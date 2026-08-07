Batériová kosačka LM 530/36 Bp Pack
Odolná, spoľahlivá, s prvotriednymi výsledkami pri údržbe trávnika: akumulátorová kosačka LM 530/36 Bp Pack s oceľovým žacím telesom. Vysoko flexibilná, nízka hlučnosť a nulové emisie.
Je výkonná ako benzínová, avšak tichšia, bez spalín a s výrazne nižšími nákladmi na prevádzku a údržbu: Naša kosačka LM 530/36 Bp Pack nadchne rozsiahlou výbavou a funkciami, ako aj pevnou konštrukciou. Kolesá s guľôčkovými ložiskami a variabilné rýchlosti pojazdu zabezpečujú vysokú obratnosť a ľahkú a komfortnú manipuláciu. Inteligentná automatická regulácia otáčok sa prispôsobuje trávniku, pomáha tak šetriť batériu a zvyšovať dosah, zatiaľ čo centrálne prestavovanie výšky rezu zaručuje rovnomerné výsledky kosenia. Pokosená tráva sa môže zbierať, mulčovať alebo vyhadzovať.
Vlastnosti a výhody
Centrálne nastavenie výšky rezuJednoduché a pohodlné nastavenie vhodnej výšky rezu. Presné nastavenie výšky rezu pre požadované použitie.
Variabilný samočinný pohonMožnosť individuálneho nastavenia pre potreby používateľa pomocou posuvného regulátora. Šetrí energiu a uľavuje.
Inteligentné automatické otáčkyOptimálna rezná rýchlosť pri konštantne dobrom reznom výkone. Chráni akumulátor a zvyšuje dosah.
Oceľový kryt
- Veľmi robustná konštrukcia.
- Odolné komponenty.
Univerzálne použitie s funkciou 3 v 1
- Tráva sa buď zbiera, mulčuje alebo rozmetá.
Bezuhlíkový motor
- Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
- Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Značne nižší hluk v porovnaní s benzínovými kosačkami na trávu
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
- Nižšie zaťaženie človeka a životného prostredia.
Bez vibrácií a emisií v porovnaní s benzínovými kosačkami na trávu
- Neunavujúca práca dlhý čas.
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
- Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Šírka rezu (mm)
|530
|Výška rezu (mm)
|30 - 110
|Otáčky (rpm)
|3100
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|2 - 5
|Materiál krytu
|Oceľ
|Objem zberného koša na trávu (l)
|70
|Materiál zberného koša na trávu
|Látka
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|95
|Hodnota vibrácií (m/s²)
|0,8
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|6
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Dĺžka kábla nabíjačky batérie (m)
|1,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|34,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|41
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Pohon zadných kolies
- Mulčovacia súprava
- Kôš na trávu
- Nôž
Výbava
- Batéria: 36 V / 6,0 Ah Battery Power+ batéria (2 kus)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka - 36 V Battery Power+ (1 kus)
Video
Oblasti využitia
- Na kosenie malých až stredne veľkých trávnatých plôch
- Umožňuje kosenie so zberným vakom, bočným vyhadzovaním alebo mulčovaním
Príslušenstvo
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