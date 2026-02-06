Zametač kobercov CVS 65/1 Bp
Akumulátorový zametač kobercov s nízkou hlučnosťou CVS 65/1 Bp vhodný na čistenie stredných až veľkých kobercových plôch. Zametač kobercov má dvojstupňový filtračný systém.
Výkonná 36-voltová lítium-iónová batéria nášho zametača kobercov CVS 65/1 Bp umožňuje až 60 minút vysoko efektívneho čistenia kobercov. To zodpovedá plošnému výkonu až 1 800 m²/h na jedno nabitie batérie. Zametač kobercov je vhodný najmä na čistenie ihlového rúna a krátkeho velúru. Keďže hlavný zametací valec stroja možno optimálne nastaviť na širokú škálu typov kobercov, je ľahké ho použiť na koberce so slučkovým vlasom a dlhý velúr. Presná konfigurácia nastavení tiež zabraňuje poškodeniu kobercov a znižuje opotrebovanie valcov. CVS 65/1 Bp preto už po prvom vysávaní poskytuje výsledky ako pri čistení tyčovým vysávačom s elektrickou kefou a vďaka nízkej prevádzkovej hlučnosti 56 dB(A) je vhodný na použitie v priestoroch citlivých na hluk. Navyše má dvojstupňový HEPA filtračný systém pre prácu s nízkou prašnosťou, bočnú kefu na čistenie rohov a hrán, ako aj veľké kolesá. Nabíjačka a akumulátor nie sú súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Autonómna prevádzka na batérie
- Až 60 minút nepretržitej prevádzky na jedno nabitie batérie.
- Integrovaný držiak na druhú náhradnú batériu.
- Veľký, dobre viditeľný displej pre zostávajúcu dobu prevádzky batérie v minútach.
Dvojstupňový HEPA filtračný systém.
- Automatické čistenie predfiltra pre bezprašnú prácu a vynikajúce výsledky
- Účinný HEPA filter (99,97 % @ 0,3 µm) pre čistý odpadový vzduch bez častíc.
- Filtračný box sa dá ľahko vybrať a vyčistiť.
Veľmi nízka pracovná hlučnosť
- Na použitie v oblastiach citlivých na hluk a počas bežnej pracovnej doby.
Vynikajúce výsledky čistenia
- Zametací valec, ktorý možno intuitívne nastaviť s LED displejom pre optimálny prítlak.
- Najlepšie výsledky čistenia už po jednom kole čistenia.
- Valcová kefa, ktorú možno v prípade opotrebovania prestaviť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Pracovná šírka (mm)
|450
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|625
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|1800
|Vysávanie (mbar)
|1
|Objem nádoby (l)
|20
|Príkon (W)
|300
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|56
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|36,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|43,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|980 x 675 x 1070
Balenie obsahuje
- Vrecko na príslušenstvo
Výbava
- Prachová trieda: M
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
Video
Oblasti využitia
- Kancelárie
- Hotely
- Letiská
- Ideálne na údržbové čistenie v obchodných centrách, kanceláriách, hoteloch a letiskách