Zametač kobercov CVS 65/1 Bp

Akumulátorový zametač kobercov s nízkou hlučnosťou CVS 65/1 Bp vhodný na čistenie stredných až veľkých kobercových plôch. Zametač kobercov má dvojstupňový filtračný systém.

Výkonná 36-voltová lítium-iónová batéria nášho zametača kobercov CVS 65/1 Bp umožňuje až 60 minút vysoko efektívneho čistenia kobercov. To zodpovedá plošnému výkonu až 1 800 m²/h na jedno nabitie batérie. Zametač kobercov je vhodný najmä na čistenie ihlového rúna a krátkeho velúru. Keďže hlavný zametací valec stroja možno optimálne nastaviť na širokú škálu typov kobercov, je ľahké ho použiť na koberce so slučkovým vlasom a dlhý velúr. Presná konfigurácia nastavení tiež zabraňuje poškodeniu kobercov a znižuje opotrebovanie valcov. CVS 65/1 Bp preto už po prvom vysávaní poskytuje výsledky ako pri čistení tyčovým vysávačom s elektrickou kefou a vďaka nízkej prevádzkovej hlučnosti 56 dB(A) je vhodný na použitie v priestoroch citlivých na hluk. Navyše má dvojstupňový HEPA filtračný systém pre prácu s nízkou prašnosťou, bočnú kefu na čistenie rohov a hrán, ako aj veľké kolesá. Nabíjačka a akumulátor nie sú súčasťou dodávky.

Vlastnosti a výhody
Autonómna prevádzka na batérie
  • Až 60 minút nepretržitej prevádzky na jedno nabitie batérie.
  • Integrovaný držiak na druhú náhradnú batériu.
  • Veľký, dobre viditeľný displej pre zostávajúcu dobu prevádzky batérie v minútach.
Dvojstupňový HEPA filtračný systém.
  • Automatické čistenie predfiltra pre bezprašnú prácu a vynikajúce výsledky
  • Účinný HEPA filter (99,97 % @ 0,3 µm) pre čistý odpadový vzduch bez častíc.
  • Filtračný box sa dá ľahko vybrať a vyčistiť.
Veľmi nízka pracovná hlučnosť
  • Na použitie v oblastiach citlivých na hluk a počas bežnej pracovnej doby.
Vynikajúce výsledky čistenia
  • Zametací valec, ktorý možno intuitívne nastaviť s LED displejom pre optimálny prítlak.
  • Najlepšie výsledky čistenia už po jednom kole čistenia.
  • Valcová kefa, ktorú možno v prípade opotrebovania prestaviť.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Pracovná šírka (mm) 450
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 625
Teoretický plošný výkon (m²/h) 1800
Vysávanie (mbar) 1
Objem nádoby (l) 20
Príkon (W) 300
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 56
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 36,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 43,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 980 x 675 x 1070

Balenie obsahuje

  • Vrecko na príslušenstvo

Výbava

  • Prachová trieda: M
  • Automatický oklep filtra
  • Hlavný zametací valec nastaviteľný
Vysávač Zametač kobercov CVS 65/1 Bp
Vysávač Zametač kobercov CVS 65/1 Bp
Vysávač Zametač kobercov CVS 65/1 Bp
Vysávač Zametač kobercov CVS 65/1 Bp

Video

Oblasti využitia
  • Kancelárie
  • Hotely
  • Letiská
  • Ideálne na údržbové čistenie v obchodných centrách, kanceláriách, hoteloch a letiskách
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery