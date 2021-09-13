Flexibilnejšie. Pohodlnejšie. Lepšie.
Nové systémové riešenie na čistenie fasád, skla, solárnych systémov a podláh.
Naše nové systémové riešenie, pozostávajúce z kief, teleskopických tyčí, nadstavcov a adaptérov, umožňuje flexibilné využívanie rôznych typov čistenia pri rôznorodých čistiacich úlohách. Či už ide o čistenie s nízkym, stredným alebo vysokým tlakom alebo aj vysávanie: čistenie fasád, sklenených povrchov, solárnych panelov a podláh nebolo nikdy flexibilnejšie, pohodlnejšie a dôkladnejšie, dokonca aj na ťažko dostupných miestach.
Valčekové kefy. Zlepšite čistiaci výkon. Tak jednoducho.
Vodou poháňaná jednotka rotujúcich valčekových kief rozširuje možnosti použitia našich profesionálnych vysokotlakových čističov – dokonca aj toho najmenšieho vysokotlakového čističa s nižším prietokom vody. Jednotka s integrovanou rozprašovacou tyčou pre dokonalé vypúšťanie vody umožňuje použitie kefových nadstavcov s rôznou tvrdosťou, ktoré sa dajú veľmi ľahko vymeniť vďaka systému rýchlej výmeny a môžu byť bezpečne pripojené k jednotke. Valčeková kefa sa môže voliteľne namontovať priamo na rozprašovaciu tyč alebo na teleskopickú tyč. Nadstavce sú v závislosti od verzie vhodné na náročné čistenie solárnych systémov, sklenených povrchov a drsných fasád, ako aj terás s kamennými alebo drevenými povrchmi. Pri čistení fasády sa kefy automaticky nasmerujú nahor, čím sa znižuje fyzická námaha používateľa.
Prezrite si aj náš sortiment iSolar (len na solárne čistenie):
Kefy. Všestranné riešenia. Pre každú situáciu, ktorá vyžaduje čistenie.
Naše všestranné kefy sú dostupné v rôznych stupňoch tvrdosti a takmer na každý typ čistenia. Pri čistení citlivých sklenených povrchov alebo solárnych panelov s vodou z vodovodu alebo s vodou upravenou reverznou osmózou zabezpečujú dve nízkotlakové dýzy optimálne vypúšťanie vody medzi štetinami. Vysokotlaková dýza, ktorá je súčasťou dodávky, tiež umožňuje používať vysokotlakový čistiaci stroj na odstraňovanie obzvlášť silného znečistenia. Maximálna všestrannosť pre efektívne čistenie.
Teleskopické tyče. Maximálna flexibilita. Kdekoľvek.
Jeden systém, štyri typy čistenia: s našimi multifunkčnými teleskopickými tyčami dosiahnete pri nízkotlakovom čistení s vodou z vodovodu alebo s vodou upravenou reverznou osmózou aj na tie najvzdialenejšie miesta. Voliteľné súpravy nadstavcov a adaptéry umožňujú tiež použitie strednotlakových a vysokotlakových aplikácií, a dokonca aj mokrých a suchých vysávačov od spoločnosti Kärcher, čím vám ponúkajú flexibilitu, ktorú potrebujete pri každej úlohe.
Maximálna kontrola
Upínacia sila môže byť nastavená individuálne a nie je potrebný žiadny ďalší nástroj. Každý upínací prvok má samostatnú nastavovaciu skrutku.
Maximálna bezpečnosť
Naša inovatívna funkcia proti pretočeniu spoľahlivo zabraňuje neželanému prekrúteniu prvkov teleskopickej tyče, čím uľahčuje dlhodobú manipuláciu.
Maximálna ergonómia
Vysokotlaková hadica je plynulo vedená von vďaka otočnému základnému prvku. To znižuje postranné sily a fyzickú námahu používateľa.
Teleskopické tyče
TL adapter
Prepravný rám. Práca bez únavy. Univerzálny.
Práca bez únavy, vyššia produktivita: univerzálny prepravný rám obsahuje polstrované popruhy, ktoré sa pohodlne nosia na chrbte, s pružinovým vyvažovačom a háčikom na zaistenie náradia a nástrojov. Prepravný systém prenáša hmotnosť teleskopických tyčí, vysokotlakových tyčí alebo záhradných nástrojov na celý trup obsluhy tak, aby sa potrebná sila držania v rukách znížila takmer na nulu. Pružinový vyvažovač so zaťahovacím a rozšíriteľným oceľovým lanom zaisťuje, že prenos sily sa flexibilne prispôsobuje požadovanej polohe držania.