a praktickej bočnej kefe je vysávač s elektrickou kefou CV 60/1 RS Bp Pack rýchlym a efektívnym riešením na čistenie textilných podlahových krytín a tvrdých povrchov všetkého druhu. Na vysávanie menších plôch, pod nábytkom alebo v rohoch stroj štandardne obsahuje predlžovaciu saciu hadicu so sacou hubicou, ako aj kombi podlahovú hubicu a malé hubice. Filtračné vrecká HEPA 13 a výfukové filtre, ktoré sú súčasťou dodávky, ako aj batéria a nabíjačka batérií zaisťujú, že vysávač CV 60/1 RS Bp je pripravený na okamžité použitie.
Vlastnosti a výhody
Protibežné valcové kefy
- Možno použiť na akékoľvek textilné a tvrdé podlahové krytiny.
HEPA 13 filter
- Filtre a filtračné vrecká HEPA 13 účinne čistia vyfukovaný vzduch a zaisťujú vysokú bezpečnosť používateľa.
Sacia trubica s mimoriadne dlhou hadicou
- Sacia trubica a dodatočne predĺžiteľná hadica na pohodlné čistenie ťažko dostupných miest, ako sú rohy, schody a priestory pod nábytkom.
Výkonný a odolný elektromotor
- Silný pohon pre silný výkon aj na plochách so sklonom až 10 %, kobercoch s vysokým vlasom a iných tvrdých podlahách.
Kompaktný dizajn
- Vysoká obratnosť.
- Jednoduchá preprava vo výťahoch umožňuje použitie aj vo viacposchodových budovách.
Rýchla a jednoduchá údržba
- Jednoduchá výmena filtračných vreciek
- Dobrá dostupnosť do všetkých servisne dôležitých bodov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|36
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Pracovná šírka (mm)
|600
|Vysávanie (kPa/mbar)
|11,7 / 117
|Prietok vzduchu (l/h)
|33,98
|Hodnotený výkon (W)
|1620
|Štandardný priemer ( )
|ID 32
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Výkon motora kief (W)
|373
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|187
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|323,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Balenie obsahuje
- Štrbinová hubica
- Vyberateľná sacia trubica
- Počet filtračnách vreciek: 5 Kus(y)
- Valcová kefa štandardná: 2 Kus(y)
Výbava
- Trieda krytia: II
- Typ filtra HEPA: HEPA 13 filter
Oblasti využitia
- Textilné podlahové krytiny
- Tvrdé podlahy
- Sada ručného vysávača na ťažko prístupné miesta
Príslušenstvo
Vysávač s elektrickou kefou CV 60/1 RS Bp Pack náhradný diel
