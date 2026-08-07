Fukár lístia LB 930/36 Bp Pack

Rýchle, dôkladné, no hlavne tiché odstraňovanie lístia a iných nečistôt je doménou nášho akumulátorového fukára na lístie LB 930/36 Bp Pack. A pritom pracuje úplne bez emisií.

Výkonný, hospodárny a ekologický: Náš akumulátorový fukár na lístie LB 930/36 Bp Pack presviedča na celej čiare. Lístie, zvyšky odpadu a iné znečistenie odstráni rýchlosťou vetra – hlavne na ťažko prístupných miestach. Pritom je tak tichý, že sa dá bez problémov používať aj priestoroch citlivých na hluk, ako sú obytné oblasti alebo okolie škôl, nemocníc či dokonca v noci. Okrem toho nevytvára žiadne škodliviny, veľmi pohodlne sa ovláda a presviedča iba minimálnymi nákladmi na prevádzku a údržbu.

Vlastnosti a výhody
Fukár Fukár lístia LB 930/36 Bp Pack: Kovová škrabka
Kovová škrabka
Odstránenie lepivých zvyškov a nečistôt. Chráni koniec fúkacej rúry pred poškodením.
Fukár Fukár lístia LB 930/36 Bp Pack: Vysokorýchlostná hubica
Vysokorýchlostná hubica
Koncentruje výkon fúkania na malú oblasť. Suverénne uvoľní aj vlhké lístie a nečistoty.
Fukár Fukár lístia LB 930/36 Bp Pack: Plynulo regulovateľné otáčky a tlačidlo turbo
Plynulo regulovateľné otáčky a tlačidlo turbo
Optimalizované nastavenie rýchlosti fúkania a zvýšenie výkonu v prípade potreby. Maximálna kontrola pri odstraňovaní odolného lístia a nečistôt.
Pohodlný ramenný popruh
  • Umožňuje pohodlné pracovné polohy pre prácu bez únavy.
  • Vyvážená konštrukcia.
Až o 50 percent tichší ako benzínové stroje
  • Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
  • Nižšie zaťaženie človeka a životného prostredia.
Bezuhlíkový motor
  • Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
  • Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
  • Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
  • Neunavujúca práca dlhý čas.
  • Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
  • Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Prietok vzduchu (m³/h) 930
Rýchlosť vzduchu (m/s) max. 60
Fúkacia sila (N) 14
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Kapacita (Ah) 6
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Dĺžka kábla nabíjačky batérie (m) 1,2
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 840 x 150 x 340

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Štandardná dýza s kovovou škrabkou
  • Vysokorýchlostná hubica
  • Ramenný popruh

Výbava

  • Batéria: Batéria - 36 V / 6,0 Ah Battery Power+ (1 kus)
  • Nabíjačka: Rýchlonabíjačka - 36 V Battery Power+ (1 kus)
Fukár Fukár lístia LB 930/36 Bp Pack
Fukár Fukár lístia LB 930/36 Bp Pack

Video

Oblasti využitia
  • Na čistenie menších až stredne veľkých plôch a odstránenie ľahkého odpadu
  • Na odstránenie nečistôt na ťažko prístupných miestach
  • Na odstránenie lístia, zeleného odpadu, nečistôt a odpadu
  • Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
Príslušenstvo
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