Fukár lístia LB 930/36 Bp Pack
Rýchle, dôkladné, no hlavne tiché odstraňovanie lístia a iných nečistôt je doménou nášho akumulátorového fukára na lístie LB 930/36 Bp Pack. A pritom pracuje úplne bez emisií.
Výkonný, hospodárny a ekologický: Náš akumulátorový fukár na lístie LB 930/36 Bp Pack presviedča na celej čiare. Lístie, zvyšky odpadu a iné znečistenie odstráni rýchlosťou vetra – hlavne na ťažko prístupných miestach. Pritom je tak tichý, že sa dá bez problémov používať aj priestoroch citlivých na hluk, ako sú obytné oblasti alebo okolie škôl, nemocníc či dokonca v noci. Okrem toho nevytvára žiadne škodliviny, veľmi pohodlne sa ovláda a presviedča iba minimálnymi nákladmi na prevádzku a údržbu.
Vlastnosti a výhody
Kovová škrabkaOdstránenie lepivých zvyškov a nečistôt. Chráni koniec fúkacej rúry pred poškodením.
Vysokorýchlostná hubicaKoncentruje výkon fúkania na malú oblasť. Suverénne uvoľní aj vlhké lístie a nečistoty.
Plynulo regulovateľné otáčky a tlačidlo turboOptimalizované nastavenie rýchlosti fúkania a zvýšenie výkonu v prípade potreby. Maximálna kontrola pri odstraňovaní odolného lístia a nečistôt.
Pohodlný ramenný popruh
- Umožňuje pohodlné pracovné polohy pre prácu bez únavy.
- Vyvážená konštrukcia.
Až o 50 percent tichší ako benzínové stroje
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
- Nižšie zaťaženie človeka a životného prostredia.
Bezuhlíkový motor
- Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
- Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
- Neunavujúca práca dlhý čas.
- Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
- Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Prietok vzduchu (m³/h)
|930
|Rýchlosť vzduchu (m/s)
|max. 60
|Fúkacia sila (N)
|14
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|6
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Dĺžka kábla nabíjačky batérie (m)
|1,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|840 x 150 x 340
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Štandardná dýza s kovovou škrabkou
- Vysokorýchlostná hubica
- Ramenný popruh
Výbava
- Batéria: Batéria - 36 V / 6,0 Ah Battery Power+ (1 kus)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka - 36 V Battery Power+ (1 kus)
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie menších až stredne veľkých plôch a odstránenie ľahkého odpadu
- Na odstránenie nečistôt na ťažko prístupných miestach
- Na odstránenie lístia, zeleného odpadu, nečistôt a odpadu
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
Príslušenstvo
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