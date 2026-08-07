Fukár lístia LBB 1060/36 Bp
Náš akumulátorový batohový fúkač lístia LBB 1060/36 Bp umožňuje pohodlnú prácu bez námahy a pohodlné nosenie na chrbáte bez vibrácií. Výkonný a tichý, ideálny pre veľké plochy.
Náš akumulátorový batohový fúkač lístia LBB 1060/36 Bp je súčasne najsilnejším, ako aj najtichším vo svojej triede. Vďaka pružinovému dúchadlu pracuje prakticky bez vibrácií, je možné ho pohodlne a ergonomicky prenášať na chrbte, čím umožňuje dlhú prácu bez únavy. Vďaka svojim vysokým hodnotám v súvislosti s rýchlosťou a priechodnosťou vzduchu je zariadenie predurčené obzvlášť na rýchle čistenie veľkých plôch – a to bez problémov dokonca aj v oblastiach citlivých na hluk ako sú v obytné oblasti, školy, nemocnice a podobné zariadenia.
Vlastnosti a výhody
Plynulo regulovateľné otáčky a tlačidlo turboOptimalizované nastavenie rýchlosti fúkania a zvýšenie výkonu v prípade potreby. Maximálna kontrola pri odstraňovaní odolného lístia a nečistôt.
Dlhá prevádzka2 priehradky na batérie pre mimoriadne dlhé použitie. Perfektné pre profesionálne použitie.
Pohodlný prenosný systémPohodlná práca vďaka polstrovaným ramenným popruhom. Premyslený ergonomický koncept pre dlhšiu prácu.
Pružinový ventilátor
- Znižuje vibrácie a umožňuje prácu bez únavy.
- Chráni zdravie používateľa.
Výnimočne vysoký výkon
- Najvýkonnejší akumulátorový batohový fúkač lístia vo svojej triede.
- Vysoká rýchlosť vzduchu a prietok vzduchu pre najlepšie výsledky pri čistení.
Bezuhlíkový motor
- Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
- Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Extrémne nízka hladina hluku
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
- Nižšie zaťaženie človeka a životného prostredia.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
- Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Prietok vzduchu (m³/h)
|1060
|Rýchlosť vzduchu (m/s)
|max. 65
|Fúkacia sila (N)
|19
|Regulácia otáčok
|variabilná
|Napätie (V)
|36
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1597 x 546 x 470
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Štandardná dýza s kovovou škrabkou
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie väčších plôch a odstránenie väčšieho množstva ľahkého odpadu
- Na odstránenie lístia, zeleného odpadu, nečistôt a odpadu
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
Príslušenstvo
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