BCU 260/36 Bp
Náš akumulátorový vyžínač BCU 260/36 Bp zvládne bez námahy náročné kosenie aj odolných porastov alebo hrubého podrastu. Pritom je ľahko ovládateľný.
Náš akumulátorový krovinorez BCU 260/36 Bp je ideálnou kombináciou maximálnej funkčnosti a maximálnej ergonómie pre používateľa. Rýchlo pripravený na použitie, zvláda najnáročnejšie úlohy pri odolných porastoch, tvrdej tráve alebo hustom podraste. Vďaka individuálne nastaviteľnej ergonomickej rukoväti na oboch stranách je možná práca bez únavy a dokonalé vyváženie v rukách s mimoriadne jednoduchou obsluhou. Vďaka nízkemu pracovnému hluku je možné použitie aj v oblastiach citlivých na hluk a s vhodným príslušenstvom tiež funguje aj ako strunová kosačka na trávu.
Vlastnosti a výhody
Ergonomická rukoväť na oboch stranáchNeunavujúca práca dlhý čas. Optimálne vyvážené rozloženie hmotnosti pre prácu bez únavy.
Ramenný popruh na obidve pleciaPohodlné najmä pri dlhom pracovnom nasadení. Rozloženie záťaže na väčšiu plochu znižuje zaťaženie.
Variabilné otáčkyUmožňuje nastavenie pre dané použitie. Predlžuje prevádzku.
3-ramenný obojstranný žací nôž
- Kvalitný a odolný nôž z kalenej ocele.
Robustná hlava strunovej kosačky
- So samostatným príslušenstvom (hlava a ochrana strunovej kosačky) použiteľné aj ako strunová kosačka.
Bezuhlíkový motor
- Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
- Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Okamžite pripravené na použitie vďaka lítium-iónovej technológii
- Spustenie stlačením tlačidla.
- Samostatné, bezpečné a bez kábla.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
- Neunavujúca práca dlhý čas.
- Chráni zdravie používateľa.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Počet čepelí
|3
|Otáčky (rpm)
|Úroveň 1: 4600 / Úroveň 2: 5600
|Rezný nástroj
|Nôž
|Kruhový priemer kosenia (cm)
|26
|Napätie (V)
|36
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1803 x 644 x 364
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Ergonomická rukoväť na oboch stranách
- Ramenný popruh na obidve plecia
- Inbusový kľúč
- 3-ramenný obojstranný žací nôž
Video
Oblasti využitia
- Na kosenie vysokej, tvrdej trávy, odolných porastov, odolných kríkov a poplazov
- Na odstránenie trávy a buriny na ťažko dostupných miestach
- Na kosenie trávy a burín na strmých svahoch
Príslušenstvo
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